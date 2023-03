Galimberti Auto: il centro revisioni eccellenza del territorio La storica azienda di Monza guidata da Alessandro e Francesco Galimberti è da sempre attenta alle esigenze della clientela. Così la novità del servizio coniuga efficienza e affidabilità

Marzo 15, 2023

(Adnkronos) – Monza,15 marzo 2023 . Negli ultimi anni il mercato dell’auto ha subito importanti cambiamenti. L’avvento dell’elettrico e i suoi costi (per molti ancora proibitivi), se da un lato ha rallentato i volumi di vendita, dall’altro ha provocato un incremento della manutenzione sulle automobili. Dal punto di vista degli operatori di settore, tale cambiamento impone un ripensamento. Ripensamento che, in alcuni casi, si è trasformato in efficiente risposta alle esigenze del territorio. È ciò che è avvenuto a Monza con la Galimberti Auto, che ha da poco aperto il suo centro revisioni: «Per noi è stata una naturale risposta alla crescente domanda – spiegano i titolari Alessandro e Francesco Galimberti – la nostra provincia conta 140mila mezzi immatricolati e solo dieci centri revisione». È da questo dato che è partita la Galimberti auto per lanciare il nuovo servizio. Forte della sua storia pluridecennale, da sempre coniuga affidabilità, efficienza e attenzione alle esigenze del territorio. «L’assistenza oggi è un aspetto fondamentale in termini di velocità, servizi ed economicità», proseguono i titolari, che insieme hanno portato l’azienda ad essere un punto di riferimento a 360 gradi in tema di mobilità. Nata come officina, infatti, ha poi implementato i suoi servizi con un autosalone, assistenza pneumatici, tagliandi e manutenzione. «Operare su un territorio significa seguirne evoluzioni, cambiamenti ed esigenze. Per questo aggiorniamo le nostre offerte, informando costantemente i clienti attraverso sms e mail, calibrando soluzioni mirate su target differenziati». Una cura che ha portato la Galimberti Auto a raggiungere negli anni fino a 30mila clienti. Destinati ad aumentare, grazie a due ulteriori servizi che Alessandro ha messo a disposizione per la provincia: «Grazie ad un accordo con Unipol Rental, oggi disponiamo anche di un parco macchine per il noleggio. Infine, abbiamo dedicato un’area della nostra azienda – che oggi ha raggiunto i seimila metri quadrati (ndr) – al rimessaggio camper». Novità, quest’ultima, che viene ancora una volta dallo studio della domanda e delle esigenze. Perché l’eccellenza è anche questo: interrogare il mercato per rispondere con le soluzioni.

CONTATTI: https://www.galimbertiauto.com/