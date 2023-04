GearUP Booster e King Esport rivoluzioneranno il gaming italiano

Aprile 28, 2023

NAPOLI, Italia, 28 aprile 2023 /PRNewswire/ — GearUP Booster, un servizio leader di accelerazione e ottimizzazione dei videogiochi, ha annunciato che presenterà i suoi servizi al Napoli Comicon, che si terrà dal 28 aprile al 1° maggio. L’azienda si unirà a King Esport, la più grande comunità di gioco in Italia, per organizzare tornei di videogiochi su PC e console durante l’evento.

Grazie a questa partnership, GearUP Booster e King Esport mirano a ottimizzare la rete dei videogiochi in Italia e a fornire ai giocatori un elevato livello di ottimizzazione della rete. GearUP Booster offre un’ampia gamma di opzioni di potenziamento per piattaforme mobili e PC, tra cui booster hardware come HYPEREV che garantiscono velocità di download elevate e una fluidità di gioco senza pari. I visitatori dello stand potranno sperimentare la tecnologia all’avanguardia di GearUP Booster e i suoi vantaggi sui loro titoli preferiti.

I vantaggi percepibili sono una maggiore velocità di download, una minore latenza e una migliore stabilità della rete. Questi saranno particolarmente importanti per i giocatori che competono o vogliono competere negli e-sport. Lavorando insieme, le due aziende mirano a creare un ecosistema e-sportivo strutturato in Italia.

La missione di GearUP Booster è quella di aiutare i giocatori a vivere un’esperienza di gioco migliore e a ridurre le disuguaglianze di gioco, fornendo esperienze di gioco senza lag ai giocatori, indipendentemente dalla loro posizione. La tecnologia dell’azienda ridurrà la latenza per oltre il 70% dei giocatori nelle aree europee, in particolare per i giocatori delle aree dell’Europa meridionale e orientale. Per le aree dell’APAC e del Sud America, si prevede che la tecnologia sia molto più efficace, con un miglioramento di quasi il 100%.

Gli interessati possono visitare il sito ufficiale di GearUP Booster o seguire Discord, gli account Instagram @GearUP_Booster_EMEA e @king___esport per ulteriori informazioni. I partecipanti possono visitare lo stand di GearUP Booster all padiglione 5 per saperne di più sul servizio e approfittare dei 2000 coupon gratuiti offerti per provare gratuitamente per 7 giorni la loro tecnologia. Inoltre, l’azienda offre una prova gratuita per 3 giorni per coloro che non possono visitare la fiera.

