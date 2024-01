Gennaio 15, 2024

(Adnkronos) – Il mercato immobiliare di Monaco è uno dei più competitivi del mondo, rivela Giovanni Lomaestro

In un’analisi approfondita e aggiornata, Giovanni Lomaestro, leader di pensiero nel settore immobiliare e visionario imprenditore, ha oggi condiviso nuove intuizioni sul mercato immobiliare di Monaco, mettendo in luce le tendenze emergenti che stanno plasmando il futuro del settore nel Principato.

Milano, 15.01.2024 – Giovanni Lomaestro ha evidenziato un recente cambiamento nel mercato, con un crescente interesse verso proprietà che incorporano elementi di sostenibilità e innovazione tecnologica.

“Stiamo assistendo a una trasformazione nel mercato immobiliare di Monaco, dove la domanda si sta spostando verso immobili che non solo rappresentano il lusso, ma che sono anche all’avanguardia in termini di sostenibilità ambientale e integrazione tecnologica,” ha dichiarato l’esperto immobiliare Giovanni Lomaestro.

Questa tendenza è alimentata da una nuova generazione di acquirenti che valorizzano l’efficienza energetica, l’uso di materiali sostenibili e le tecnologie smart home.

L’imprenditore Giovanni Lomaestro ha sottolineato che questa evoluzione sta guidando gli sviluppatori a ripensare ildesign e le funzionalità delle nuove costruzioni, ponendo un’enfasi maggiore su aspetti come l’automazione domestica, la gestione efficiente delle risorse e la riduzione dell’impronta carbonica.

“In un mondo sempre più consapevole dell’ambiente, Monaco si sta posizionando come un leader nel mercato immobiliare di lusso sostenibile,” ha aggiunto Lomaestro. “Questo non solo migliora la qualità della vita dei residenti, ma contribuisce anche a un futuro più verde per il Principato.”

Giovanni Lomaestro ha anche osservato che, nonostante le sfide globali, il mercato immobiliare di Monaco continua a mostrare una resilienza eccezionale, con una domanda costante e un valore di mercato stabile.

Questo è attribuito alla posizione unica di Monaco come un hub per affari e lifestyle di lusso, combinato con il suo impegno per l’innovazione e la sostenibilità.

