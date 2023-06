Giovedì 15 giugno alle 17.00, presso l’Hotel Ramada Plaza a Milano, il convegno sulla rottamazione quater e sulle problematiche tributarie

Giugno 8, 2023

(Adnkronos) – Organizzato dal Club Oltrequota, in collaborazione con i CAF, il club offre questa esclusiva opportunità a titolo gratuito in cui si parlerà della rottamazione quater delle cartelle esattoriali. All’incontro sarà presente anche Albina Gabellini, che dichiara: “Mi rimetto in gioco e porto nel Club Oltrequota tutta l’esperienza acquisita nella mia vita professionale”

Milano, 7 giugno 2023. Imprenditrice di successo, autrice di numerosi bestseller, inventrice di un metodo che porta il suo nome, ad 80 anni Albina Gabellini decide di rimettersi in gioco tramite il Club Oltrequota.

Tra i tanti motivi che la hanno spinta a questa scelta, il primo è lasciare una certa eredità a quelli che vengono dopo, facendo affidamento sui suoi 60 anni di esperienza in Italia, Francia e resto del mondo. Esperienza qualificante, maturata lavorando tantissimi anni con gli Stati Uniti – nelle multinazionali in cui era dipendente – con i paesi africani e riuscendo a creare ben 15 piccole aziende. Il secondo è che, a fronte di continue offerte dai suoi colleghi americani che vogliono acquistare il metodo e i modelli sottostanti – basati sulle sue ricerche sulla resilienza e sui 18 percorsi sensoriali – c’è la volontà di lasciare la connotazione tipicamente italiana come valore aggiunto nel campo degli asset intangibili.

Ed è la sua specializzazione sugli asset intangibili che ha spinto Albina Gabellini nel Club Oltrequota, un’associazione di professionisti con almeno 30 anni di esperienza ciascuno nei campi più importanti che contraddistinguono la gestione di un’impresa.

Il club nasce infatti per aiutare le PMI a sviluppare i propri talenti imprenditoriali, accrescendo la prosperità dell’azienda, aiutando gli imprenditori a migliorarsi attraverso il suo metodo potenziandone i loro talenti ed intervenendo sulle loro aree più deboli. Sempre attraverso il metodo, un altro scopo del club è quello di trovare una soluzione all’annoso problema italiano dei NEET – i ragazzi che non studiano e non lavorano – attraverso una qualificazione che parta dal coaching dei talenti, molto spesso sconosciuti a loro stessi. Un problema enorme che coinvolge poco meno di 3 milioni di ragazzi, il che significa, considerando 2 genitori e 4 nonni, che coinvolge circa 10 milioni di cittadini italiani che soffrono in silenzio per questo problema.

D’altronde Albina Gabellini ha – da sempre – lavorato accanto agli imprenditori, per farli crescere attraverso il coaching o per farli nascere attraverso il microcredito nelle aree più svantaggiate del mondo applicando ad entrambe le situazioni il suo modello di crescita personale.

Per il microcredito in Africa si tratta di iniziative personali, molto nascoste per evitare i giochi di potere locali, che hanno dato molte soddisfazioni: alcuni dei ragazzi che ha aiutato adesso, da grandi, sono diventati imprenditori di successo in Canada e in Francia, o in Africa stessa.

L’esperienza del microcredito alle famiglie, a cui deve riconoscenza al Premio Nobel Professor Muhammad Yunus, le ha permesso di capire che solo attraverso l’accrescimento di competenze umane, gestionali, economiche e finanziarie – i famosi asset intangibili – è possibile svolgere una attività imprenditoriale di successo. Questo è lo stesso metodo che ha applicato in Italia peraiutare le PMI a svilupparsi attraverso la crescita umana, gestionale, economica e finanziaria dell’imprenditore, gli stessi asset intangibili che citati prima. In entrambi i casi, si tratta di dare gli strumenti necessari per essere imprenditori di successo.

Anche la scelta del Club Oltrequota di svolgere una serie di incontri legati al tema delle tasse, proponendo una pre-analisi tributaria gratuita è stata sia legata alla contingenza attuale e alla rottamazione delle cartelle esattoriali, sia perché il club ha deciso di operare come opererebbe un medico.

La rottamazione delle cartelle è possibile accostarla alla cura momentanea di un sintomo, ho mal di denti e prendo un antidolorifico. Ma se non vado dal dentista a curare il dente malato, dopo poco tempo il mal di denti ritornerà, spesse volte più forte di prima. Ma il modello del Club Oltrequota è sia curare il sintomo, che dare gli strumenti – attraverso il coaching cognitivo – perché un imprenditore non si ritrovi in futuro ad affrontare gli stessi problemi.

Questo perché, attraverso lo stesso modello, è possibile capire quali sono le cause che impediscono agli imprenditori di sviluppare al meglio il proprio potenziale. Nel svilupparlo, ha compreso che la vita imprenditoriale ruota intorno a 10 livelli esperienziali e che senza un equilibrio tra questi livelli si disperdono informazioni, energie e tempo – oltre che soldi. Senza questo bilanciamento, la persona rimane incagliata nelle proprie abitudini di vita personali e lavorative, riproducendo gli stessi errori senza neanche accorgersene.

I 10 livelli si articolano in 3 aree: all’area dell’essere sono legati i livelli spirituale, cognitivo ed emotivo, nell’area dell’avere ci sono i livelli fisiologico/del corpo, economico-finanziario e logistico/Know-how. In ultimo c’è l’area del “Fare Con”, con i livelli relazionale, ambientale, comportamentale e di riprova sociale.

Il metodo parte dall’analisi delle tendenze, per poi addestrarsi ad acquisire abilità, capacità, competenze fino a diventare un’autorità nel proprio settore. Una crescita che riguarda sia la persona, sia il modo di operare come imprenditore. Lo scopo è quello di dare all’imprenditore una visione a 360° del proprio agire, una visione che noi chiamiamo “circolare”.

Le motivazioni per cui un imprenditore dovrebbe aderire al Club Oltrequota sono quindi molteplici. Prima di tutto per una ragione egoistica: ottiene tantissime informazioni gratuite per ogni divisione della sua azienda (vendita, export, finanza, tecnologia, asset intangibili) e la difesa della sicurezza economica della propria famiglia. Secondariamente, il club sviluppa una rete di imprenditori che permette di incrementare il proprio fatturato e di stringere relazioni con possibili partner. Inoltre, è possibile confrontare il proprio percorso di crescitapersonale con altre persone che stanno o che hanno già terminato il percorso, ricavandone informazioni essenziali a costo zero.

