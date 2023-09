Giornata internazionale del caffè: la visione di Didiesse nel rinnovamento del rito del caffè con la cialda pratica ed ecologica

Settembre 29, 2023

(Napoli, 29 settembre 2023) – Inoltre, l’azienda partecipa ad Host, il salone dell’ospitalità, dal 13 al 17 ottobre

Napoli, 29 settembre 2023 – Il 1° ottobre è la Giornata Internazionale del Caffè e rappresenta un’occasione di riflessione sul ruolo sociale e culturale di questa bevanda. Il caffè è un momento di condivisione, un autentico rito culturale che si declina in modi diversi nelle varie società e tradizioni. Nel cuore di questa secolare tradizione si trova l’espresso napoletano, immutabile nell’essenza e che oggi si rinnova in un mondo in evoluzione, pur mantenendo la sua autenticità, diventando più veloce ed ecologico. Questo cambiamento si chiama cialda.

Didiesse, in questo cambiamento globale, si è affermata come un nome riconosciuto tra gli appassionati di caffè, svolgendo un ruolo chiave nella diffusione delle cialde. Infatti, è stata pioniera di questa trasformazione, puntando sin da subito su questo sistema e impegnandosi costantemente nel perfezionamento della tecnologia delle sue macchine per offrire la massima resa in tazza.

Con lo spirito di continuare a diffondere la cultura della cialda, l’azienda si prepara a partecipare ad Host, il salone internazionale dell’ospitalità, dal 13 al 17 ottobre, per presentare le innovazioni delle macchine espresso e i passi avanti in ambito green, con il simbolo più emblematico dell’accoglienza: una tazza di caffè, da sempre sinonimo di benvenuto e comfort. Le macchine da caffè Didiesse sono note per la loro capacità di erogare un caffè con aromi autentici e una pulizia gusto-olfattiva impareggiabile.

Ma c’è un altro aspetto fondamentale: l’ecologia. Le macchine Didiesse sono progettate con una particolare sensibilità ambientale poiché supportano il sistema a cialde, che è ecosostenibile in quanto smaltibile nell’umido e compostabile; inoltre, le macchine di ultima generazione registrano i consumi energetici più bassi della categoria, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Il team di ricerca e sviluppo continua a studiare nuovi materiali ecosostenibili, promuovendo l’uso di plastiche riciclate. L’azienda, inoltre, ha ottenuto la certificazione FSC per tutti gli imballaggi e i materiali legati ai prodotti, garantendo così la gestione responsabile delle foreste.

Ufficio stampa:

Roberta Raja

ufficiostampa@didiessesrl.eu