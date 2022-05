Giuseppe Magrì (Re/Max City Home): “Affidarsi ad una rete internazionale è un vantaggio per chi vuole vendere casa in tempi rapidi”

Maggio 23, 2022

(Adnkronos) –

Aumentano i volumi di compravendita in Italia e in particolare nel territorio siciliano. Per monetizzare al meglio il proprio immobile, però, è conveniente rivolgersi ad intermediari con un’ampia rete di agenzie.

Catania, 23 maggio 2022. Una grande vivacità e nuovi modelli di compravendita stanno caratterizzando il mercato immobiliare italiano, che negli ultimi periodi mostra dati significativi di crescita sul territorio nazionale. Lo stesso dato si registra anche nella regione Sicilia. Dopo l’esperienza del lockdown durante le emergenze imposte della pandemia, la ricerca della nuova casa si muove in molti casi verso immobili con superfici maggiori e con spazi esterni utilizzabili, che sia un terrazzo o un giardino. Per chi desidera mettere in vendita il proprio immobile è quindi il momento giusto. Per monetizzarlo al meglio e vendere in tempi rapidi, diventa determinante la scelta dell’intermediario immobiliare.

“Chi vuole vendere un immobile, oggi, vuole concludere l’operazione nel minor tempo e al miglior prezzo – evidenzia Giuseppe Magrì broker immobiliare e co-fondatore di Re/Max City Home a Catania – Gli adempimenti che sono richiesti oggi per procedere ad una corretta compravendita sono fortemente cambiati, da quelli tecnici a quelli burocratici e legali. È sempre più importante, per questo motivo, avvalersi di strutture ben organizzate e strutturate, che annoverano al proprio interno figure professionali a cui poter fare riferimento, al fine di poter verificare tutta la documentazione e risolvere, se necessario, eventuali difformità.

Il nostro gruppo internazionale Re/Max, ad esempio, ha fatto della rete di collaborazione tra agenzie la sua filosofia principale ed una delle strategie di marketing più efficaci sul mercato. Chi affida un immobile ad un agente Re/Max non solo ha un professionista continuamente al suo fianco, ma può usufruire di tutta la rete immobiliare del gruppo. Parliamo di circa 500 consulenti in Sicilia, 5000 in Italia e tanto di più, in proporzione, nel mondo. Nella nostra regione, infatti, si registrano numerosi acquirenti dall’estero e quindi diventa importante considerare anche questo potenziale mercato”.

Quando si deve vendere un immobile, oggi, ci sono molte problematiche da affrontare, semplificarle o risolverle in tempi rapidi è un valore aggiunto da non sottovalutare. Offrire nella stessa struttura tutti i servizi per concludere le pratiche nel modo più efficiente è indubbiamente un vantaggio. “I numeri degli agenti a disposizione sono la forza del gruppo Re/Max – sottolinea Giuseppe Magrì – I nostri uffici sono organizzati in coworking: all’interno sono presenti tutti i professionisti legati al mondo immobiliare, dagli avvocati ai tecnici, compreso un esperto in Home Staging, ossia quel servizio di semplici allestimenti che valorizzano l’immagine delle proprietà immobiliari e incoraggiano quindi la scelta. Il consulente immobiliare diventa così l’unico referente nella compravendita, sia per il venditore che per gli acquirenti, il regista di tutto. Abbiamo anche dei corner finanziari per fornire consulenze ai nostri clienti e un supporto con i principali istituti di credito, tramite professionisti esterni che ricevono anche senza appuntamento”.

Un altro aspetto importante per velocizzare le vendite sono gli strumenti con cui viene pubblicizzato l’immobile, non solo su scala locale. “Chi è in grado come noi di intercettare un mercato molto ampio, anche internazionale – evidenzia Magrì – riesce a vendere con risultati differenti. Gli immobili affidati a Re/Max City Home sono inseriti nei portali web di vendita specializzati. Inoltre realizziamo prodotti pubblicitari cartacei, campagne fotografiche dedicate, tour virtuali guidati delle abitazioni, promozione sui nostri canali social. A fare la differenza è la capacità della nuova figura professionale dell’agente immobiliare, che oggi supera il limite delle zone di competenza”.

A confermare come il metodo Re/Max abbia risultati significativi anche in termini di opportunità di lavoro, è la richiesta nell’agenzia di Giuseppe Magrì e Andrea Giuffrida di nuovi professionisti sia con esperienza che neofiti, per ampliare l’organizzazione di Re/Max City Home.

