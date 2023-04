Giusto in tempo per la Giornata della Terra: TÜV SÜD certifica la soluzione di energia sostenibile e pulita di Jackery con Carbon Footprint

Aprile 12, 2023

FRANCOFORTE, Germania, 12 aprile 2023 /PRNewswire/ — Vivere in armonia con la natura: il tema dell’Earth Day (22 aprile 2023), grazie al quale gli iniziatori desiderano dare slancio a uno stile di vita più verde. L’attenzione è rivolta al potenziale risparmio di risorse ed energia nel nostro modo di vivere e lavorare. In qualità di pioniere nel settore delle fonti di alimentazione mobile e sostenibile, Jackery si è da sempre dedicata a questo argomento e offre soluzioni solari portatili per l’uso dell’energia pulita, sia per gli appassionati di campeggio e dell’aria aperta, sia per le imbarcazioni, in giardino o come alimentazione di emergenza per i singoli dispositivi di la casa.

La riduzione della CO2 e la diminuzione dell’impronta ecologica hanno un peso fondamentale nella lotta al cambiamento climatico, non solo nell’utilizzo dei prodotti Jackery, ma anche lungo l’intero processo di produzione. TÜV SÜD conferma questi sforzi proprio in occasione della Giornata della Terra e certifica il generatore solare 2000 Pro con l’« Product Carbon Footprint ». Costituito da una potente power station e dal pannello solare pieghevole altamente efficiente SolarSaga 200, il generatore solare fornisce energia rinnovabile ovunque vi serva.

«La verifica di TÜV SÜD conferma i nostri sforzi per risparmiare risorse a tutti i livelli. Siamo orgogliosi del nostro contributo alla protezione ambientale e rimaniamo fedeli alla nostra visione di garantire l’accesso all’energia verde al maggior numero possibile di persone», afferma Ricky Ma, Responsabile di EMEA di Jackery: «Lo sviluppo di soluzioni energetiche pulite e sostenibili è la nostra passione, concentrandoci non solo sulla riduzione di CO2 dei nostri utenti, ma anche sul continuo miglioramento dell’impronta ecologica nell’intero ciclo di vita del prodotto, inclusa la produzione».

Come per il generatore solare 2000 Pro certificato da TÜV SÜD, le considerazioni ambientali stimolano ogni nuovo sviluppo di Jackery. Questo vale anche per il nuovo generatore solare 3000 Pro, che sarà disponibile sul sito web it.jackery.com dal 17 aprile 2023. Il set è costituito dalla più potente centrale elettrica Jackery a oggi, l’Explorer 3000 Pro e da due pannelli solari pieghevoli da 200 Watt, offre energia per tutte le occasioni grazie a 3024Wh e a una potenza di uscita di 3000 Watt.

Possibilità di vincere per la Giornata della Terra

Jackery desidera coinvolgere ancora di più i propri clienti nel suo impegno a favore della sostenibilità e sta lanciando un breve sondaggio sul tema della riduzione della CO2 su it.jackery.com il 22 aprile. Non si tratta solo degli sforzi per la sostenibilità degli utenti, ma anche di votare a favore del loro progetto preferito, che a loro avviso dovrebbe essere promosso di più. Inoltre, riceveranno una Carbon Cut Pro Card da condividere sui social media con la possibilità di vincere un Jackery Explorer 240 e un voucher da 50 euro per il negozio online Jackery.

