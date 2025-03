Giordano Cattaneo (Elettra Impianti): “Telecamere e antifurti con quattro livelli di sicurezza per proteggere la casa”

6 Marzo 2025

– Soluzioni avanzate di antifurto con più barriere di protezione. L’obiettivo è fermare il ladro prima che si avvicini all’abitazione per vivere in tranquillità, sapendo che la propria casa è al sicuro.

Bergamo, 6 marzo 2025. La protezione della propria casa o attività lavorativa non è mai stata così cruciale. I furti e i crimini sono in aumento e il desiderio di sentirsi al sicuro è un’esigenza legittima per tutti. Oggi il mercato offre soluzioni avanzate di sicurezza altamente professionali che vanno oltre i tradizionali sistemi antifurto.

“Si deve fermare il ladro prima che si avvicini all’abitazione – sottolinea Giordano Cattaneo, titolare di Elettra Impianti di Bergamo –. L’ideale è una protezione multi-livello con antifurti e telecamere di videosorveglianza, progettata su misura. Piuttosto che affidarsi ad un singolo sistema, noi installiamo quattro livelli di sicurezza che si possono valutare singolarmente o in modo combinato. La prima barriera di difesa è il sistema di protezione all’esterno dell’abitazione per dissuadere eventuali intrusi e malintenzionati. Il secondo livello è a ridosso dell’abitazione con un controllo più mirato a chi si avvicina alla zona circostante la casa. Il terzo è installato alle finestre, i punti di ingresso più vulnerabili, quindi usando sensori di apertura e allarmi specifici che rilevano ogni tentativo di ingresso. Infine una protezione avanzata è posizionata all’interno dell’abitazione, a completare questa rete di sicurezza. Tutti i sistemi hanno una funzione differente ed efficace”.

Telecamere e sistemi antifurto di ultima tecnologia svolgono un ruolo cruciale nel disincentivare i ladri e nel raccogliere prove utili in caso di necessità. Questi dispositivi sono sempre più sofisticati ed hanno la possibilità di monitoraggio in tempo reale attraverso un’app dedicata. “L’app consente di gestire tutto da remoto, anche quando non si è fisicamente presente – spiega Cattaneo –. Si può monitorare ogni angolo della propria abitazione in modo semplice e sicuro. Con la stessa tecnologia si possono gestire anche altri servizi di domotica della casa, ad esempio la chiusura delle tapparelle avvolgibili”.

Per scegliere il sistema adeguato per la propria abitazione non c’è dubbio che sia fondamentale una consulenza personalizzata affidandosi a professionisti del settore, piuttosto che installare prodotti di sicurezza fai-da-te. “Come e quanti livelli di protezione utilizzare è frutto di un’analisi specifica e su misura per ogni abitazione o luogo di lavoro. Va tenuto conto di più fattori come la posizione, la tipologia dell’immobile e le reali necessità di protezione. Un buon impianto di antifurto ha un costo di circa 3000 euro per un appartamento, considerando l’installazione di tutti e quattro i livelli di sicurezza Per noi è basilare fornire anche l’assistenza post-vendita, non sempre compresa nei servizi. Il supporto continuo è cruciale per la manutenzione e l’eventuale aggiornamento dei sistemi di sicurezza”, conclude Giordano Cattaneo.

Investire in un buon impianto antifurto può sembrare un passo significativo, ma è un investimento che garantisce tranquillità e protezione a lungo termine. Un sistema di sicurezza professionale, infatti, è un valore che supera il costo iniziale, offrendo serenità e una maggiore protezione personale e familiare. Affidarsi ad aziende specializzate come Elettra Impianti di Bergamo significa scegliere un sistema di sicurezza innovativo, sicuro ed efficiente, per fermare il ladro prima che possa avvicinarsi alla propria casa o attività lavorativa.

