Gaetano Caterini (Borgo Carige Onoranze Funebri): “L’attività funebre è una professione che richiede sensibilità, rispetto e tempestività”

18 Marzo 2024

(Adnkronos) – Gaetano e Maria Caterini guidano da oltre 10 anni l’impresa di onoranze funebri nelle tre agenzie di Capalbio, Orbetello Scalo e Albinia (Grosseto), seguendo ogni aspetto dell’organizzazione del funerale, con supporto concreto alle famiglie in questi particolari momenti di dolore.

Capalbio, 18 marzo 2024. La morte del proprio caro è uno dei momenti più difficili da affrontare nella vita. Ciascuno affronta il dolore in modo personale e ogni cerimonia funebre è differente. La gestione del lutto è quindi una professione particolare che necessita il doveroso supporto umano. Richiede discrezione, sensibilità e capacità di ascolto delle esigenze dei familiari. Per questo è importante che sia condotta da personale preparato.

“Il nostro è un mestiere molto complesso, più che un lavoro è una missione – spiega Gaetano Caterini, titolare dell’agenzia Borgo Carige Onoranze Funebri – Da molti anni svolgo questa professione e l’aspetto che non può mai mancare è l’approccio garbato con la famiglia del defunto, non facendo mancare calore umano e competenze. Sappiamo che si affidano a noi e ci teniamo ad organizzare cerimonie funebri curate, eleganti e destinate a rendere il giusto ossequio alla persona cara appena scomparsa. Per questo motivo offriamo sempre informazioni chiare e trasparenti, il senso di smarrimento e di urgenza negli attimi subito dopo la dipartita sono emotivamente faticosi da gestire. Ma è importante sapere che non si è soli”.

Nell’organizzazione di una cerimonia funebre sono molte anche le incombenze burocratiche da dover espletare, con precisione e soprattutto con tempestività nell’arco delle 24 ore. Serve quindi guidare le persone nelle diverse pratiche. “Quando una famiglia è colpita da un lutto, sollevarla da qualsiasi incombenza burocratica è un aiuto significativo – evidenzia Caterini – non solo perché in quei momenti si è più confusi, ma soprattutto perché non si hanno tutte le conoscenze adeguate. I tempi sono particolarmente stretti e legati anche alle diverse leggi regionali. In Toscana, ad esempio, è autorizzato lo spostamento del defunto nel luogo dove si preferisce allestire la veglia funebre, come da un ospedale ad un altro, ed è un aspetto che implica un intervento immediato. Gestire un’agenzia funebre, inoltre, necessita una disponibilità e reperibilità 24 ore su 24 tutto l’anno, di giorno e di notte, con intervento immediato al momento in cui una famiglia contatta”.

Nel difficile momento del lutto è fondamentale potersi affidare ad un’agenzia funebre professionale e discreta. La Borgo Carige Onoranze Funebri opera in provincia di Grosseto con le sue tre agenzie a Capalbio, Orbetello Scalo e Albinia. Organizza funerali in modo completo, dall’allestimento della camera ardente o cremazione al trasporto della salma e creazione di addobbi floreali. “Cerchiamo di essere un punto di riferimento che comprende ed ascolta in modo rispettoso, aiutando a superare un momento non facile e ad onorare la memoria della persona cara per esaltarne il valore in vita”.

