Generali Partners con Premialab per gli investimenti multi-asset

Dicembre 5, 2023

Uno dei maggiori player globali nel settore assicurativo e dell’asset management sceglie la tecnologia Premialab per la ricerca di QIS, la performance e la gestione del rischio.

MILAN, 5 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Premialab, fornitore leader di soluzioni riguardanti dati, analisi e rischio, ha annunciato oggi che Generali Investments Partners aveva selezionato la sua tecnologia per la fornitura di soluzioni di gestione del portafoglio e del rischio.

Cédric Baron, Responsabile delle strategie multi-asset in Generali Investments Partners, ha spiegato che la società ha scelto Premialab in considerazione della sua capacità di fornire in tempo reale dati granulari e fruibili. “Da oltre un secolo, Generali si impegna a fornire soluzioni intelligenti e innovative ai nostri clienti, assicurando al tempo stesso una solida performance e una rigorosa gestione del rischio” ha dichiarato.

“La nostra selezione di Premialab discende dal suo eccezionale dataset, che offre approfondite indicazioni preziose per le nostre ricerche, la due diligence nella strategia, il monitoraggio del rischio e il reporting normativo, vale a dire capacità che si riveleranno preziose nei nostri sforzi per generare continuamente il valore che trasmettiamo ai nostri investitori”.

I prodotti e i servizi di Premialab si basano sul suo eccezionale dataset, fornito direttamente da 18 banche di investimento in varie parti del mondo. La società aiuta i suoi clienti istituzionali (che comprendono gestori di asset e patrimoni, fondi pensione e fondi sovrani di investimento) ad allocare in modo efficiente gli asset, scegliere le strategie e aumentare i rendimenti del portafogli, tenendo al tempo stesso sotto controllo il rischio in modo più efficace. Neil Richards, Responsabile Business Development dell’area EMEA in Premialab, ha dichiarato che la società è stata molto fiera di essere stata scelta da Generali, che rappresenta un’aggiunta di qualità per l’attività europea di Premialab.

“Istituti come Generali Investments, che gestiscono oltre € 500 miliardi, hanno portafogli ben formulati su più classi di asset, che richiedono un costante monitoraggio e perfezionamento” ha sottolineato. “Premialab consente un esame in tempo reale, con un’analisi comparativa di tutti i suoi investimenti sistematici, in modo da garantire il soddisfacimento dei rispettivi mandati sotto il profilo dei costi, del rischio e del valore”.

La piattaforma multi-asset e multi-regionale di Premialab elabora ogni giorno 5 milioni di punti dati su oltre 5.000 strategie sistematiche investibili, con un AuM di clienti che, secondo le stime, ammonta a 5 trilioni di dollari USA. Insieme, la piattaforma Premialab e Premialab Pure Factors® offrono una selezione di strategie quantitative cross-asset e la due diligence su strategie disponibili nei vari mercati globali. La piattaforma propone anche una gestione del rischio più rapida e dettagliata, accanto a una rendicontazione che comprende anche il reporting normativo.

Il CEO di Premialab, Adrien Géliot, ha affermato “Nell’attuale ambiente di mercato, caratterizzato da livelli elevati di inflazione e alti tassi di interesse, gli investitori istituzionali si rivolgono sempre più a strategie di investimento quantitative. Tendono a ricercare maggiore trasparenza, prestazioni migliori e solidi processi di gestione del rischio”.

“Siamo entusiasti di estendere la nostra presenza in Europa e di essere partner con Generali, per fornire i nostri eccezionali dati e le capacità di monitoraggio del rischio a una delle primarie società di investimento globali” ha dichiarato.

Informazioni su Premialab

Premialab è la piattaforma indipendente leader che collabora con banche di investimento e investitori istituzionali di primissimo piano a livello globale, fornendo soluzioni in materia di dati, analisi e rischio per strategie sistematiche, fattoriali e multi-asset. Con uffici a Londra, Parigi, New York, Hong Kong e Sydney, la società ha instaurato solide collaborazioni con le principali 18 banche di investimento, gestori di asset, fondi pensione e compagnie assicuratrici a livello globale.

Informazioni su Generali

Generali è uno dei maggiori player globali nel settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 paesi con una raccolta premi complessiva di € 81,5 miliardi nel 2022. Con 82.000 dipendenti al servizio di 68 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e in America Latina. Al centro della strategia di Generali c’è l’impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un’eccellente customer experience e le sue capacità distributive globali digitalizzate. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire al tempo stesso una società più equa e resiliente.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2289828/PremiaLab.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/generali-partners-con-premialab-per-gli-investimenti-multi-asset-302004869.html