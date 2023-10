Giochi! Giochi! Giochi!

Ottobre 27, 2023

(Adnkronos) – Lucca, 27 ottobre 2023 – Lucca Comics & Games vive da sempre di partecipazione attiva ed è la prima incarnazione del paradigma che ha rivoluzionato per sempre il festival dando ai partecipanti il potere di co-creare le storie insieme agli autori. Gli editori hanno in questa relazione un ruolo privilegiato, perché danno forma e sostanza ai sogni di autori e partecipanti. Per questo motivo, il cuore del programma del Padiglione Carducci sono proprio quei momenti che si condividono al tavolo da gioco. E come sempre, gli editori e i negozi presenti sono pronti a stupire il pubblico con effetti speciali!

ASMODEE sarà presente con due stand all’interno del Padiglione Carducci, uno dei quali completamente dedicato all’anteprima del nuovo gioco di carte collezionabili Star Wars: Unlimited, in uscita a marzo 2024. Sarà possibile giocarlo, scoprirne le caratteristiche e chi parteciperà a una demo riceverà una variante esclusiva di due carte leader: Luke Skywalker e Darth Vader, fino a esaurimento scorte.

Fra le novità più attese, e in uscita in anteprima proprio a Lucca, anche Ticket to Ride Legacy: Leggendedel Vecchio West, la versione legacy, molto narrativa e immersiva, del celebre gioco di avventure ferroviarie, firmato da Rob Daviau, Matt Leacock e Alan R. Moon.

Sempre in anteprima potrete trovare On Air, il gioco da tavolo di Radio Deejay, ideato da Francesco Lancia, che sarà presente in diversi momenti per presentarlo e giocarlo con il pubblico. Avremo infatti una piccola area eventi con tanti appuntamenti: fra questi una presentazione/partita di Dixit Disney Edition con Giulia Amici (Amici di Giula) e Silvia Fossati (Escilgioco), una speciale partita a Marvel Zombicide, presentata da Giovanni Zaccaria (Zeth Castle) e una presentazione/partta a The Nightmare Before Christmas con Laura Grossi (La Madre dei Draghi).

RAVENSBURGER porterà Disney Lorcana: sarà possibile ritirare la splendida promo foil Gaston, Arrogant Hunter e incontrare gli artisti del First Chapter; Alice Pisoni e Valerio Buonfantino nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4.

Fra i giochi da tavolo a Lucca sarà possibile provare in anteprima nazionale assoluta Horrified Universal Monsterse Mycelia, il nuovo deck building entry level con elementi tridimensionali che vi porterà nel magico mondo dei funghi. Per vincere dovrete portare tutte le gocce di rugiada al Santuario della Vita. Troverete inoltre il secondo capitolo di Licantropo“Prima Luce”, con nuovi ruoli, sempre supportato dall’app gratuita del narratore. La linea di giochi per esperti, Alea, con splendide offerte su Council of Shadows, Las Vegas Royale e Puerto Rico 1897.

Inoltre, tutta la gamma dei giochi Minecraft, cooperativi e competitivi, adatti a tutta la famiglia, il party game That’s not a hat di K. Lapp e tutti i card game: Push, Level 8 Super Mario, Disney Villains, WordAround! Per Villainous, una promo imperdibile che consentirà di ricevere un’espansione in regalo con l’acquisto di qualunque set base. E ancora Alien, Sakura Heroes, Rummikub.

CLEMENTONI esordisce a Lucca Comics & Games per condividere insieme agli appassionati del gioco di ogni età, le novità del mondo puzzle e board games: tutte ideate, progettate e sviluppate in Italia.

Da sempre attenta al target kidult, in occasione del Lucca Comics & Games 2023, l’azienda di Recanati presenterà i suoi puzzle con protagonisti i personaggi dei manga più amati come Attack on Titan, Dragonball e il mondo dei Pirati di One Piece.

Nel mondo del fumetto grande protagonista è Bonelli con Tex e Dylan Dog e da Netflix arrivano i nuovi soggetti puzzle della seguitissima serie Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare.

Per gli amanti dei board games ci sarà la possibilità di provare prodotti top di gamma della linea Clementoni come Who’s the Boomer, Multitasking, Su e Giù, Il Regalo Bizzarro e il nuovissimo prodotto Moto GP realizzato insieme alla licenza Dorna Sports.

DV GAMES festeggerà i 20 anni di Lupus in Tabula con l’arrivo dell’edizione Luna Piena e tante iniziative divertenti fra cui il contest Non sei tu il Lupo! Per chi porterà prove inconfutabili di non colpevolezza allo stand DV Games, ogni giorno saranno messe in palio le carte Cosplayer, in tiratura limitata, e altri gadget a tema. Nella giornata di sabato, il più convincente tra i partecipanti potrà salire sul palco Grog Live Show e partecipare al Lupus in Tabula Show insieme agli ospiti VIP.

Mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 novembre alle ore 15:00 appuntamento allo stand DV: gli appassionati potranno ricevere una carta personalizzata di Lupus in Tabula, ideata dal vivo dai game designer Domenico Di Giorgio e Andrés J. Voicu e illustrata dall’eclettico artista di fama internazionale The Mico.

Per conoscere l’illustratore macedone, autore tra gli altri dei bellissimi disegni di Architetti del Regno Occidentale e altri giochi delle Trilogie Garphill, l’appuntamento è mercoledì 1 novembre alle 13:00 per un incontro dal titolo: “Tra architetti e lupi mannari, come nascono le illustrazioni nei giochi da tavolo” moderato da Jack del podcast Dunwich Buyers Club.

Tutti i giorni sarà possibile partecipare a Trova un Trio: ricevendo le carte numerate allo stand e scambiandole con gli altri visitatori si potrà fornare un TRIO e vincere fantastici premi.

Domenica 5 novembre, un evento dedicato alla creazione di una Cena con Delitto perfetta con Antonello Lotronto, uno dei massimi esperti di giochi Murder Party, e con il game designer Andrea Angiolino. L’incontro è allo Spazio Workshop alle 17:00.

Allo stand DV Games e Ghenos Games alcuni dei giochi più attesi dell’anno come Bonsai, Alibi, Moon River, The Great Split e tanti altri ancora, saranno in dimostrazione sui tavoli. In quantità limitatissime, sarà anche disponibile BANG! Dynamite Box, con tutto, ma proprio tutto quello che è stato pubblicato negli anni per il gioco di carte western più amato.

HASBRO sarà presente nel Padiglione Carducci con due aree: una dedicata ad Hasbro Gaming e l’altra ad Avalon Hill.

Lo stand di Avalon Hill sarà animato da Betrayal at House on the Hill e ovviamente HeroQuest. Il 1°, il 4 e il 5 novembre si potrà giocare insieme per la prima volta in Italia alle attesissime espansioni di HeroQuest “La Profezia di Telor” e “Il Tormento della Regina degli Spiriti”. Gli appassionati più devoti avranno anche l’occasione di mettere in mostra la loro creatività durante le sessioni di pittura sotto la guida esperta di Angelo Di Chello, uno dei pittori di miniature più apprezzati al mondo. Il 3 novembre alle 14:15 saremo accompagnati dal Master of Masters Andrea Rossi che sul palco del Carducci presenterà in esclusiva un Reveal Globale di una nuova espansione di HeroQuest. Oltre ad Andrea Rossi e Angelo Di Chello, ci aspettano allo stand grandi ospiti come Claudio Di Biagio, Dottor Morgan, i talent di Crossover Universo Nerd e tanti altri!

Lo stand Hasbro Gaming presenterà tante novità. Cluedo Conspiracy prenderà vita trasportando i giocatori in un’avventura unica dove Mister Coral, il nuovo e sciagurato protagonista dell’ultima storia targata Cluedo, svelerà ai partecipanti i dettagli della congiura contro di lui. Ci sarà un’area dedicata a Twister Air, una rivisitazione innovativa dell’iconico gioco in scatola: una versione tutta nuova che sposta le mosse dal tappeto allo schermo. I giocatori potranno esibire le loro mosse vincenti ballando, contorcendosi e vedendo la propria sfida prendere vita sullo schermo, mettendo alla prova agilità ed equilibrio in un modo completamente nuovo. Infine si potrà provare l’inedito Monopoly Chance che spingerà gli aspiranti capitalisti a rischiare tutto e sfidare la sorte, in un’esperienza frenetica dove occorre tentare la fortuna per acquisire il controllo delle proprietà e costruire il proprio skyline.

GIOCHI UNITI si fa in tre ed è presente in fiera con Il suo Stand Principale, l’Outlet ed i Giochi Giganti. Durante la manifestazione si susseguiranno eventi, tornei, ospiti e nuove uscite! Fiore all’occhiello del programma saranno gli incontri con gli autori e i firmacopie: Peter Rustemeyer (Paleo), Tea Bruno (Sipario) e Sir Chester Cobblepot (Penny Dreadfuls); Il 4 novembre, in occasione del Catan Day, sarà possibile incontrare Pete Fenlon (Catan Studio) e successivamente partecipare alla tappa lucchese del campionato italiano di Catan. Infine per festeggiare il 30° anniversario della manifestazione sarà rilasciata una Mappa Mini Game di Carcassonne in edizione limitata dedicata alle mura di Lucca. Le novità portate in fiera saranno: Penny Dreadfuls – Gli Orrori di Londra, Sipario, El Grande, Paleo Un Nuovo Inizio, Pathfinder 2 ed. con i tre volumi: Gran Bazar, Libro dei Morti e Ferro e Fuoco e Destiny Quest L’Occhio della furia d’Inverno e lo Smart Book Il Drago delle Tenebre come librigame.

LUCKY DUCK conferma la sua presenza a questa nuova edizione di Lucca Comics & Games presentando in fiera tutte le principali novità del catalogo 2023 tra cui: Tribes of The Wind e Chronicles of Crimespecial edition.

Presso lo stand nel padiglione Carducci, saranno inoltre disponibili tutti i materiali esclusivi acquistabili solo agli eventi con presenza diretta: Flamecraft Special Addon e Verdant promo Pack.

Nell’area dedicata al Gioco dell’Anno, per tutti i 5 giorni della manifestazione sarà in dimostrazione Tranquility, titolo che compete, con gli altri 4 finalisti, per aggiudicarsi il premio come miglior gioco pubblicato in Italia. Infine, allo stand Oliphante, sarà possibile provare in demo ad alcuni dei giochi più apprezzati dal pubblico quest’anno: Amazzonia, Tranquility e Animali in Guerra – Air Land & Sea.

MINDWORK STUDIO torna a Lucca Comics & Games con un’ospite d’eccezione: Sara Frazetta. La co-fondatrice del brand Frazetta Girls, nonché nipote del Maestro dell’arte fantasy Frank Frazetta, non ha di certo bisogno di presentazioni. Sara e Mindwork, forti di una collaborazione che li unisce da ben due anni, insieme a Corner4Art, presentano a Lucca “Frazetta’s Legacy: Art on Art”. Una mostra unica nel suo genere che racchiude stampe e miniature tratte dalle opere del Maestro Frazetta: in un percorso che ne racchiude il pensiero, lo stile e l’eredità.

Allo stand Mindwork Studio sarà possibile acquistare le miniature in edizione limitata su licenza ufficiale Frazetta Girls tratte dalle opere del Maestro e le stampe di alcune tra le opere esposte, oltre che avere la possibilità di conoscere di persona Sara, un’occasione unica nel suo genere poiché alla sua prima presenza in Italia.

DEVIR torna a Lucca presentando alcune delle novità del 2023 fra cui GO CUCKOO un gioco di abilità nominato all’As D’Or Bambini 2017 e SAVERNAKE FOREST, un gioco di piazzamento tessere all’insegna dell’Autunno. Inoltre, LA GUERRA DELL’ANELLO, IL GIOCO DI CARTE, grande successo di Ares Games, presto si arricchirà di modalità co-operativa e solitaria!

Fra i giochi presentati anche IERUSALEM, gamer game dall’ambientazione unica nel suo genere e WHITE CASTLE, già esaurito in 60 paesi di cui potrete trovare a Lucca le contatissime ultime copie disponibili!

MONDIVERSI ospiterà Tony DiTerlizzi, illustratore, tra le altre cose, di Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering e le Cronache di Spiderwick. DiTerlizzi presenterà in anteprima mondiale, con cover alternativa dedicata al trentennale di Lucca Games, il suo nuovo volume di illustrazioni “The Pen and the Ink Drawings of Tony DiTerlizzi”. Inoltre, presenterà il volume di Planescape per Dungeons & Dragons, di cui ha realizzato la variant cover.

Sarà ospite dello stand anche Emanuele Manfredi, quotato illustratore tolkieniano che presenterà il suo nuovo volume legato ai Draghi.

Sabato 4 novembre, alle ore 10.30, in Sala Ingellis si ripercorrerà la storia di uno dei miti del gioco di ruolo: la così detta Scatola Rossa di Dungeons & Dragons. Pubblicata per la prima volta nel 1983, scritta da Frank Mentzer e con l’iconica copertina di Larry Elmore, ha caratterizzato l’iniziazione al Gioco di Ruolo di milioni di persone in tutto il mondo; si darà uno sguardo alla storia editoriale cercando di determinarne l’impatto culturale e commerciale in Italia insieme a quattro ospiti d’eccezione: Andrea Angiolino, Luca Volpino, Mirella Vicini e Spartaco Albertarelli.

MS EDIZIONI sarà presente nel padiglione Carducci con uno stand completamente rinnovato, pronto ad accogliere tutti al meglio e a far scoprire le novità editoriali. Oltre a un’area vendita in cui saranno presenti autori e autrici, ci sarà un’area demo con i titoli da tavolo più interessanti del nostro catalogo e la MS Lounge dove parlare delle uscite 2024 e bere un caffé.

Tra i giochi da tavolo annoveriamo After Us, Pyramidice, Western Legends con le espansioni Ante Up e Il Selvaggio Mucchio di Extra e le espansioni di Root Predoni e Cavalieri, Kit dei Combattenti – La Compagnia del Fiume e Kit dei Combattenti – Il Mondo Sotterraneo.

Tra i giochi di ruolo proposti ci saranno Prism, Five Days, Last Resory, Armakitten e la nuova avventura Alone Against Fear di Il Villaggio delle Bambole Viventi.

Per quanto riguarda i fumetti e i libri gioco, saranno presenti Un Giorno da Cana – Edizione 30 Anni di Lucca Games, Una Notte da Cana – Edizione 30 Anni di Lucca Games, Misteri d’Oriente Volume 4 – I Misteri di Babilonia e Avventure nello Spazio Profondo – Edizione 30 Anni di Lucca Games.

Presso lo stand GAMETRADE nel Padiglione Carducci, ci saranno demo di tutti i Giochi di Carte Bandai (One Piece Card Game, Dragon Ball Super Card Game, Digimon Card Game e Battle Spirits Saga Card Game). Sarà regalato un mazzo demo omaggio a chi avrà svolto una demo e risponderà a un breve sondaggio.

Sarà presente una promo speciale per gli acquisti: per una spesa almeno pari a 50 € sui prodotti Bandai presso lo stand Gametrade, verrà dato in omaggio uno speciale Set di Carte Promo Bandai.

Presso lo stand saranno inoltre disponibili per l’acquisto un sacco di novità in uscita in questo periodo tra cui: One Piece Card Game Devil Fruits Collection Vol.1 [DF-01], One Piece Card Game Gift Collection 2023 [GC-01],One Piece Card Game Ultra Deck The Three Captains [ST-10],Battle Spirits Saga Aquatic Invaders [BSS03] eBattle Spirits Saga Starter Deck Bodies of Steel [SD06].

NARRATTIVA presenteràtre giochi: Floria – La Foresta Incantata è il secondo gioco di ruolo giapponese pubblicato da Narrattiva, ispirato all’immaginario fantastico della terra del Sol Levante e dal sistema estremamente innovativo e particolare; Dead Letter Society è un gioco di journaling epistolare per 1-2 persone capace di creare storie di vampiri estremamente interessanti e profonde; La Dimora è un gioco di journaling in solitario che esplora la solitudine e le paure in maniera toccante e memorabile. Inoltre, quest’anno torna l’Indie GDR Palace, dove sarà possibile provare gratuitamente alcuni bestseller e la nuova uscita Floria.

NEED GAMES! porterà l’uscita italiana del gioco di ruolo ufficiale di Blade Runner, la nuova edizione di Werewolf: L’Apocalisse che arricchisce ancora di più la quinta edizione del Mondo di Tenebra, l’Atlante Techno Fantasy per Fabula Ultima, Gioco di Ruolo dell’Anno 2022 e vincitore in estate di 2 Ennies di cui uno il Gold come Best Game e Navigavia, il manuale ufficiale della serie web actual play di InnTale basata sulle regole di 7th Sea.

Lo stand all’interno del Padiglione Carducci è pronto ad accogliere la miriade di visitatori interessati al mondo dei Giochi di Ruolo e una serie di autori e ospiti per uscirne con dedica e firma sul proprio prodotto preferito. Saranno presenti al festival, Emanuele Galletto (Fabula Ultima), Luca Negri (Terror Target Gemini), Helios Pu e Matteo Casali (Dhakajaar), Fabio Porfidia (mappe di Navigavia, Historia e Warhammer Fantasy Roleplay), il cast di Inntale e Navigavia e come ospite internazionale Tomas Härenstam, co-fondatore di Free League, casa editrice svedese capace di rivoluzionare il mondo del Gioco di Ruolo e autore di numerosi giochi fra cui Blade Runner, Dragonbane, Twilight: 2000 e Alien, che oltre a presenziare con firmacopie allo stand NEED GAMES! terrà un interessante panel sulle ultime fatiche di Free League e un’intervista su storia e futuro della sua casa editrice.

Sarà presente uno stand secondario dedicato a Fabula Ultima inserito nella cornice di Japan Town e un corner dedicato a Navigavia nell’area creator Arkadia di InnTale dove sarà possibile acquistare il manuale durante i meet & greet della ciurma di ruolatori più famosa del web.

Da non perdere assolutamente anche le 4 cartoline da collezione in occasione dei 30 anni dei Games di Lucca. 4 illustrazioni originali legate a doppio filo a titoli del catalogo NEED GAMES! e a un simbolo della città di Lucca.

OLIPHANTE metterà a disposizione Venice Connection, la riedizione di un classico di Alex Randolph che unisce al gioco base l’espansione Mint Tide e 40 sfide in solitario; Silver Mine: gioco sempre di Alex Randolph che si propone come una sfida da 2 a 6 giocatori con colpi d’astuzia per accumulare pepite d’oro e d’argento; Cyberion: gioco di Shadi Torbey che fa parte della saga dell’Oniverso insieme ai precedenti Onirim e Stellarion.

Sarà presentato Aziende in Gioco, un manuale pratico e al tempo stesso una guida teorica per portare il gioco da tavolo nelle aziende in modo da migliorare il contesto professionale da tanti punti di vista: dall’analisi delle dinamiche aziendali alla risoluzione dei problemi, al team building, a tanto altro ancora. Presso lo spazio Workshop, domenica 5 novembre dalle 10 alle 12 sarà presentato da Emiliano Sciarra con gli autori Marco Saponaro e Luca Borsa.

PENDRAGON GAME STUDIO arriva a Lucca con un titolo attesissimo che non ha bisogno di presentazioni: The Witcher – Il Vecchio Mondo, per tutti gli appassionati del videogioco, i libri e la serie TV, ma non solo. Disponibile sia in versione base che deluxe, con l’aggiunta di 28 miniature dei mostri!

Tra le altre novità: Mosaic è un gioco di civilizzazione ambientato nel Mediterraneo in epoca antica, che combina una forte profondità a una durata contenuta, sotto le due ore. Anche Mosaic è disponibile in due versioni: l’Edizione Colosso aggiunge oltre 400 miniature e migliora tutte le componenti, dalle plance a doppio strato fino ai segnalini in legno e le monete in metallo. Ci sarà anche Pyramido, in cui la costruzione dei quattro piani della piramide va valutata con attenzione: ogni piano è in comunicazione con i precedenti, e la giusta disposizione vi permetterà di totalizzare moltissimi punti. In Minatori Imperiali, invece, si svilupperà una miniera piazzando carte che vadano sempre più in profondità, e a ogni piazzamento si attiverà una reazione a catena degli effetti delle carte risalendo con un percorso che torna fino in superficie.

RED GLOVE presenterà uno stand unico nel suo genere e pieno di cose curiose e insolite da fare. Quest’anno ci sarà la cover variant Limited Edition di Vudù dedicata al trentennale di Lucca Games e l’espansione più a tema di sempre: Comics vs Manga. Gira la Ruota per vincere gadget e promo esclusive, fermati a provare una delle novità più attese, Smart10: direttamente dal nord Europa il trivia che si gioca in mano più smart di sempre. Fatti personalizzare gratuitamente le tue copie con disegni e firme dalla mano di Ferdinando Batistini, scambia due chiacchere con gli autori, scarabocchia i muri dello stand per lasciare il tuo segno prima di continuare la tua giornata all’insegna del divertimento.

SERPENTARIUM per festeggiare i 20 Anni di Sine Requie offrirà più di un tavolo dove giocare grazie alle e ai Cartomanti; ci saranno cosplayers provenienti dal mondo (A)Live e domenica mattina si troveranno in molti per marciare su Lucca con la “Marcia di Sine Requie” per arrivare poi in Sala Ingellis e dedicare un’ora a chiacchierare con tutti i sinerequiati presenti!

Le novità editoriali sono molte e significative: un’edizione a tiratura limitata di Sine Requie che festeggia i 30 anni di Lucca Games e i 20 di Sine; l’attesissima ristampa del manuale base di Sine RequieAnno XIII e il nuovo Schermo del Cartomante. Per L’Ultima Torcia avremo Il Trono dell’Usurpatore, il manuale che va a concludere le campagne di tutte le lande de L’Ultima Torcia, con un’ultima, epica avventura. “LUT” si rivela per quello che è davvero: una cosa mai vista nel mondo dei giochi di ruolo. Zombie Crawlers vi catapulterà in una città assediata dagli Zombi, dalla quale dovrete fuggire disegnando mappe, leggendo i racconti a bivi e combattendo con strategia, abilità e fortuna ai dadi!

YAS!GAMES trova a Lucca il palcoscenico perfetto per What Do You Meme?, il gioco ideato per gli amanti dei meme che ha fatto impazzire l’Italia e che travolgerà Lucca con una ventata di divertimento e irriverenza, grazie alle sue due nuove edizioni Family e Bigger Better Edition. Non è tutto: ispirato dal 30° anniversario di questo straordinario evento, YAS!GAMES ha creato una carta meme celebrativa in edizione limitata che sarà un must per tutti i collezionisti! La carta sarà disponibile in esclusiva per il solo pubblico di Lucca presso lo stand di YAS!GAMES e nello stand dedicato ai 30 anni di Lucca Games, con una tiratura limitata di 500 copie. Tra i party games più attesi non mancheranno Hitster, il gioco in cui gli amici si contenderanno il titolo di re delle hit storiche trasformando ogni serata in veri e propri party musicali, e Who’s the dude? una rivisitazione in perfetto stile YAS! del tradizionale gioco dei mimi, in cui i giocatori si avvarranno dell’aiuto di Fred, il “bambolo” gonfiabile alto un metro e mezzo con cui dovranno interpretare situazioni buffe e stravaganti. Super attesi anche Same, Same, but different, la competizione tutta basata sui doppi sensi e Bad Choices, il party game che tira tutti in causa con le domande scomode. Per finire, tutti coloro che visiteranno il padiglione Carducci avranno la possibilità di scattarsi una foto con il meme gigante di What Do You Meme nell’Instagram Corner pensato per l’evento.

STUDIO SUPERNOVA si presenta a Lucca Comics & Games 2023 con alcune novità e ristampe, tra cui il ritorno in edizione italiana di Onitama, uno dei migliori giochi di sempre per due giocatori. Considerato l’erede moderno degli scacchi, Onitama è un gioco di strategia in cui ogni partita fornisce un setup di mosse differente che lo rende sempre vario. In uscita anche l’espansione La Via del Maestro che include 26 carte mossa aggiuntive.

Esce una nuova edizione de La Spedizione Perduta, con scatola deluxe per l’edizione completa del capolavoro di Peer Sylvester da giocare in solitario, cooperativo o competitivo.

Non si può più dire niente – Indignazioni perenni: nuova uscita per la serie di successo di party game per adulti curata da Immanuel Casto. Indignazioni Perenni fornisce nuove carte Immagine, nuovi commenti, una nuova meccanica di Tag e nuovi Ruoli per i giocatori. È giocabile da solo o mescolabile con la prima uscita per ottenere ancora più varietà! Non solo nuove indignazioni, ma anche la collezione Merch Indignato, grazie a tazze, poster, tote bag, spille e t-shirt che gridano la tua dissidenza, sarai pronto a scuotere le fondamenta del mondo!

Biblioversum IA: edizione speciale del gioco di narrazione per amanti della lettura della serie Corti & Colti. In questa edizione, così come i giocatori creano la storia leggendo dai propri libri e fumetti, le illustrazioni sono state create automaticamente dall’IA “leggendo” citazioni famose.

Nobi Nobi GDR – Horror/Thriller in anteprima si potrà vedere e acquistare (numero di copie limitato, uscita ufficiale dicembre 2023) la nuova coppia di uscite della serie Nobi Nobi GDR, i giochi di ruolo da tavolo per novizi e non. Atmosfere più oscure, ma sempre adatte a tutti i tipi di pubblico, con Horror e Thriller, che come Magia e Spada, le precedenti uscite, sono giocabili singolarmente o mescolabili con qualsiasi prodotto della serie Nobi Nobi.

WYRD EDIZIONI per il 30° anniversario di Lucca Games, presenterà alcune delle più importanti novità: Nibiru, un nuovo gioco di ruolo sci-fi sulle “Memorie Perdute”. Proseguiamo con L’Epurazione di Ravne (Forbidden Lands), Amiche Macchine e altri misteri (Tales from the Loop), Un Vile Segreto e altri misteri (Vaesen), Manuale Operativo dei Marine Coloniali (ALIEN); inoltre due anteprime di giochi del prossimo inverno, The Expanse e Mutant Year Zero, due giochi di ruolo innovativi e basati su due famosissimi frachise.

Per ALANERA EDIZIONI è in arrivo in anteprima nazionale a Lucca, il nuovo ed attesissimo romanzo ufficiale ALIEN – Guerre Coloniali scritto da David Barnett, in partnership con 20th Century Studios e Titan Books, con all’interno uno scenario di gioco basato sul popolarissimo e pluripremiato gioco di ruolo Alien.

Infine, ospite della manifestazione è Marko Djurdjevic di SMV, autore e editore del gioco di ruolo Degenesis, uno dei giochi distintivi di Wyrd Edizioni, per qualità artistica e autoriale. Nell’occasione, verranno proposti due bellissimi libri, in esclusiva: The Road to Baikonur (The Art of Degenesis, Volume 1) e Silver for the Devils (The Art of Degenesis, Volume 2), che contengono centinaia di illustrazioni, scenari, studi architettonici, schizzi di layout e concept art, che mostrano le migliori opere d’arte in un sorprendente formato widescreen.

MANA PROJECT STUDIO porterà Cowboy Bebop, l’ultimo progetto, ancora caldo di stampa, Be Like a Crow, un gioco di ruolo in solitaria di Tim Roberts e gli intramontabili setting per 5E di Historia, Journey to Ragnarok, Nightfell e Seven Sinner; ultimi ma non ultimi, l’orchesco Orc Borg e il disgustoso Vast Grimm.

VINCENT BOOKS e RAVEN DISTRIBUTION porteranno a Lucca Comics & Games 2023 cinque uscite di librigame. Per Lupo solitario, di Joe Dever, arriva il volume 26,Il crollo della Montagna di Sangue. Continua anche la serie Choose Cthulhu: siamo ormai alla fine della seconda stagione, al numero 6, che si chiama L’Ombra Venuta dal Tempo scritto da Giny Valrís. Edward T. Riker, il creatore della serie, sarà ospite a Lucca Comics & Games con Swen Harder, autore di Metal Heroes and the Fate of Rock.

La serie Dedalo porta in Italia il librogame indie horror Turno di Notte, di Victoria Hancock.

Arrivano anche i Fighting Fantasy, la prima serie di librogame a cura di Steve Jackson & Ian Livingstone, e si comincia proprio con il primo: Fighting Fantasy 1 (Trilogia di Zagor) – Lo Stregone della Montagna Infuocata. Il capostipite dei librigioco, insieme a Lupo solitario, torna in un’edizione rinnovata. Sir Ian Livingstone, coautore e cofondatore della serie, sarà presente a Lucca per autografare questa nuova edizione.

FIGHTING HEDGEHOG è presente per la prima volta a Lucca Comics & Games per far provare il nuovo gioco da tavolo DragonStrike con la cover di Ciruelo Cabral, in uscita nei prossimi mesi, nel corso del quale si cavalcheranno draghi e si combatterà nei cieli.

Djeco mette in primo piano la sua gamma SOLOGIC. Contrazione delle parole Solo e Logico, i SOLOLOGIC sono dei giochi di riflessione, in legno, da giocare da soli. Per ogni sfida, una sola soluzione a difficoltà crescente. Oltre ai giochi di logica, scoprirete le novità delle altre gamme: Little, carte da gioco, giochi da tavolo.

Federicstore, lo store dello storico Youtuber Federic95ita è uno dei maggiori store in Italia dedicato interamente al brand Pokémon. All’interno dello stand troverete tantissimi prodotti di tutte le espansioni più recenti e non solo, come Box, Elite, Bustine, Merch e tanto altro! E non solo, ci saranno degli sconti speciali! Federic sarà presente per tutti i cinque giorni della fiera pronto a spacchettare insieme ai fan. Inoltre sarà affiancato da Sguein, partner ufficiale del Federicstore.