Gigi e Sveva, Pierluigi Piras: “L’unione tra agenzia funebre e floricoltura ancora vincente nel nostro mercato di riferimento”

Marzo 21, 2023

(Elmas, 21/03/2023) – Il titolare dell’attività di Elmas parla a tuttocampo sullo stato dell’arte del mondo della floricoltura e delle agenzie funebri

Elmas, 21/03/2023 – Storicamente le attività delle agenzie funebri sono legate alla realizzazione di composizioni floreali, binomio notoriamente indiscusso ma che nel corso degli ultimi anni ha cambiato volto. Tuttavia, Pierluigi Piras e Sveva Pisano, responsabili a Elmas dell’attività Gigi e Sveva, hanno voluto mantenere funzionante e a pieno regime un servizio utile per i cittadini del comune cagliaritano, vincendo la sfida. “Abbiamo creduto fin da subito sulle potenzialità della nostra attività, che fin dall’inizio si rivolge a chi è alla ricerca di bouquet speciali per feste di laurea, di compleanno o di battesimo, così come per l’organizzazione di matrimoni”, racconta Pierluigi Piras. Quella dei fiori è un’attività dall’alto valore aggiunto che vede in Gigi e Sveva un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti di Elmas. “Siamo molto legati alla nostra comunità — racconta Piras — e cerchiamo di realizzare composizioni sempre in linea con l’obiettivo della richiesta”. Aperta nel 1993, Gigi e Sveva opera sul territorio da ormai oltre 30 anni. Una conoscenza accorta delle dinamiche legate alla preparazione dei fiori per ogni circostanza, anche per il mondo del lutto, con Pierluigi Piras e Sveva Pisano che gestiscono in parallelo un’importante agenzia funebre. “L’ambito floreale si unisce in maniera salda a quello funebre, che richiede la presenza di particolari elementi floreali”, spiegano i due titolari dell’attività. Il mondo delle agenzie funebri svolge un ruolo dalla massima importanza nella società, stando a stretto contatto con chi ha perso i propri cari. “È un momento estremamente difficile, essere il più possibile d’aiuto verso chi soffre diventa decisivo per l’organizzazione corretta di un funerale”, ricorda Piras. Come spiegato dai titolari, sono in crescita le richieste di cremazione: un trend nazionale che risponde a molteplici ragioni non solo di carattere economico ma anche culturali e di praticità. “È nostro compito mettere a disposizione i servizi dell’agenzia per rendere meno impattante un momento così difficile. Ma serve tanta competenza ed esperienza — sottolineano Pierluigi Piras e Sveva Pisano —, non ci si può improvvisare, bisogna rispettare leggi e regolamenti”.

CONTATTI: https://www.agenziafunebrepiras.it/