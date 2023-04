Galimberti Auto: rimessaggio e assistenza al servizio dei camperisti

Aprile 12, 2023

(Adnkronos) – La realtà guidata da Alessandro e Francesco Galimberti dedica ai camper un’ampia area della sua struttura. Dal parcheggio alla manutenzione, arriva così una risposta alle esigenze del territorio di Monza e Brianza, dove cresce la domanda di servizi per gli amanti del turismo itinerante.

Monza,12/04/2023. Il turismo in Italia costituisce un’importante fetta del Pil nazionale. Negli ultimi anni, però, c’è un ramo del settore che cresce più degli altri. Si tratta del turismo itinerante. Nel 2022, su 25 milioni di italiani, 1 su 5 ha pianificato il soggiorno outdoor. Non a caso cresce nel nostro paese anche il numero dei possessori di camper. E con esso la richiesta di appositi servizi sui territori, con realtà imprenditoriali che accolgono la domanda attrezzandosi per soddisfare ogni necessità.

È il caso della Galimberti Auto, azienda di Monza che ha dedicato un’ampia area della sua struttura a zona di rimessaggio per i camper.

«Nella provincia – spiegano i titolari Alessandro e Francesco Galimberti – i possessori di camper aumentano di anno in anno, e prima di noi c’erano soltanto due centri che offrivano spazi di rimessaggio. La nostra è stata una risposta a una richiesta di servizio sempre più importante».

Risposta che arriva da una realtà ormai da decenni radicata nel territorio, diventata nel tempo un vero e proprio punto di riferimento nel mondo della mobilità. Forte della sua esperienza e affidabilità nel settore, la Galimberti Auto non si è limitata al semplice servizio di rimessaggio:«Offriamo ai camperisti anche servizio di assistenza e manutenzione del proprio mezzo». Aspetto quest’ultimo, fondamentale per chi, anche in preparazione delle proprie vacanze, sa di poter contare su una realtà in grado di occuparsi dell’assistenza sotto ogni aspetto.

È questa, in fondo, la caratteristica principale della Galimberti Auto: la capacità di offrire servizi a 360 gradi nel settore delle auto e della mobilità. Un’evoluzione raggiunta anno dopo anno, attraverso un’attenta e costante analisi dei bisogni di un territorio.

Partita come officina, l’azienda ha poi aperto un autosalone, allargando ancora i servizi con assistenza pneumatici, tagliandi, manutenzione e revisione per auto, moto e furgoni. Il tutto seguendo sempre una politica di attenzione e cura della clientela: «Il nostro è un aggiornamento costante. Sia nel lavoro che nell’informazione al pubblico. Attraverso sms e mail raggiungiamo migliaia di clienti con offerte e servizi, puntando su efficienza, velocità di servizio e soluzioni economiche sostenibili per tutti». Anche per chi ha deciso di affidare i propri spostamenti a un mezzo non di sua proprietà: «Grazie a un accordo con Unipol rental abbiamo a disposizione della clientela anche un parco macchine per il noleggio». Novità, quest’ultima, anch’essa frutto dell’attenta analisi delle esigenze del territorio.

Eccellenza dei professionisti, interventi calibrati a misura di cliente, attenzione costante al territorio e alle sue esigenze. Sono queste le caratteristiche che qualificano oggi la Galimberti Auto, impresa in continua evoluzione che ha saputo fare della sua storia una forza e dell’innovazione una garanzia di fiducia.

CONTATTI: https://www.galimbertiauto.com/