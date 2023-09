G&G Footwear: gli stivali di gomma, accessorio alla moda per ogni occasione

Settembre 1, 2023

(Parma, 1 settembre 2023) – Colorati, glamour, comodi e realizzati con materiali certificati e made in Italy, gli stivali di gomma sono ormai calzature indispensabili nel proprio guardaroba. L’azienda di Parma da 40 anni è punto di riferimento del settore

Parma, 1 settembre 2023 – Una volta era utilizzato soprattutto da pescatori, cacciatori e contadini per tenere all’asciutto i piedi. Oggi lo stivale di gomma è diventato un vero e proprio accessorio glamour, alla moda, da abbinare ad eleganti trench, a gonne o pantaloni. “E’ una calzatura – spiega Cristina Boscaglia, responsabile ufficio Export di G&G Footwear, azienda di Parma che crea, sviluppa e produce calzature iniettate – che ormai tutti dovrebbero avere nel proprio guardaroba, non solo quando piove visto che per la qualità dei materiali e la creatività dei colori e dei modelli la si può indossare anche in occasioni diverse, più informali o più chic”.

Ovviamente non tutti gli stivali di gomma sono uguali. La G&G Footwear ha una storia di 40 anni nel settore, nata grazie all’intuizione di Giovanni Boscaglia e da sempre ha unito materiali di prima qualità alle migliori e più innovative tecnologie. L’esperienza del fondatore e della successiva generazione ha portato oggi l’azienda a collaborare con marchi ed aziende rinomate a livello internazionale diventando punto di riferimento in Italia e non solo.

La G&G Footwear è dotata della migliore e più avanzata tecnologia nella produzione di calzature in pvc e gomma nitrilica, tramite il sistema ad iniezione ed utilizza solo materiali made in Italy.

“La nostra forza – continua Cristina Boscaglia – è quella di essere una realtà imprenditoriale medio-piccola per cui l’azienda è flessibile e in grado di prendere decisioni sulla produzione in modo rapido ed efficiente. Tale agilità si riflette nella qualità dei prodotti e nella capacità di soddisfare le esigenze dei clienti in tempi rapidi, anche all’estero”.

Grande attenzione viene data da G&G Footwear al tema della sostenibilità ambientale con una politica di riciclo dei materiali e l’installazione di pannelli solari realizzata da oltre 15 anni sul tetto della grande sede di Parma.

Per informazioni e approfondimenti si può consultare il sito https://www.gegfootwear.it/