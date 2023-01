Giunge alla fase finale la sfida creativa di Foodies’ Challenge, sostenuta da Jacuzzi®

Gennaio 17, 2023

(Adnkronos) – La premiazione del concorso che mette in relazione design e buona cucina è prevista il 18 gennaio, presso l’ADI Museum di Milano

Milano, 17 gennaio 2023 – Si svolgerà domani, mercoledì 18 gennaio, presso l’ADI Museum di Milano la premiazione di Foodies’ Challenge -contest ideato da Nicola Sardano e sostenuto anche da Jacuzzi®- che in questa edizione ha messo in gara squadre di chef e progettisti di rilievo per generare un connubio tra sapore e stile.

Giunta alla 4ª edizione, Foodies’ Challenge ha invitato le squadre in gara a elaborare un piatto per dar vita a veri e propri progetti di cibo, frutto dell’interazione tra competenze e professionalità complementari. Il tema di questa edizione ha tratto ispirazione dall’opera di Dante Alighieri “Il Convivio”, richiamando la contaminazione tra competenze che si materializza a tavola attorno a un piatto. Il cibo, pertanto, è diventato ambasciatore di conoscenza dando forma ad un vero confronto tra modi e stili differenti di progettazione.

Jacuzzi® sostiene l’essenza stessa del design anche al di fuori del settore in cui opera, promuovendo la passione per la creatività, lo stile e l’eleganza, indipendentemente dal luogo e dal contesto in cui questi valori si manifestino o vengano espressi.

“Un’iniziativa che sposa i principi della progettazione, del design e dell’innovazione, declinandoli in una disciplina -l’arte della cucina- che apparentemente ha poco a che fare con l’arredamento in senso stretto, ma che condivide con questo le doti di creatività, inventiva e buon gusto necessari per comunicare con stile ed eleganza: gli stessi valori che -assieme al culto del benessere- costituiscono l’essenza stessa della mission di Jacuzzi®”, ha affermato Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager EMEA & Asia.

Foodies’ Challenge presenterà i progetti finalisti il giorno 18 gennaio alle ore 17:30 presso lo l’ADI Museum di Milano, Piazza Compasso d’Oro, 1. La partecipazione all’evento è su invito. Per ulteriori informazioni, visitare www.foodieschallenge.it/sito/