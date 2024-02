Giovanni Lugli svela i 10 Trend tecnologici che stanno rivoluzionando il mercato immobiliare nel 2024

Febbraio 5, 2024

(Adnkronos) – Giovanni Lugli, fondatore di San Martino Immobiliare, presenta una ricerca realizzata “sul campo”, seguendo in prima persona i cambiamenti più importanti che stanno rivoluzionando il Real Estate

Milano, 5 febbraio 2024.L’agenzia San Martino Immobiliare, punto di riferimento nel settore immobiliare con sede nella storica piazza 5 Giornate a Milano e parte del network l’IMMOBILIARE.COM della Famiglia Grimaldi, ha oggi pubblicato un report innovativo che mette in luce i 10 trend tecnologici destinati a trasformare il mercato immobiliare nel 2024. A capo di questa ricerca c’è Giovanni Lugli, fondatore di San Martino Immobiliare.

Lugli riflette con questa analisi sul futuro del real estate, sottolineando come le tecnologie digitali stiano facilitando e migliorando l’esperienza di acquisto e vendita di immobili.

Ecco dunque i trend tecnologici che stanno modellando il futuro

Il report – che si basa sulle richieste del mercato immobiliare milanese – evidenzia come l’era digitale stia portando a un cambiamento significativo nelle pratiche di acquisto e vendita, introducendo strumenti quali realtà virtuale, chatbot, e applicazioni mobile, che offrono servizi più rapidi, accessibili e personalizzati. La percentuale di clienti – e proprietari – che usano queste tecnologie sta aumentando esponenzialmente e i trend seguenti aumenteranno vertiginosamente durante questo 2024.

Tra i trend chiave identificati, troviamo:

1Virtual Tour Innovativi: L’introduzione di tour virtuali attraverso l’uso di occhiali virtuali permette agli acquirenti di esplorare proprietà da ristrutturare per visualizzarne il potenziale trasformativo, offrendo una visione anticipata del lavoro finito con un realismo sorprendente.Questo strumento si rivela indispensabile per chi è alla ricerca di una proprietà da personalizzare o valorizzare, offrendo una prospettiva unica sulle infinite possibilità di trasformazione degli spazi.

2 Gemelli Digitali : Il concetto di “Digital Twins” o gemelli digitali rappresenta una delle innovazioni più significative nel settore immobiliare, secondo il recente report di San Martino Immobiliare. Questa tecnologia consente la creazione di modelli digitali 3D estremamente dettagliati di proprietà immobiliari, utilizzando dati raccolti da sensori IoT (Internet delle Cose) e altre fonti. I Digital Twins offrono una rappresentazione virtuale fedele degli immobili, permettendo a venditori, acquirenti e professionisti del settore di esplorare ogni aspetto di una proprietà senza dover essere fisicamente presenti sul posto.

3. Video Visite: Questo strumento, sempre più diffuso, permette di filtrare in maniera efficace gli interessati, risparmiando tempo sia agli acquirenti che ai venditori, e si rivela particolarmente vantaggioso per la vendita di immobili di pregio a clienti internazionali.

4Evoluzione dell’Home Staging: Tecniche innovative che utilizzano materiali come il cartone stampato per rinnovare gli spazi in modo economico ed efficace.

L’adozione di soluzioni di arredo modulare e flessibile consente di adattare rapidamente gli spazi alle esigenze di presentazione, offrendo configurazioni d’arredo che possono variare da una visita all’altra. Questo approccio si adatta particolarmente agli immobili polifunzionali o a quelli che potrebbero attrarre diversi target di acquirenti. (Nelle foto in allegato, esempi di home staging)

5 Analisi del Mercato Basata sui Dati: E’ possibile monitorare le compravendite realmente avvenute, l’attrattività della zona e le ricerche di mercato, grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning. “Grazie all’uso di strumenti analitici sofisticati – spiega Giovanni Lugli – siamo in grado di esaminare tutte le compravendite realmente avvenute, basandoci su dati concreti sul reale costo al metro quadrato degli immobili. E’ possibile anche sapere da quanto tempo un immobili è in vendita sul web, informazione fondamentale in fase di contrattazione.

6 Valutazione dell’Attrattività della Zona e dei Servizi

L’attrattività di una zona viene valutata attraverso un’analisi complessiva che include la valutazione dei servizi disponibili, la composizione demografica dei residenti (numero di italiani rispetto a stranieri e le loro nazionalità), fattori cruciali nelle grandi città dove la diversità culturale può influenzare significativamente la domanda di mercato. Questo tipo di analisi è oggi offerta da diverse piattaforme specializzate e offre una panoramica completa sull’attrattività di determinate aree, consentendo ai clienti di fare scelte di investimento basate su criteri ben più solidi della semplice intuizione o esperienza passata.

7 Nuovi Strumenti per l’ identificazione e Risoluzione di Muffa e Umidità

La presenza di muffa e umidità in un immobile non solo ne compromette l’estetica e il comfort ma può anche rappresentare un serio rischio per la salute. Un esempio classico è quello delle abitazioni con problemi termici, dove le differenze di temperatura tra l’interno riscaldato e le pareti fredde, spesso in cemento armato, causano la formazione di condensa. Questa condensa diventa il terreno fertile per lo sviluppo di muffa. Oggi si interviene con analisi biologiche specifiche per identificare il ceppo di muffa e determinare le soluzioni più efficaci per la sua eliminazione, utilizzando tecniche di isolamento termico per prevenire la ricomparsa del problema. E’ finita l’epoca in cui non si comprava casa per colpa di una parete che crea muffa. Oggi è un problema risolvibile”; spiega Giovanni Lugli

8 Video Ispezione di Scarichi e Impiantistica

Un esempio significativo di come San Martino Immobiliare utilizza la tecnologia per risolvere problemi strutturali è l’impiego di video ispezioni per gli scarichi fognari e l’impiantistica. Le case ristrutturate negli anni ’70, in particolare quelle costruite nel primo novecento presenti nelle grandi città, possono avere configurazioni degli scarichi non conformi alle normative attuali, come lo scarico dei bagni nel pluviale. Utilizzando un cavo con microtelecamera, l’agenzia è in grado di ispezionare gli scarichi internamente, identificando problemi quali ostruzioni, rotture o configurazioni non a norma, e pianificando le necessarie opere di adeguamento.

9 Conformità Urbanistica e Catastale

La conformità urbanistica e catastale è fondamentale per garantire la legalità di qualsiasi transazione immobiliare. Oggi è possibile confrontare in tempo reale i dati catastali e urbanistici attuali con quelli storici, assicurando che ogni modifica strutturale sia stata regolarmente autorizzata e registrata.

10 Tecnologia Mobile e IA per un Servizio Impeccabile: L’uso di app per la ricerca di immobili e l’integrazione di chatbot per assistenza continua è ormai realtà.

I chatbot, che sfruttano l’intelligenza artificiale per comunicare e fornire risposte, stanno diventando un elemento sempre più cruciale nel mondo immobiliare, offrendo assistenza in tempo reale, giorno e notte, e migliorando il livello del servizio che possiamo offrire.

Il Pensiero di Giovanni Lugli

Giovanni Lugli, con decenni di esperienza nel settore, riflette sull’importanza delle nuove tecnologie: “La casa è spesso un acquisto di cuore, ma nel 2024 è essenziale fare un’analisi razionale di ciò che il mercato offre, grazie alle tecnologie a disposizione. Questi strumenti digitali hanno reso possibile erogare servizi più veloci, comodi e fruibili ai clienti, facilitando la vita sia all’acquirente che al venditore.”

Tuttavia, Lugli sottolinea anche le sfide della digitalizzazione: “Affrontiamo la difficoltà di alcune persone meno avvezze alla tecnologia nell’utilizzare questi nuovi strumenti, investendo in educazione e informazione per i nostri clienti, assicurando che comprendano i vantaggi e i limiti delle tecnologie emergenti.”

