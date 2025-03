Giuseppe Tornatore ospite a eCampus. Il 24 marzo sarà premiato dal Rettore Enzo Siviero

18 Marzo 2025

In programma la proiezione del film “La corrispondenza”

Roma, 18 marzo 2025.L’Università degli Studi eCampus lunedì 24 marzo alle 18,30 presenterà, nell’ambito della rassegna CineCampus, la proiezione del film “La corrispondenza”. Il grande regista Giuseppe Tornatore, premio Oscar per il film “Nuovo Cinema Paradiso”, sarà l’ospite d’onore della serata, in programma nel teatro dell’Università eCampus in Via Matera 18 a Roma, che verrà presentata da Savino Zaba, conduttore radiotelevisivo e attore teatrale, e alla quale interverrà anche il critico cinematografico Vittorio Giacci.

L’iniziativa si inquadra tra i numerosi eventi portati avanti da eCampus, tra i quali mostre d’arte, presentazioni di libri, concerti e teatro, per diffondere cultura e trasferire conoscenza anche al di fuori del contesto accademico, contribuendo a rafforzare il legame sociale e culturale sul territorio in cui opera. In occasione dell’incontro del 24 marzo Giuseppe Tornatore riceverà un premio alla carriera consegnato da Enzo Siviero, Magnifico Rettore dell’Ateneo. “Siamo davvero onorati di ospitare, ancora una volta, un premio Oscar”, spiega il Prof. Siviero “Regista, sceneggiatore e vincitore del premio David di Donatello e di un Globo D’Oro con “La corrispondenza”, Giuseppe Tornatore si conferma uno dei più grandi narratori del cinema contemporaneo. La presenza di un regista del suo calibro rappresenta per la nostra Università un motivo di profondo orgoglio nonché un’importante conferma dell’attenzione che eCampus pone a chi da più di 40 anni fa del cinema un’impresa creativa e produttiva insostituibile. Sono particolarmente felice di consegnare questo premio nel teatro dell’Università che rappresento”.

Un professore e la sua allieva intrattengono una intensa relazione a distanza. Lui ha qualche anno più di lei, e una malattia incurabile che gli dà il tempo di organizzare una serie di messaggi che farà pervenire alla ragazza, attraverso vari espedienti, anche dopo la sua morte. Girato prevalentemente in Italia, “La corrispondenza” è una storia d’amore poetica e originale non priva di qualche elemento conturbante.

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 67 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti ed ha tra i principali obiettivi la cosiddetta “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi. Info all’indirizzo www.uniecampus.it [http://www.uniecampus.it/]