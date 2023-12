Giuseppe Picerno, Yogurtissimo: “Vi spiego come diventare Mastro Yogurtiere”

Dicembre 21, 2023

(Adnkronos) – Nasce una nuova figura, un po’ chef un po’ artigiano, in grado di trasformare yogurt di alta qualità in ricette dolci e salate. Riaperte le candidature per chi vuole avviare una yogurteria in franchising

Bari, 21 dicembre 2023. Nelle sue mani lo yogurt non è più solo un alimento sano e naturale ma diventa anche la base per creare deliziose ricette dolci e salate, dal gelato al plumcake alla sfiziosa salsa per accompagnare le bruschette. Stiamo parlando del Mastro Yogurtiere il cui mestiere è fatto di tecnica, conoscenze, voglia di sperimentare e condividere valori. L’idea di creare la figura professionale del Mastro Yogurtiere è venuta a Giuseppe Picerno, fondatore e Ceo del franchising Yogurtissimo e primo Mastro Yogurtiere d’Italia. “Quando i bambini, ma anche i grandi, parlano di me – conferma Picerno – mi indicano come “quello che fa lo yogurt”. E questo mi ha fatto riflettere sull’importanza di creare una figura certa che abbia caratteristiche comuni, che punti a mantenere una qualità alta dei prodotti che prepara, che segua una formazione specifica e che sia anche in grado di trasmettere la propria passione, con partecipazione ed empatia. Perché la vera missione del Mastro Yogurtiere è si quella di realizzare ricette sane e naturali, senza l’aggiunta di alcuna sostanza chimica, ma soprattutto quella di regalare a chi entra nella yogurteria almeno 5 minuti di serenità e spensieratezza”.

Fin dall’apertura della prima yogurteria, 15 anni fa ad Altamura, Giuseppe Picerno ha voluto impostare l’attività puntando in principal modo sulle persone: “Per noi – continua – lo yogurt è un mezzo per avvicinare le persone, per ascoltarle e confrontarci. Chi entra nei nostri punti vendita si deve sentire ben accolto. E questo crea risultati incredibili: ci sono persone che arrivano da altre Regioni pur di gustare i prodotti nelle nostre yogurterie. Questo succede nella nostra sede storica di Altamura dove per tutta l’estate abbiamo ricevuto clienti che arrivavano dal Lazio o dalla Campania e poi si fermavano a visitare il territorio. Ma tutto questo accade anche nelle altre Yogurterie Yogurtissimo, sparse in Italia che seguono il metodo del Mastro Yogurtiere; l’impegno di Yogurtissimo è, infatti, proprio quello di trasferire in tutti i punti vendita, i valori, l’energia e la passione del Mastro Yogurtiere per creare relazioni tra persone del territorio e non solo.”

Attualmente i punti vendita aperti, dal Nord al Sud, sono 15; diverse nuove aperture sono previste nel 2024, così come il lancio di nuovi prodotti. “Il Mastro Yogurtiere – conclude Giuseppe Picerno – è l’anima di ogni nostra yogurteria e vorremmo che si diffondessero il più possibile le peculiarità e i valori insiti in questa professione. Abbiamo deciso, quindi, di riaprire le candidature di chi vuole avviare la propria impresa, sapendo che sarà seguito in ogni fase e riceverà una formazione approfondita”.

