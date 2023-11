GioiaPura.it punta all’internazionalizzazione e si conferma tra i primi 10 siti di gioielli e orologi in Italia

Novembre 7, 2023

(Adnkronos) – Milano, 07/11/2023 – Negli ultimi tre anni in particolare, abbiamo imparato come mai prima l’importanza dell’e-commerce per le aziende che vogliono spiccare sui concorrenti e per gli utenti alla ricerca di soluzioni comode per acquistare i propri prodotti preferiti.

Con una penetrazione che, dal 2020 ad oggi, è cresciuta notevolmente, l’e-commerce si sta rivelando sempre più importante per business di diversi settori. Tra questi, rientra quello dei gioielli e degli orologi.

I clienti, alla ricerca dell’offerta migliore, ma anche del brand di spicco, possono oggi scegliere tra diverse realtà. Una delle più popolari del momento è GioiaPura.it, e-commerce con alle spalle più di dieci anni di storia.

In questi due lustri, il portale ha portato a casa diversi traguardi. Uno degli ultimi riguarda la conquista di una posizione di tutto rispetto, la sesta, nella classifica degli e-commerce di settore del Corriere della Sera.

Si tratta, in particolare, del riconoscimento “Stelle dell’E-commerce 2023”. Nella classifica relativa al comparto “Gioielli, bigiotteria, orologi”, GioiaPura.it occupa, come già detto, il sesto posto.

Lavoro che è arrivato a comprendere ben 500 portali, quello degli esperti che si sono occupati di stilare le classifiche tiene conto di diversi aspetti. Uno di questi è la user experience del sito, un dettaglio non da poco anche per il posizionamento sui motori di ricerca.

La classifica, stilata dagli esperti di Corriere Economia, tiene ovviamente conto anche dell’opinione degli utenti. Complessivamente, sono sei le macroaree che vengono analizzate in un processo che si è concluso collocando GioiaPura.it in una posizione eccellente, sopra a brand con alle spalle decenni e decenni di storia.

Questo posizionamento in una classifica autorevole è l’ennesimo traguardo frutto del lavoro di un team che, ogni giorno, si impegna per offrire il meglio a chi è alla ricerca di regali eleganti ed esclusivi da farsi o da fare a persone care, tutto questo senza trascurare l’attenzione al risparmio, oggi come non mai centrale per le famiglie italiane.

GioiaPura.it è la principale gioielleria online italiana. Il portale, come già detto, ha alle spalle più di dieci anni di storia. Il suo lancio risale al 2012, dopo qualche anno di esperienza, da parte dell’azienda, con i punti vendita nei centri commerciali.

Dopo il primo nel 2001, a Varese, è arrivato il secondo nel 2008, presso il Rho Center. In entrambi i casi, l’utenza è stata colpita dall’ampia gamma di proposte e dalle vetrine aggiornate con le novità dei migliori brand.

Il passo successivo, oltre all’apertura di altri corner in centri commerciali strategici della Lombardia, è stato il sito che, come abbiamo appena visto, si è imposto sulla scena conquistando, giorno dopo giorno, il favore degli utenti e il plauso degli esperti web.

I suoi punti forti? Innanzitutto, l’ampia gamma di prodotti e di brand. Oltre ai gioielli, si sono aggiunti, nel tempo, anche gli occhiali da sole e diverse tipologie di accessori per la casa, per esempio le candele profumate.

Con un servizio di customer care eccellente e pronto a rispondere a qualsiasi dubbio, GioiaPura.it si contraddistingue anche per il servizio incisioni, che viene incontro al desiderio, oggi sempre più centrale, di personalizzare e rendere unici i propri regali.

Con oltre 60000 prodotti a catalogo, GioiaPura.it continua a percorrere una strada che vede come obiettivo il fatto di riuscire a rendere il lusso accessibile a tutti e non più uno status all’insegna dell’eccesso.

E l’obbiettivo del prossimo anno sarà quello di espandersi all’estero sul mercato europeo e statunitense. L’esordio quest’anno dei domini specifici per il mercato tedesco, francese e americano ha messo le basi per un futuro roseo anche al di fuori dei confini italiani. Negli ultimi anni il 15% del fatturato annuale è distribuito su 70 paesi del mondo.

Per informazioni:

https://www.facebook.com/gioiapura.it