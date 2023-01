Gedshop.it, lo store online per comporre ogni progetto di personalizzazione

Gennaio 17, 2023

(Adnkronos) – Milano, 17 gennaio 2023. Con una vasta gamma di opzioni personalizzabili, Gedshop.it ti offre la possibilità di creare un progetto unico e che rispecchia le tue aspettative. Con la nostra esperienza e professionalità, siamo in grado di tradurre le tue richieste in un risultato finale soddisfacente. Con oltre 15 anni di attività, si tratta di una delle principali realtà online per abbigliamento e gadget personalizzati.

Con un’ampia scelta di oltre 20mila articoli tra cui t-shirt personalizzate, abbigliamento da lavoro, borracce e cappellini, Gedshop.it offre un’esperienza di acquisto unica. Inoltre, è disponibile un’assistenza clienti multicanale attraverso chat, email o un numero verde gratuito.

La qualità dell’esperienza d’acquisto è confermata dalle più di 2.300 recensioni certificate da Feedaty, che mostrano una valutazione media di 4,7 su 5. Inoltre, l’e-commerce è stato riconosciuto come uno dei migliori dai principali istituti di ricerca, classificandosi tra “Le Stelle dell’eCommerce” di Corriere della Sera (in collaborazione con Statista) e tra “I 500 Migliori eCommerce d’Italia” secondo ITQF e La Repubblica – Affari&Finanza.

L’ampia gamma di opzioni disponibili su Gedshop.it rende facile per qualsiasi tipo di cliente, sia privato che pubblico, trovare ciò che cerca. Dalle piccole imprese alle grandi organizzazioni, dalle associazioni alle agenzie di pubblicità e ai club sportivi, il negozio online è un partner affidabile per la personalizzazione di abbigliamento e articoli promozionali.

La user experience digitale è progettata per essere estremamente semplice. I clienti possono beneficiare di preventivi online in tempo reale, anteprime di stampa gratuite e spedizioni gratuite per ordini superiori a 100 euro. Inoltre, il cliente può contare su un supporto che va dalla selezione dei prodotti alla post-produzione. Un grafico sarà assegnato per seguire il processo di stampa del cliente.

Per scoprire le ultime novità e tendenze nel mondo dei gadget, nonché guide e consigli, è stato implementato Blogo, il magazine di Gedshop.

Per ottenere una riduzione di 10 euro sugli articoli di abbigliamento e gadget personalizzati, visita il sito www.gedshop.it e iscriviti alla newsletter.

