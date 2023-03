Giorgia Silvestri (Conte Orologi): le nuove tendenze dell’alta orologeria second hand per il 2023

Marzo 6, 2023

(Adnkronos) – Roma, 6 marzo 2023 – Il mercato degli orologi di lusso di secondo polso sta vivendo una crescita senza precedenti, con un aumento della domanda a livello globale. Nel 2023, il settore sta mostrando nuove tendenze che stanno cambiando il modo in cui le persone acquistano e collezionano gli orologi usati.

Secondo Giorgia Silvestri, giovane imprenditrice romana che insieme al marito Roberto Fresta gestisce la boutique Conte Orologi (basata fisicamente a Roma ma specializzata nella vendita di segnatempo second hand in tutto il mondo), gli acquirenti di orologi di lusso di secondo polso stanno diventando sempre più attenti. Molti acquirenti cercano orologi che siano stati prodotti con materiali sostenibili e con processi produttivi a basso impatto ambientale. Secondo gli appassionati del settore, questo ha portato ad un aumento della domanda di marchi second hand come Audemars Piguet e Patek Philippe, che stanno investendo molto in pratiche sostenibili. Inoltre, si sta assistendo a una crescita della domanda di brand indipendenti di alta orologeria, come Konstantin Chaykin, soprattutto con le limited edition, che offrono design innovativi e limitate produzioni artigianali.

Gli acquirenti stanno diventando sempre più sofisticati, cercano orologi che siano unici e di grande valore. Gli orologi vintage di lusso sono tra i preferiti dei collezionisti di orologi di secondo polso, in particolare quelli prodotti negli anni ’60 e ’70, che hanno quindi una grande importanza storica e culturale, oltre a un alto valore estetico e tecnico.

Un’altra tendenza individuata da Giorgia Silvestri e confermata anche a livello internazionale, soprattutto da Hong Kong, vera capitale degli orologi secondo polso, è il grande interesse per tutti i modelli più celebri di Cartier – come il Santos, il Tank e il Panthère, particolarmente popolari tra gli appassionati di orologi di lusso per il loro design iconico e la loro precisione meccanica – e in generale per gli orologi con bracciale oro e acciaio.

Giorgia sottolinea che dai feedback ricevuti da molti esperti e appassionati di orologeria second hand, gli orologi in acciaio e oro sono molto apprezzati per la loro capacità di combinare la durezza e la resistenza dell’acciaio con la brillantezza e la bellezza dell’oro. Questi orologi sono perfetti per chi cerca un orologio elegante e resistente che possa durare nel tempo.

E per quanto riguarda le novità che saranno presentate sul mercato in questo 2023, Giorgia evidenzia che secondo voci insistenti al prossimo salone Watches & Wonders di Ginevra, che si svolgerà dal 27 marzo al 2 aprile e al quale Conte Orologi è stata invitata a partecipare, in occasione del 60esimo anniversario del Rolex Daytona, la marca potrebbe lanciare un nuovo modello; secondo altri rumours, inoltre, toglierà dalla produzione il Daytona Platino.

Un’altra tendenza riscontrabile nell’ambito degli orologi di lusso di secondo polso è che, grazie alla tecnologia, stanno diventando accessibili a un pubblico sempre più ampio: le piattaforme di vendita online offrono infatti la possibilità di accedere in modo semplice e immediato a una vasta selezione di orologi di lusso di secondo polso a prezzi competitivi.

Conte Orologi crede da sempre nelle potenzialità della tecnologia e, in particolare, dei social network per dare una nuova spinta al settore e al business. La società utilizza piattaforme come Facebook, Instagram e Tik Tok per spiegare in modo semplice e il più possibile coinvolgente il mondo dell’alta orologeria, avvicinando così più persone possibili a questo meraviglioso universo. Recentemente Giorgia Silvestri ha testato per la prima volta il format della diretta Instagram, coinvolgendo altri esperti. È stato un vero successo, il pubblico era molto interessato e ha posto moltissime domande. Conte Orologi ha quindi deciso di avviare un appuntamento fisso settimanale.

Per conoscere il mondo di Conte Orologi e scoprire insieme a Giorgia i segreti dell’orologeria second hand, ma anche come fare dei veri affari, è possibile quindi seguire la diretta Instagram tutti i giovedì alle ore 14.30 sull’account Instagram giorgiasilvestrii (https://www.instagram.com/giorgiasilvestrii/).

