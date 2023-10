Giorgio Santoro, Palazzo del Capo: “Da qui ospiti e viaggiatori scoprono la vera anima della Calabria”

Ottobre 26, 2023

(Adnkronos) – L’amministratore di una fra le più esclusive destinazioni per il wedding, racconta la crescita di un intero territorio in termini di attrattiva: “Sempre più persone, in Italia e all’estero, apprezzano le meraviglie culturali e paesaggistiche del nostro territorio”

Cosenza, 26/10/2023 – Esistono dei luoghi privilegiati per poter osservare le potenzialità di un territorio, soprattutto sotto l’aspetto turistico. Se poi il luogo, al di là dei semplici riferimenti geografici, è animato da secoli di storia, chiunque ci arrivi avrà il privilegio di scoprire il fascino di un’intera terra.

Succede questo una volta raggiunto Palazzo del Capo, struttura che sorge nel punto più a occidente della costa tirrenica cosentina, il cui fulcro è una torre d’avvistamento risalente al XVI secolo.

È da questo affaccio sul mare che l’avvocato Giorgio Santoro, amministratore di Palazzo del Capo, fra le più importanti location del wedding in Italia, riflette sulle potenzialità turistiche della Calabria:

«In termini di attrattiva siamo cresciuti molto negli ultimi anni. Parliamo di una regione ricca di giacimenti culturali, a partire dalle bellezze paesaggistiche».

Le esperienze da vivere sul Pollino, i percorsi da scoprire sulla Sila, i settecento chilometri di costa bagnati da un mare cristallino. Elementi che hanno contribuito ad attirare sempre più turisti in una terra storicamente accogliente. Caratteristica, quest’ultima, che si sposa alla perfezione con la tradizione di realtà come Palazzo del Capo.

Residenza storica della medesima famiglia dal 1813, viene aperta al pubblico nel 1991, dopo un accurato lavoro di restauro, diventando presto un luogo accogliente ed esclusivo in continuità con i canoni di una tradizione di antico lignaggio. Una tradizione che negli anni è diventata a livello internazionale un vero e proprio biglietto da visita per un intero territorio:

«A Palazzo del Capo l’organizzazione di eventi, dai meeting al wedding, è curata nei minimi dettagli. Da anni raccontiamo la nostra esperienza nelle fiere di settore in Italia e all’estero, una narrazione che, grazie anche al fascino della residenza e del territorio che la circonda, ha conquistato diverse personalità». Come la star di Hollywood Victoria Summer, che nell’estate 2023 ha scelto proprio Palazzo del Capo per celebrare il suo matrimonio.

«Oltre al prestigio di molte coppie che hanno scelto la nostra location, un altro risultato di cui siamo orgogliosi è che molte persone dall’estero hanno scoperto la Calabria proprio attraverso Palazzo del Capo», struttura la cui eccellenza non si distingue soltanto nel settore del wedding. Le camere e le suite dell’hotel, infatti, garantiscono agli ospiti un soggiorno ricco di confort e bellezze da visitare. A partire dallo stesso Palazzo del Capo, riconosciuto nel 1985 “Bene di notevole interesse artistico e storico”.

«Coppie, ma anche ospiti di un evento, spesso ritornano per vivere un’esperienza di viaggio. Dall’entroterra alle montagne, fino alle isole di Dino e Cirella, i gioielli della Riviera dei Cedri facilmente raggiungibili in barca, qui da Palazzo del Capo le persone hanno la possibilità di scoprire la vera anima della Calabria».

