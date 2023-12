Giochi online: i 5 più giocati del 2023

Dicembre 22, 2023

(Adnkronos) – Roma, 22/12/2023 – L’universo dei giochi online è in continua evoluzione, soprattutto verso la fine dell’anno, quando vengono presentate molte novità che catturano l’attenzione degli appassionati. Nuove modalità di gioco, aggiornamenti, anticipazioni e lanci di titoli curiosi rendono questo periodo entusiasmante per gli amanti dei videogiochi. Vediamo insieme le ultime novità che stanno spopolando nel mondo del gaming online, mettendo in luce le tendenze emergenti e le esperienze di gioco più attese.

Forge of Empires è un gioco di strategia online gratuito che consente ai giocatori di costruire e gestire il proprio impero medievale. Il gioco inizia nell’età della pietra, offrendo un numero limitato di edifici e unità. Avanzando attraverso le epoche storiche grazie al completamento di missioni e allo sviluppo tecnologico, l’aspetto dell’impero cambia radicalmente, passando a edifici più moderni e avanzati e ad una popolazione più civilizzata. Ogni epoca introduce nuove unità, edifici, innovazioni e missioni, contribuendo alla costruzione di un impero forte ed efficiente dal punto di vista economico, militare e tecnologico.

Essendo il leader dell’impero, è fondamentale fornire cibo e abitazioni sufficienti per mantenere soddisfatta la popolazione, poiché cittadini felici aumentano la produttività. La gestione delle risorse, la ricerca di tecnologie e la produzione di beni di consumo e militari richiedono costante attenzione al benessere dei cittadini.

Nel corso del gioco, è possibile stringere alleanze con altri giocatori, fondare corporazioni e commerciare risorse, aumentando la produttività e affrontando insieme le sfide. Le alleanze non solo favoriscono la difesa e il commercio, ma consentono anche attacchi combinati per conquistare città o continenti.

Inoltre, il gioco offre un sistema unico, permettendo ai giocatori di accompagnare i propri eroi in avventure per sconfiggere banditi, conquistare nuovi territori e giacimenti di risorse. Queste missioni si svolgono su una mappa dei territori esplorati, consentendo l’espansione del proprio impero attraverso la conquista di nuovi territori e persino l’intero continente.

Forge of Empires offre un’esperienza coinvolgente che combina elementi di gestione, strategia e avventura, invitando i giocatori a esplorare, espandere e conquistare in un ambiente di gioco interattivo.

In Bon Bomb™ Bonanza, una slot online dal formato 6×5, il gameplay si articola in due fasi. Nell’introduzione è possibile visualizzare la modalità di gioco e le funzionalità speciali come il Moltiplicatore progressivo Hyperboom™. La Fase 1 guida l’utente attraverso l’impostazione della puntata totale e l’avvio del gioco, incluso l’utilizzo della funzione Automatica per giri continui.

La Fase 2 descrive il procedimento effettivo del gioco: la rimozione dei simboli, il ricadere di nuovi simboli a cascata sui rulli, e la condizione per ottenere una vincita. Si spiega come 4 o più simboli Scatter attivino 10 Partite Gratis. Si sottolinea l’effetto delle combinazioni vincenti che causano una reazione a catena e l’aumento del Moltiplicatore Hyperboom™ con l’accumularsi di simboli vincenti.

La caratteristica della cascata di simboli, che rimpiazzano quelli vincenti con nuovi simboli, aggiunge un’ulteriore dimensione al gioco, così come l’effetto moltiplicatore del Moltiplicatore Hyperboom™, che potenzia le vincite in base al suo valore corrente. La presenza di simboli speciali come la Bomba di Caramelle accresce il Moltiplicatore Hyperboom™, contribuendo al fascino e alla complessità del gioco.

L’Isola di Stormshot è una terra intrisa di misteri e segreti, un mondo vasto e avvincente che attende di essere scoperto. Attraverso 300 livelli intricati, l’esperienza di gioco si svolge in un’avventura emozionante, richiedendo strategia e precisione in ogni mossa. Ogni livello è una sfida che richiede un’attenta pianificazione, abilità strategiche e un tocco di ingegnosità per emergere vittoriosi.

Fantasmi enigmatici, creature marine misteriose e nebbie avvolgenti creano un’atmosfera carica di suspense e avventura. Ogni passo sull’isola porta ad affrontare ostacoli unici e avversari intriganti. L’obiettivo? Svelare i segreti dell’isola, trovare tesori nascosti e immergersi in una trama coinvolgente, rendendo ogni momento un’avventura indimenticabile.

I tesori dispersi nell’Isola di Stormshot hanno un valore inestimabile. Raccoglierli significa rivivere antiche reliquie, sbloccando i loro poteri nascosti e svelando i misteri più profondi dell’isola. Ogni tesoro raccolto avvicina alla verità, potenzia le abilità del giocatore e permette di progredire verso nuovi enigmi e scoperte.

L’impresa di affrontare l’Isola di Stormshot da soli è ardua. È qui che entrano in gioco le alleanze: stringendo legami con altri avventurieri, ci si fortifica e si superano insieme gli ostacoli. Collaborando con altri giocatori, scambiando risorse e offrendosi supporto, si compie un viaggio non solo alla ricerca di tesori, ma anche di solidarietà e unità.

L’Isola di Stormshot diventa accessibile grazie a now.gg, permettendo di giocare in cloud su computer o dispositivo mobile senza necessità di download o installazioni. Questa piattaforma consente di trasformare qualsiasi dispositivo in una potente macchina da gioco. Condividendo il link di gioco con gli amici, l’esperienza in cloud diventa una soluzione condivisibile e pronta all’uso, che consente il cambio di dispositivo senza perdita di progressi. Un’avventura senza confini, pronta per essere esplorata.

La modalità predominante di questo gioco è quella competitiva, in cui i giocatori si dividono in squadre di terroristi e anti-terroristi. Il vincitore è il primo team che raggiunge i 16 round vinti o, in caso di parità (15-15), può verificarsi il pareggio.

Il gioco procede attraverso round conclusi con il raggiungimento degli obiettivi o l’eliminazione del team avversario. In diverse modalità, quando un giocatore muore, deve aspettare il termine del round per riprendere. Durante il gioco, i giocatori possono acquistare armi ed equipaggiamento all’inizio di ogni round, utilizzando denaro virtuale guadagnato in base alle loro prestazioni. L’ottenimento di obiettivi e l’eliminazione di nemici permettono di guadagnare soldi, mentre azioni negative come l’uccisione di compagni di squadra comportano una penalità monetaria.

Questa versione presenta nuove armi e nuovi equipaggiamenti rispetto ai capitoli precedenti, tra cui due mitragliatrici pesanti, pistole aggiuntive, un nuovo fucile a pompa, granate incendiarie e nuovi tipi di granate.

Le 7 modalità online di CS:GO includono la competizione leggera, la competizione standard, la corsa alle armi, la demolizione, il deathmatch, il tiro al volo e la zona di pericolo. Ogni modalità offre un’esperienza di gioco unica con regole e obiettivi diversi, come l’attuazione di obiettivi specifici o la raccolta di fondi per potenziamenti.

Il gioco offre supporto per il matchmaking e le classifiche per tutte le modalità online. Valve, l’azienda dietro CS:GO, utilizza il sistema Valve Anti-Cheat (VAC) per bannare automaticamente i giocatori che usano cheat o comportamenti non consentiti. Inoltre, Valve ha introdotto un sistema di sorveglianza chiamato Overwatch, in cui i giocatori esperti possono visionare le partite sospette e segnalare comportamenti scorretti.

CS:GO per PC supporta l’uso di server dedicati della comunità, offrendo agli utenti un’esperienza di gioco più personalizzata.

League of Legends (LoL) è un gioco MOBA in cui ogni giocatore, detto Evocatore, assume il controllo di un Campione dotato di abilità uniche. Con un roster di 164 Campioni, ogni personaggio ha abilità, statistiche e aspetti distintivi. L’obiettivo principale di LoL è attraversare il campo di gioco per distruggere la struttura obiettivo nella base avversaria. Durante la partita, i giocatori ottengono livelli e oro uccidendo Campioni avversari, minions e mostri neutrali, guadagnando Buff utili.

Con l’oro accumulato, è possibile acquistare oggetti per migliorare le statistiche del Campione. Ogni Campione inizia al livello 1 (o 3 nella modalità ARAM) e può raggiungere al massimo il livello 18, potenziando le abilità ad ogni livello. La “Suprema” è l’abilità più potente, solitamente disponibile dal sesto livello. Inoltre, il giocatore accumula punti esperienza e valuta in-game, come l’Essenza Blu, che può essere utilizzata per acquistare Campioni e altri contenuti.

LoL presenta diverse modalità di gioco. La modalità Normale si svolge nella mappa Landa degli Evocatori, con due squadre da cinque giocatori. L’obiettivo è distruggere il Nexus avversario, protetto da torri, inibitori e mostri neutrali nella giungla. Le torri, gli inibitori e infine il Nexus devono essere distrutti per vincere. La modalità Classificata, accessibile dal livello 30, permette ai giocatori di scalare classifiche legate alla loro performance. ARAM è una modalità casuale e veloce in cui i giocatori combattono nella corsia centrale di Abisso Ululante con Campioni casuali.

Il gioco offre anche la possibilità di sbloccare Campioni o aspetti con Riot Points, valuta acquistabile tramite denaro reale. Le partite Classificate suddividono i giocatori in leghe e divisioni, mentre l’ARAM permette ai giocatori di combattere in una corsia singola con Campioni casuali.

Per info e contatti: https://www.goldbet.it/guida/contatti