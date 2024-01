Giovanni Verrecchia: “La Camera sindacale di Gorizia a servizio di imprenditori, lavoratori, pensionati e cittadini in genere”

Gennaio 30, 2024

(Adnkronos) – Una struttura affiliata Aldepi che unisce alle tradizionali attivita’ di Caf e Patronato quelle per affrontare ogni aspetto della burocrazia italiana

Gorizia , 30 gennaio 2024 – Lavoratori dipendenti, imprenditori, pensionati. Ma anche immigrati alle prese con la burocrazia italiana, famiglie che devono regolarizzare la gestione di colf e badanti che hanno in casa, contribuenti, in generale, chiamati ad onorare le scadenze fiscali. Giovanni Verrecchia, grazie all’esperienza accumulata in tanti anni di attività e ad un interesse che lo ha portato sempre ad aggiornarsi sulle nuove normative fiscali, previdenziali o che in genere riguardano chi vive in Italia, nella Camera sindacale, con Caf (che fa riferimento al Caf Tutela Fiscale del Contribuente) e Patronato, aperta a Gorizia, è in grado di garantire assistenza e servizi a qualsiasi cittadino si presenti chiedendo di risolvere una specifica problematica. Non a caso lo Studio Verrecchia S.O.S., è una Camera sindacale affiliata ad Aldepi (Associazione lavoratori dipendenti e pensionati italiani), a dimostrazione di come nessuno sia escluso.

Uno sportello sindacale, di assistenza e consulenza a cui ci si può rivolgere senza appuntamento, aperto anche il sabato mattina. Addirittura, soprattutto per facilitare le persone anziane o comunque chi abbia difficoltà a spostarsi, Verrecchia e il team che lo affianca nella Camera sindacale fanno anche incontri a domicilio, su richiesta. Oppure online, sfruttando la tecnologia che oggi consente di incontrarsi, telematicamente, senza doversi spostare.

“Dopo aver lavorato una vita come imprenditore – spiega – ho scelto di mettermi al servizio degli altri”. Da qui la decisione di aprire una Camera sindacale in grado di effettuare qualunque servizio: apertura e chiusura di registrazioni di un’attività alla Camera di commercio, gestione paghe e consulenza d’impresa per gli imprenditori. Pratiche Iva per i professionisti. Tutela nelle vertenze sindacali e contenziosi nel lavoro per i dipendenti. Pratiche Inps per i pensionati. Pratiche legate all’ottenimento della cittadinanza italiana o altre che riguardano gli stranieri regolarmente presenti in Italia. E i servizi che riguardano tutti i cittadini, come la compilazione di dichiarazioni dei redditi e modelli 730, calcolo dell’ISEE, dichiarazione RED, attivazione dello Spid, firma digitale, gestione di colf e badanti, rottamazione delle cartelle, successioni, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione per chi ha un’entrata fissa. Verrecchia ha inoltre conseguito l’attestato per effettuare stime immobiliari e alla Camera sindacale si possono effettuare anche pratiche catastali. Oltre a tutti quei servizi tradizionalmente assicurati dal Caf e dal Patronato.

“Facciamo corsi di aggiornamento periodici per conoscere le nuove normative – spiega Giovanni Verrecchia – aspetto fondamentale per poter assicurare una corretta e adeguata consulenza e assistenza in tutti questi ambiti. Considerando anche che le normative nazionali e le procedure ormai si modificano con una certa rapidità”.

Recentemente la Camera sindacale di Gorizia sta attivando collaborazioni con i sindacati delle Forze Armate.

Insomma, Giovanni Verrecchia è sempre in cerca di nuove categorie di persone da assistere: “E’ la mia natura – ammette – non riesco mai a stare fermo…”. I tanti imprenditori, lavoratori, pensionati e cittadini che sta aiutando al cospetto dei vari ambiti della burocrazia italiana ringraziano per questo suo professionale attivismo.

Contatti: https://www.cafverrecchiasos.com/