Gaetano Lorito, Ho Toccato Il Cielo Con Un Dito Oggi: il Bestseller su come dare una svolta alla propria vita

Maggio 10, 2022

Per tutti coloro che credono nell’importanza dei sentimenti, esce oggi il romanzo formativo di Gaetano Lorito “HO TOCCATO IL CIELO CON UN DITO OGGI. Quando il confine tra spazio e amore diventa realtà. Il desiderio di dare una svolta alla propria vita fin dai tempi della propria adolescenza ad oggi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori la storia di un personaggio, Jef, che dimostra come la scrittura possa essere usata come strumento per rivivere i ricordi del passato.

“Il mio libro narra la storia di un giovane adolescente alle prese con la sua vita libera e spensierata che improvvisamente s’interrompe a causa della prematura scomparsa del padre. Fino ad allora tutto era più semplice. Un po’ come accade nella vita quotidiana di tutti noi: a volte eventi spiacevoli ci portano a mutare il nostro carattere, il nostro stile di vita e le nostre abitudini” afferma Gaetano Lorito, autore del libro “Andando avanti nella storia il protagonista, con l’aiuto di uno psicologo, ripercorre tutta la sua vita tra le avventure sentimentali che l’anno caratterizzata e la sua vita sempre frastornata dai ricordi. Divenuto quarantenne, Jef sente il desiderio di chiedere alla vita di salvarsi, rifugiandosi dentro l’amore per una donna che gli cambierà completamente la vita e che gli permetterà di toccare il cielo con un dito”.

Secondo Gaetano Lorito, dietro la storia del protagonista del suo libro c’è quella di tutti noi. A detta dell’autore, infatti, ci sono storie d’amore che riescono a liberare tutto il nostro potenziale. Riviverle è un modo per capire la tipologia di uomo o di donna che siamo diventati e per ringraziare quelle stesse persone che hanno contribuito a farci diventare tali.

“Leggendo questo libro si capisce che per l’autore scrivere un romanzo formativo come questo era una sorta di atto dovuto” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo romanzo ha un forte impatto autobiografico in quanto riflette sulle emozioni che prova Jef, il protagonista del libro, quelle provate dallo stesso Gaetano Lorito in determinati momenti della sua vita. È un libro quindi che parla d’amore in tutte le sue sfaccettature”.

“Ho deciso di pubblicare questo mio romanzo formativo con Bruno Editore perché credo nella sua esperienza, nella sua professionalità e serietà” conclude l’autore. “Il suo staff mi ha seguito con impegno e dedizione nel corso di tutto l’iter editoriale consentendomi di dare alla luce questo libro in cui sono certi tanti si rivedranno”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3wIXrcL

Gaetano Lorito nasce a Cava de’ Tirreni il 3 gennaio 1981. Fin da piccolo nutre la passione per la scrittura. L’unica materia in cui riesce bene a scuola è proprio l’italiano e lo dimostra nei compiti in classe. Darà vita al suo primo romanzo “Ho toccato il cielo con un dito” che riceverà diversi rifiuti da molte case editrici. Lo pubblicherà poi nel febbraio del 2007. Nel 2008 termina il suo secondo romanzo “Volevo dirti che ti amo”. Nell’aprile 2009 partecipa alla pubblicazione del Volume Confini del “Giffoni Film Festival” con il racconto “Non ti cancello”. A marzo 2010 esce il suo nuovo romanzo intitolato “Ad un passo dal tuo amore” in collaborazione con il marchio di orologi Too Late. Ha realizzato nel mese di ottobre 2009 lo spot sociale dal titolo “Abbraccia la vita”, finalizzato a sensibilizzare l’uso del casco. Sempre nel 2010 partecipa alla staffetta letteraria della Bimed di Salerno, dando spunto ad un racconto che nel 2011 è diventato un libro realizzato dagli alunni di alcune scuole medie e superiori italiane. Nel 2012 esce il suo quarto romanzo intitolato “Non ho mai smesso di farlo” che riprende la storia di Luca, giovane e noto protagonista del romanzo “Volevo dirti che ti Amo”. “Ho toccato il cielo con un dito oggi” è la sua ultima opera, completamente nuova e rivisitata dallo stesso autore, che racconta la storia di un nuovo personaggio dando spazio agli spunti del passato e rivisitando la propria realtà.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it