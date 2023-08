Gielle: nuove sfide e grandi successi

Agosto 7, 2023

(Adnkronos) – Il giacimento petrolifero di Zubair in Iraq.

Bari, 7 agosto 2023. L’Azienda pugliese GIELLE, leader nel settore dell’antincendio e conosciuta in tutto il mondo per i suoi servizi e prodotti all’avanguardia, si è aggiudicata una importante commessa per la protezione antincendio dei pozzi petroliferi del giacimento di Zubair in Iraq.

L’amministratore della Gielle, il Comm. Luigi Galantucci ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi e felici di questa commessa, ambita da molti nel nostro settore, e siamo fieri di rappresentare l’Italia in Iraq. Lavoreremo con la passione e la professionalità che ci hanno sempre contraddistinto in quasi 60 anni di attività”. “La tutela e la protezione antincendio dei pozzi petroliferi iracheni “- ha poi aggiunto il Comm. Galantucci- “rappresentano certamente una grossa sfida per noi della Gielle. Proteggere e tutelare il sito e coloro che al suo interno ci lavorano sarà certamente un arduo compito, ma quando al lavoro si aggiungono professionalità e passione, ogni sfida è vinta.”

Il giacimento di Zubair è un campo petrolifero che si trova nel sud dell’Iraq, a ovest di Bassora. È uno dei maggiori giacimenti del mondo e fu scoperto nel 1949. E’ situato nei luoghi a sud dell’antica Mesopotamia ove i famosi fiumi Tigri ed Eufrate si uniscono. La temperatura nei mesi estivi raggiunge i 52° celsius. Dal 2009 lo sviluppo del giacimento è gestito da un consorzio multinazionale.

“È un’attività complessa,” -conclude il Comm. Galantucci- “per la quale useremo soluzioni innovative mai installate prima, frutto di severissimi test, collaudi e analisi durate mesi, per le quali è stato impegnato tutto il nostro capitale umano. Ciò significa garantire il funzionamento di tutto il sistema anche in caso di eventi esterni, come un terremoto o un attacco terroristico.”

La Gielle ha ottenuto, inoltre, l’importante Certificazione Americana “UL” sinonimo di garanzia e qualità.

Ha acquisito, tra le altre, la commessa per la protezione antincendio dell’intera flotta degli aerei dell’Ethiopian Airlines, maggior vettore africano per numero di passeggeri trasportati ed è anche la quarta compagnia aerea mondiale per numero di paesi serviti.

CONTATTI: www.gielle.it