Giovedì 16 marzo Viola Graziosi protagonista di LetteralMENTE con un one-woman show incentrato sulla donna

Roma, 16 marzo 2023. Giovedì 16 marzo alle 19:00 si parla al femminile con “LetteralMENTE – gli Incontri del Giovedì” è la manifestazione organizzata dall’Officina d’Arte OutOut, associazione culturale apolitica e apartitica, che ogni due settimane porta sul palco del bistrot La Cicala e la Formica esibizioni di cinema, teatro, arte, letteratura e musica.

A salire sul palco sarà Viola Graziosi, attrice, doppiatrice e regista italiana, nata a Roma, ma cresciuta in Tunisia, con una parentesi parigina. Spostamenti che le hanno permesso di venire a contatto con culture e modi di vivere differenti, che le hanno donato uno sguardo curioso ed aperto sul mondo, in particolare sulla figura della donna.

Ed è proprio la donna a tutto tondo ad essere al centro del suo one-woman show del 16 marzo, nel corso del quale approfondirà tutti gli aspetti del quotidiano al femminile. Donna non solo in relazione al suo ruolo nella società (madre, moglie, lavoratrice…) ma come essere umano, dalle mille sfaccettature, dotata di un’incredibile energia.

Parlare al femminile, per dare voce e valore a tutte le donne. Del resto, la parola è uno degli strumenti più potenti per cambiare le cose ed il corso della storia. E Viola Graziosi lo sa bene. L’artista, infatti, è tra le voci del podcast XX discorsi, un viaggio nella RetoStoria, la storia interpretata attraverso la retorica dei grandi discorsi del ventesimo secolo.

Tutti gli spettacoli nell’ambito di “LetteralMENTE – gli Incontri del Giovedì” saranno accompagnati da un menù appositamente studiato e preparato dallo chef Gaetano Nolano che fonderà i profumi e i sapori della tradizione con l’arte, il design, la letteratura e il teatro. Una vera e propria Wunderkammer in grado di creare connessioni generative, trasformando uno spazio enogastronomico in un luogo dell’essere, dove viene saziato non solo il corpo, ma anche la mente.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione del tavolo.

Per info e prenotazioni: officinadarteoutout@gmail.com – 328.9334464.

