Gadget personalizzati promozionali: Gadgethaus è il nuovo player sul mercato

Luglio 24, 2023

(Adnkronos) – Legnano (MI), 24/07/2023 – La pubblicità realizzata grazie ai gadget promozionali è in grado di soddisfare molteplici obiettivi, vista la sua capacità di raggiungere il target di riferimento con un approccio flessibile e in maniera mobile. Per questo motivo è importante riuscire a trovare un fornitore di gadget che si riveli affidabile e, soprattutto, metta a disposizione articoli di qualità. È il caso di Gadgethaus, un’azienda nata da poco ma che ha già saputo farsi apprezzare sul mercato per la bontà delle sue proposte. La capacità degli oggetti personalizzati promozionali di restare impressi nella memoria è una dote che può essere sfruttata non solo nelle relazioni con i clienti, ma anche nei rapporti con i partner commerciali.

A differenza della pubblicità statica presente sui giornali o sui cartelloni, il meccanismo promozionale che si innesca con i gadget personalizzati non prevede limiti né di carattere temporale né di tipo spaziale. Ogni gadget può essere sfruttato per diffondere il marchio dappertutto: in ogni posto in cui viene usato. Si tratta per altro di una pubblicità non limitata al breve termine, ma che garantisce i suoi effetti anche sul medio e lungo periodo. I gadget hanno tanti pregi, perché sono utili per fidelizzare i clienti e al tempo stesso contribuiscono a rendere più facile la vita quotidiana.

Grazie a Gadgethaus quindi è possibile selezionare i gadget personalizzati che si rivelano più adatti alla propria attività: un’idea che può essere sfruttata in molteplici circostanze, come per esempio in occasione di un meeting, di un congresso, di una kermesse sportiva, di una fiera o di qualunque altro evento. Il sito di Gadgethaus mette a disposizione un ricco assortimento di articoli, fra i quali spiccano i porta badge, i capi di abbigliamento come le t-shirt, i device tecnologici come le power bank o le chiavette USB e gli articoli di cancelleria come le penne. Ma ovviamente la lista sarebbe ancora più lunga, per un catalogo di prodotti che possono essere personalizzati, sulla base dei più elevati standard di qualità, grazie a innovative tecniche di stampa. Dalla sublimazione alla tampografia, passando per la stampa a caldo e il ricamo, senza dimenticare la serigrafia e la stampa rotativa, ogni tecnica viene scelta in base alle caratteristiche del prodotto e al materiale di composizione.

Uno dei punti di forza di Gadgethaus va individuato senza dubbio nella profonda attenzione che viene riservato all’aspetto della sostenibilità ambientale di tutti i gadget proposti. Si tratta di un aspetto che mette in evidenza la differenza rispetto ai competitor, insieme con l’eccellenza del servizio clienti e la qualità complessiva degli articoli. I prezzi dei prodotti, tutti di alta qualità, sono equi e adeguati all’offerta. Affidarsi a Gadgethaus per l’acquisto di gadget personalizzati, pertanto, è una soluzione vincente per la pubblicità, grazie alle idee personalizzate di cui si può usufruire, in grado di assecondare le necessità più diverse.

Due delle tecniche di stampa più utilizzate per la personalizzazione dei gadget promozionali sono la serigrafia e la tampografia. La prima consiste in una tecnica di stampa a colori indicata per qualunque tipologia di tessuto e per prodotti piani quali, per esempio, i calendari, le agende, le scatole porta oggetti, i block notes e i righelli. Per procedere viene impiegato un tessuto di seta (da cui il nome di serigrafia) caratterizzato da una trama particolarmente sottile, che è collegato con una struttura in legno per fare in modo che l’impermeabilità venga garantita dove non c’è bisogno di stampare. Per quel che riguarda la tampografia, invece, si tratta di una tecnica di stampa consigliata per oggetti di dimensioni ridotte che hanno una superficie irregolare o comunque non completamente piana, come le chiavette USB, i portachiavi, gli accendini e le penne. Grazie alla tampografia si può ottenere una stampa a più colori.

Chi si rivolge a Gadgethaus per l’acquisto di gadget promozionali può ottenere anche articoli personalizzati per mezzo della sublimazione. In questo caso abbiamo a che fare con una tecnica di stampa che si basa su una particolare pellicola transfer sublimatica, con l’impiego di inchiostro sublimatico per la stampante a colori. L’oggetto riceve la stampa che viene applicata a caldo per mezzo di una termopressa. Nel caso in cui si abbia a che fare con una superficie non piana, viene impiegata una piastra riscaldante con uguale conformazione. Alla sublimazione si ricorre, fra l’altro, per personalizzare il design di t-shirt e tazze.

Un’altra delle tecniche di stampa che vengono adoperate dallo staff di Gadgethaus è l’incisione laser: come il nome lascia intuire, viene usato un raggio laser, attraverso il quale il materiale su cui si deve lavorare viene riscaldato in misura consistente. Ne deriva un contrasto che si accompagna a una variazione di colore che ha il duplice pregio di essere permanente e in grado di resistere all’abrasione. Si può usare la tecnologia laser, fra l’altro, per personalizzare oggetti quali le chiavette USB, i coltellini, i portachiavi e le penne. Per i capi di abbigliamento, invece, si fa riferimento al ricamo, una tecnica che offre la possibilità di personalizzare con stile i cappellini, le felpe, le camicie, le polo e i tessuti in generale. Grazie all’impiego di macchine ricamatrici a più teste, si può ottenere un prodotto finale di alta qualità e molto resistente.

Tutti gli articoli personalizzati in vendita nello store online di Gadgethaus sono sostenibili e si basano sull’impiego di materiali di qualità elevata, così da assicurare la più totale soddisfazione per il cliente. In caso di necessità particolari, di dubbi o di richieste specifiche si può comunque contattare il servizio clienti, per esempio usando la chat disponibile sul sito dello store. Altri punti di forza di Gadgethaus sono l’assenza di spese di spedizione e la rapidità con la quale vengono effettuate le consegne: il che è sinonimo di alta affidabilità e soprattutto di professionalità, doti fondamentali per la promozione di un business.

