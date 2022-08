Giuseppe Ascoli, Blue Tropea: “La cura della bellezza parte dal rispetto della Natura e delle tradizioni locali”

Agosto 5, 2022

(Adnkronos) – Olio di oliva e ingredienti naturali del territorio calabrese sono alla base dei cosmetici e del profumo realizzati dal laboratorio artigianale Blue Tropea. Che, grazie alle competenze di un team di farmacisti, crea formule innovative e certificate

Tropea, 5 agosto 2022. I cosmetici con connotazione naturale piacciono sempre di più e il settore continua a crescere, soprattutto dopo le restrizioni della pandemia che hanno fatto comprendere il bisogno di prendersi cura di sé e riconnettersi con la natura. E ingredienti tipici del territorio calabrese sono alla base dei cosmetici e del profumo realizzati dal piccolo laboratorio artigianale Blue Tropea, che ha sede nella splendida cittadina che si affaccia sul Tirreno.

Rispetto della storia e delle tradizioni locali ma anche ricerca e studio scientifico portati avanti da farmacisti competenti; è questo il mix che caratterizza i prodotti Blue Tropea. A partire dall’olio di oliva calabrese, principale ingrediente della dermocosmesi; le sue proprietà sono conosciute grazie alle anziane contadine che lo utilizzavano per proteggere la pelle sotto il sole cocente durante le ore passate nei campi ma sono confermate anche dalle evidenze scientifiche che ne certificano l’azione protettrice, idratante e detergente.

L’idea di creare un laboratorio artigianale di dermocosmesi nasce nel 2018 e si concretizza nel 2020. “Dopo anni di studi – spiega Giuseppe Ascoli, presidente di Blue Tropea – grazie al nostro team di farmacisti siamo riusciti a realizzare cosmetici di alta qualità, sicuri e testati dall’Università della Calabria, utilizzando in particolare ingredienti naturali del nostro territorio. Oltre al pregiato olio di oliva anche l’estratto di arance dolci, il miele millefiori, l’estratto delle foglie d’ulivo, l’olio di mandorle dolci”.

Tra i cosmetici Blue Tropea troviamo la crema viso idratante, la maschera viso notte, lo scrub corpo esfoliante, la crema corpo idratante, il siero e la crema anti aging. Ai quali si aggiunge l’ultimo nato, il profumo Oud Magnetic, un extrait che dura a lungo sulla pelle, promosso dal calciatore ex Juventus Sebastian Giovinco. “Anche il nostro profumo – continua Giuseppe Ascoli – è prodotto artigianalmente, lasciato a macerare per più di 30 giorni. È elegante e passionale grazie all’inserimento di resine pregiate, come l’Oud. La sua famiglia olfattiva è orientale e floreale, di ispirazione arabesca. Tra le note di testa il bergamotto, lo zafferano e i petali di rosa. Tra quelle di fondo l’ambra, la vaniglia, le fave di Tonka”.

Per tutte le informazioni sul laboratorio e sui prodotti si può visitare il sito https://www.bluetropea.it/

Contatti: https://www.bluetropea.it/