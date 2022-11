Giulia Errico, Professione Agente Di Viaggio: il Bestseller su come diventare professionisti nel settore travel

Novembre 22, 2022

(Adnkronos) – Milano, 22.11.2022 – Diventare un professionista serio e affermato in un settore competitivo come quello del turismo è diventato sempre più difficile. Eppure sono tanti coloro che puntano a raggiungere questo ambizioso obiettivo professionale.

Per tutti coloro che desiderano diventare agenti di viaggio professionisti oppure imprenditori di successo in questo settore, esce oggi il libro di Giulia Errico “PROFESSIONE AGENTE DI VIAGGIO. La Guida Definitiva Per Diventare Professionisti Nel Settore Travel Grazie Alle Strategie Del Metodo Azienda” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per raggiungere il successo professionale nel mondo del turismo.

“Il mio libro è completamente incentrato sul settore travel. Al suo interno vado a spiegare le evoluzioni e i cambiamenti che lo hanno caratterizzato nel corso degli anni e come io stessa ho saputo sfruttarli al meglio diventandone protagonista” afferma Giulia Errico, autrice del libro. “Sono titolare di un network di agenzie di viaggi e fondatrice di una Travel Academy. Chi meglio di me può quindi raccontare il settore travel e formare i professionisti del futuro attraverso una pubblicazione editoriale?”.

Secondo l’autrice, ciò che fa davvero la differenza in questo settore tra un professionista serio e affermato e uno che semplicemente non riesce ad arrivare ad alti livelli, è la formazione. È infatti il processo di apprendimento costante che porta un operatore turistico, sia esso un agente di viaggio o un imprenditore di questo settore, verso il raggiungimento dei propri obiettivi professionali.

“Il libro di Giulia Errico non è rivolto solo ai giovani che vogliono affacciarsi al settore travel ma anche a tutti coloro che già operano come professionisti in questo mondo così affascinante” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’autrice ha voluto regalare ai propri lettori un piacevole viaggio volto a far conoscere non solo la Giulia Errico professionista del settore travel, ma anche la Giulia Errico donna che ha saputo con forza e caparbietà a raggiungere i propri sogni, formandosi continuamente”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno quasi per caso” conclude l’autrice. “Cercavo qualcuno a cui affidare il mio sogno editoriale, un team di professionisti che fosse in grado di seguirmi, di supportarmi e di aiutarmi a realizzare al meglio questo mio progetto. La Bruno Editore è stata indubbiamente un’ottima compagna di viaggio”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3O3DeVP

Giulia Errico è un’imprenditrice del settore turistico da oltre vent’anni. Inoltre, è Business Travel Advisor, Project Manager, Consulente per l’avviamento di aziende turistiche e Direttore Tecnico di Agenzie di Viaggi. Nel 2017 ha fondato la Viaggiare a Colori SRL, un travel network che conta 10 agenzie. Nello stesso anno ha dato vita alla Travel Academy, una business school per formare i futuri professionisti del settore travel. L’innovativo metodo formativo è unico nel suo genere, in quanto basato sul Metodo Azienda: praticità, concretezza ed esperienza direttamente sul campo. È “consulente esperta nei processi di Orientamento e Career Guidance” nel settore turistico e iscritta al Registro Orientatori Asnor. Sito web: https://www.turismotravelacademy.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it