Garth Ennis & Friends

Ottobre 27, 2023

(Adnkronos) – Ecco gli eventi di Garth Ennis:

Lucca, 27 ottobre 2023. 1.Scrivere l’America – Mercoledì 01/11, dalle 14:30 alle 15:30, Auditorium del Suffragio.Con Garth Ennis, Joe Kelly e Howard Chaykin, modera Marco Rizzo. Gli Stati Uniti sono un Paese, ma anche un luogo dell’immaginario: lo scenario di innumerevoli avventure, tra mille generi e infiniti sogni. Ma come raccontare, oggi, una nazione così complessa? Esploriamo il racconto degli USA con tre grandi sceneggiatori: Garth Ennis (l’autore di The Boys, Preacher, Marjorie Finnegan e tante altre puntuali e ciniche osservazioni sull’America), Joe Kelly (che si è cimentato con Superman,X-Men e ha scritto I Kill Giants) e Howard Chaykin, cantore delle contraddizioni e dei segreti americani in opere come Black Kiss e American Flagg! Moderati dallo sceneggiatore e giornalista Marco Rizzo, sveleranno le loro visioni in un dialogo imperdibile.

2. Garth Ennis: Till The End of His Words – Sabato 04/11, dalle 15 alle 16, Auditorium San Giovanni.Con Garth Ennis, Goran Sudzuka, Mark&Tanya Dillon, Alessandro “DocManhattan” Apreda e Luca Bitonte. Viaggio nei mondi e nelle parole della carriera di Garth Ennis, un’esplorazione che parte dalla mostra a lui dedicata a Palazzo Ducale, attraverso anche le testimonianze di Goran Sudzuka e Mark e Tanya Dillon della Fondazione Dillon. Sia Sudzuka sia Steve Dillon sono ampiamente rappresentati in mostra. Partecipano i curatori della mostra Luca Bitonte e Alessandro “DocManhattan” Apreda, che presenteranno anche il documentario dedicato a Ennis e prodotto da Lucca Comics & Games che sarà visibile su RaiPlay.

3. Un mondo in subbuglio – i fumetti raccontano le guerre (e la pace) – Giovedì 02/11, dalle 11:30 alle 13:00, Auditorium del Suffragio. Con Garth Ennis, Gianluca Costantini, Olga Grebennik, Alec Trenta, Francesca Torre, Margherita Tramutoli, Simonetta Gola, Marco Rizzo. Alcuni dei più prestigiosi ospiti di Lucca Comics & Games riflettono su un mondo segnato da conflitti e Alcuni dei più prestigiosi ospiti di Lucca Comics & Games riflettono su un mondo segnato da conflitti e tensioni moderati dal giornalista e sceneggiatore Marco Rizzo. Con Garth Ennis, che ha firmato alcune delle più amare e realistiche ricostruzioni delle guerre del passato, guarderemo al racconto dei conflitti attraverso la lente del fumetto anglofono, da Marvel a DC Comics passando per gli editori indipendenti. Con Gianluca Costantini, fumettista, attivista e autore di alcuni celebri ritratti come quelli di Patrick Zaki e Giulio Regeni, rifletteremo sulle tensioni odierne e le vittime meno note. Con l’autrice ucraina Olga Grebennik discuteremo del suo Diario di guerra, scritto e disegnato durante i bombardamenti russi, mentre con Alec Trenta esploreremo il suo adattamento dello storico Libro della pace di Bernard Benson, un classico del pacifismo ora trasformato in libro illustrato. Infine, con le fumettiste Francesca Torre e Margherita “LaTram” Tramutoli e con Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di EMERGENCY, parleremo del loro progetto a fumetti dall’Afghanistan, un racconto sull’accesso alle cure tra Kabul e Anabah.

4. Garth Ennis: quei cattivi ragazzi- Giovedì 02/11, dalle 17:30 alle 18:30, Chiesa di San Giovanni.Un dialogo tra Garth Ennis ed Emiliano Pagani sul fumetto “scomodo” senza frontiere. Un viaggio nell’ultraviolenza tra Europa e Stati Uniti. Modera Nicola Peruzzi.