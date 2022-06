Gdm Medical Group: rapidità ed efficienza per reparti e ospedali da campo “chiavi in mano”

Giugno 8, 2022

(Adnkronos) – Dai camici ai carrelli, dai macchinari elettromedicali alle strutture modulari di ospedali da campo. Vasto il catalogo di prodotti che deve soddisfare una buona azienda di forniture sanitarie

Roma, 8 giugno 2022. Ideati per prestare cure nelle zone di guerra, durante l’emergenza sanitaria per il Covid 19 gli ospedali da campo si sono diffusi in diverse città italiane e sono stati utilizzati con nuovi obiettivi, come quelli di allentare la pressione sul pronto soccorso e aumentare l’offerta di posti letto. “Grazie alla loro flessibilità e alla loro capacità di autonomia – conferma Alessandro De Rossi, Ceo e titolare, insieme a Michele Masullo, della Gdm Medical Group di Colleferro, in provincia di Roma – gli ospedali da campo sono diventati un ottimo supporto per le strutture ospedaliere sature di ammalati. E hanno dimostrato di poter assolvere questo compito anche in futuro, nell’eventualità che si presentino emergenze”.

Gdm Medical Group si occupa della fornitura di apparecchiature elettromedicali per realtà pubbliche, private e militari e di allestimenti di strutture ospedaliere e cliniche “chiavi in mano”. Ha recentemente realizzato, insieme ad un’altra azienda, 4 ospedali da campo per la Nato ed è in procinto di allestirne uno Advanced, ossia più sofisticato e completo. Con l’inizio della pandemia, la società si è anche specializzata nella fornitura di strutture di biocontenimento (dalle tende alle barelle) nonché dei principali DPI richiesti dal mercato (mascherine, visiere protettive, guanti, siringhe) e nell’allestimento di centri vaccinali.

“In questo ambito – sottolinea Alessandro De Rossi – occorre soprattutto farsi trovare sempre pronti e lavorare bene e rapidamente, rispettando in modo rigoroso i tempi di consegna. Noi abbiamo rapporti di collaborazione con i brand più importanti del settore e abbiamo stretto rapporti di lavoro in joint venture con diverse società italiane; anche per questo riusciamo a strappare prezzi più bassi”.

Gdm Medical Group è una società nata nel 2019 dall’esperienza pluriennale. come agenti di commercio nel settore, dei 2 soci. “Ci occupiamo – spiega De Rossi – di tutte le forniture per ospedali, strutture private, ambulatori, Rsa. Si tratta di un catalogo di prodotti piuttosto ampio che spazia dai letti alle barelle ai carrelli a tutto l’occorrente in sala operatoria alle apparecchiature elettromedicali, dagli articoli sanitari come i kit per le medicazioni ai camici e all’abbigliamento chirurgico. Abbiamo realizzato o rinnovato interi reparti in grandi poliambulatori e cliniche private in tutta Italia”.

L’azienda si occupa anche di installazione di decontaminatori per aria e superfici brevettati Nasa. “Sono apparecchi di ultima generazione – conclude De Rossi – che utilizzano il perossido di idrogeno, con filtri Hepa che eliminano virus e batteri 24 ore al giorno in un spazio di circa 200 metri quadrati. Non sono invasivi e si possono usare dalle abitazioni private, agli ospedali, alle Rsa, agli studi medici e dentistici o in qualsiasi altro ambiente”.

Oltre alla sede logistica di Colleferro, Gdm Group ha una sede amministrativa e commerciale a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno ed una commerciale a Milano.

Per qualsiasi informazione si può consultare il sitowww.gdmmedicalgroup.it

Contatti: www.gdmmedicalgroup.it