Gbz Food Processing, nastri trasportatori su misura da due generazioni

Luglio 25, 2023

(Parma 26 luglio 2023) – Vanni Bompani e Luca Zinelli alla guida dell’azienda di Parma fondata negli anni ’70 da Giancarlo Bompani: «Impianti e lay out specifici per rispondere alle richieste just in time dell’industria del beverage e non solo»

Più di 50 anni di esperienza nel settore della progettazione e installazione di nastri trasportatori su misura per il settore beverage e non solo. La storia di Gbz Food Processing nasce negli anni Settanta a Parma e da allora, anno dopo anno, progetto dopo progetto, Gbz Food Processing è riuscita a imporsi sul mercato internazionale del beverage installando i propri impianti presso i più importanti players del settore, multinazionali comprese.

Una storia tutta artigianale che affonda le radici in un know how di lungo corso e che poggia sull’esperienza del «padre» dei natri trasportatori, Giancarlo Bompani, fondatore dell’azienda guidata oggi da Vanni Bompani, insieme a Luca Zinelli. Una seconda generazione al servizio del beverage, di fatto il mercato principale degli impianti targati Gbz Food Processing, tutti progettati su misura per rispondere alle esigenze specifiche dell’industria e secondo le normative vigenti.

«Siamo in grado di realizzare nastri di trasporto di qualsiasi tipo, anche integrandoli su linee già esistenti, attraverso un revamping completo – conferma Zinelli -. I nastri trasportatori, erroneamente considerati come semplice collegamento tra macchine per la movimentazione di contenitori, scatole e pallet, costituiscono infatti un punto critico delle linee di imbottigliamento e grazie al nostro ufficio di progettazione studiamo la tipologia più adeguata per ogni singolo layout, allo scopo di soddisfare le esigenze produttive dei clienti».

La struttura snella e la vocazione artigianale sono infatti i binari su cui corre lo sviluppo dell’azienda di Parma che sta ampliando i propri orizzonti di mercato guardando anche oltre il settore del beverage: «I nastri vengono utilizzati in una gamma vastissima di applicazioni industriali e in questi anni abbiamo già avuto diverse commesse per il settore alimentare, farmaceutico e cosmetico».

Contatti https://www.gbzfoodprocessing.com/