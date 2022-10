Gestione del rischio in volo: come affrontare le emergenze a bordo

Ottobre 28, 2022

Si chiama Aviation Safety Expert ed è colui che unisce competenze tecniche a soft skill per voli sicuri.

Quante volte è capitato di sentir parlare di incidenti aerei, problemi a bordo e atterraggi improvvisi non calcolati? In ambito aeronautico il Risk Management ha priorità assoluta. Salvaguardare l’incolumità delle persone a bordo, e anche della crew, è la mission fondamentale di qualunque compagnia aerea.

Il rischio è un evento che può avere conseguenze in alcuni casi drammatiche. Nello svolgimento dell’attività di volo si parla di “safety related”, ovvero quel processo per cui la sicurezza di ogni singolo passeggero è priorità assoluta e necessaria.

Come si affronta un rischio di questo tipo? Come si può garantire massimo sforzo e impegno da parte del pilota e del team di bordo in situazioni di emergenza?

I pericoli a bordo vanno calcolati, ma soprattutto hanno bisogno di persone che li conoscano nel minimo dettaglio. In una situazione di emergenza bisogna saper raccogliere tutte le competenze in proprio possesso e metterle a disposizione della squadra, per evitare che ci siano complicazioni e risvolti tragici.

Le variabili in gioco sono centinaia: la tecnologia, sempre più evoluta, richiede conoscenze sofisticate, competenze di altissimo profilo. Le soft skill, dall’altro lato, non sono da meno: le qualità trasversali fanno la differenza nel contesto di bordo.

A trasmettere la giusta conoscenza su come gestire le emergenze a bordo e i rischi, ci pensa il Crew Resource Manager una figura di assoluto rilievo nel settore.

Andrea Franchini, Comandante aereo, è uno dei pochi esperti al mondo a possedere queste competenze, certificandosi come Aviation Safety Manager e Crew Resource Manager.

Entrato nell’aviazione commerciale nel 1998, la sua esperienza di volo conta 15.000 ore passate a bordo degli aerei più utilizzati a livello mondiale.

Ha lavorato per diverse compagnie aeree, dalla Eurojet Italia alla Etihad Airways, la seconda compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, dove è attualmente impiegato in qualità di Capitano. In questa azienda, proiettata al futuro, Andrea ha avuto l’occasione di frequentare corsi di formazione per diventare Crew Resource Manager e occuparsi della crew di bordo dal punto di vista tecnico e umano.

Ai piloti sono richieste tantissime competenze: dall’eccellente capacità comunicativa al problem solving, dalla leadership al decision making, passando per la conoscenza di procedure tecniche di sicurezza e corretto funzionamento del velivolo alla buona sinergia col team.

Franchini è specializzato in questo, infatti trasmette queste conoscenze alla crew di volo e come Instructors su questi processi decisionali. Il suo compito è di insegnare a sviluppare le competenze trasversali, e come “farle dialogare” con quelle tecniche.

Sebbene in campo aeronautico in caso di anomalie si segue il FORDECModel (Facts Options Risks and Benefits Decisione Evaluate Check), è importante comunque sapere come metterlo in pratica e come attivare la comunicazione in volo e a terra.

Questo modello è un protocollo decisionale di altissimo livello sviluppato per l’aviazione da Lufthansa e dal German Aerospace Center. È stato descritto come un metodo per applicare la struttura e la logica a un problema complesso, ed è il pattern specifico per gestire situazioni di alto rischio.

L’esigenza è trovare nel più breve tempo possibile una soluzione rapida ed efficace, che non abbia margini d’errore e sia trasmessa facilmente tra personale di bordo.

Il classico esempio è un’anomalia tecnica che costringe l’aereo a invertire o cambiare la rotta. A un Aviation Safety Manager e Crew Resource

Manager come Franchini, è richiesto la conoscenza lineare della gestione emergenziale e di come metterla in pratica con gli altri piloti e la crew di cabina.

Grazie a lui, il team di volo ha molta più consapevolezza delle proprie qualità, e sa come metterle in campo al momento opportuno. Ogni situazione può rivelare scenari inaspettati: saper far fronte quando si pilota un aereo fa la differenza tra una missione di volo compiuta e una no.

Andrea Franchini sa come analizzare ogni problema e cercare la soluzione migliore, e sa anche cosa significa saper offrire a tutti garanzie di viaggi in totale sicurezza.

