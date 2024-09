Gli Italiani abbracciano lo shopping online, preferendo piattaforme che vendono direttamente dal produttore come Temu per risparmiare

19 Settembre 2024

(Adnkronos) – L’Istituto Piepoli ha condotto un sondaggio con il supporto di Temu per esplorare le ultime tendenze d’acquisto tra i consumatori italiani.

● Il prezzo è fondamentale per il 91% dei consumatori italiani nelle loro decisioni di acquisto;

● Circa 9 intervistati su 10 considerano considerano lo shopping online affidabile e di alta qualità.

● Due terzi degli utenti di Temu in Italia si fidano della piattaforma e la consigliano ad amici e parenti

Milano, 19.09.2024 – I consumatori italiani si stanno sempre più orientando verso lo shopping online, con il 92% che crede che acquistare direttamente dai produttori li aiuti a risparmiare senza compromettere la qualità, secondo un nuovo studio sui consumatori. Lo studio evidenzia anche la crescente fiducia nei mercati digitali e negli acquisti diretti dal produttore come soluzione economica, soprattutto in tempi di incertezza economica.

Questa tendenza è evidente in uno studio indipendente condotto su 1.000 consumatori dall’Istituto Piepoli e commissionato da Temu, un marketplace online dove i prodotti arrivano direttamente dal produttore. Il sondaggio mostra che i consumatori italiani stanno adottando un approccio più strategico ai loro acquisti, con l’87% che valuta la qualità dei prodotti online come buona e il 89% che esprime fiducia in ciò che acquistano online.

Lo studio indica che 9 italiani su 10 considerano il prezzo un fattore chiave nelle loro decisioni di acquisto.

Commentando i risultati, Livio Gigliuto, Presidente dell’Istituto Piepoli, ha dichiarato: “La preferenza per l’acquisto diretto dai produttori e la crescente fiducia nei mercati digitali dimostrano come la cultura dei consumatori stia sempre più abbracciando le opportunità offerte dalla tecnologia. In un contesto di incertezza economica, gli italiani stanno mostrando un approccio più informato e strategico agli acquisti, concentrandosi sulla qualità e sull’affidabilità che percepiscono nei servizi online.”

Dalla sua entrata nel mercato italiano nell’aprile 2023, Temu ha guadagnato slancio, con la sua app mobile tra le più scaricate nel paese. Il mercato online è noto per offrire qualità a prezzi accessibili, collegando direttamente i consumatori con i produttori, eliminando i costi degli intermediari. Circa due terzi di coloro che conoscono la piattaforma affermano che la raccomanderebbero a familiari e amici, secondo il sondaggio dell’Istituto Piepoli.

“Il consumatore italiano cerca qualità a prezzi accessibili attraverso piattaforme come Temu, dove i risparmi sui costi sono ottenuti semplificando la catena di approvvigionamento e riducendo i costi degli intermediari,” ha dichiarato un portavoce di Temu. “Con la nostra crescente presenza in Italia, il passaparola sta diventando sempre più importante. Quando i clienti condividono le loro esperienze positive con amici e familiari, è un chiaro segnale che abbiamo guadagnato la loro fiducia, al punto che si sentono sicuri nel raccomandarci ai loro cari.”

Lo studio rivela ulteriormente che lo shopping online in Italia è cresciuto del 10% negli ultimi 12 mesi, con aumenti significativi tra gli uomini e i consumatori più giovani. Attualmente, il 57% degli italiani fa almeno metà dei propri acquisti online e l’86% preferisce utilizzare piattaforme online. La spesa media online, escludendo generi alimentari e articoli essenziali, è stata di 552 euro nell’ultimo anno.

I progressi tecnologici e la crescente domanda di prodotti a basso costo stanno portando a uno “scorporo” del prezzo dalla qualità, ha rilevato il rapporto. Solo un terzo degli intervistati crede che il prezzo rifletta direttamente la qualità. Lo studio evidenzia anche che l’inflazione sta spingendo 9 italiani su 10 a scegliere prodotti generici piuttosto che di marca, con il riconoscimento del marchio che diventa un fattore chiave nella percezione del prezzo.

“Lo shopping online in Italia riflette un cambiamento significativo nel comportamento dei consumatori, guidato dalla ricerca di comodità e fiducia nelle piattaforme digitali,” ha affermato Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli. “Questo fenomeno non riguarda solo il risparmio di denaro; rappresenta anche un’evoluzione nelle abitudini di acquisto, dove l’accessibilità e la varietà dei prodotti giocano un ruolo cruciale.”

I consumatori italiani stanno aspettando sempre più le vendite prima di effettuare acquisti. Lo studio ha rilevato che oltre 8 italiano su 10 ritardano i propri acquisti fino agli sconti, e 9 italiani su 10 apprezzano le notifiche sulle offerte. Inoltre, il 77% degli intervistati è disposto ad accettare tempi di consegna più lunghi per risparmiare. L’abbigliamento rimane la categoria di acquisto online più popolare, seguita da viaggi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa.

Secondo il sondaggio, i consumatori italiani citano il prezzo (78%), la varietà di prodotti (65%) e la spedizione (62%) come i principali vantaggi delle piattaforme di shopping online. Inoltre, 4 su 10 consumatori confrontano i prezzi tra diverse piattaforme prima di effettuare un acquisto. La qualità del servizio clienti è anche considerata cruciale, con il 76% degli intervistati che afferma che è un fattore chiave nella scelta di una piattaforma di e-commerce.

Lo studio fornisce un’idea del profilo degli utenti di Temu in Italia, rivelando che il 94% preferisce lo shopping online rispetto alla visita di negozi fisici e l’86% effettua ordini almeno una volta al mese. Le categorie popolari per gli acquirenti di Temu includono abbigliamento (67%), articoli per la casa (63%) e piccoli elettrodomestici (61%).

Nel complesso, i risultati mostrano che gli utenti di Temu rappresentano una tendenza più ampia tra i consumatori italiani, che stanno beneficiando delle innovazioni aziendali che permettono loro di accedere a una vasta gamma di prodotti a prezzi più bassi—senza sacrificare la qualità.

In conclusione, lo studio indica che gli utenti di Temu riflettono un numero crescente di consumatori italiani che stanno approfittando della comodità e della varietà offerte dalle piattaforme di shopping online, mantenendo allo stesso tempo gli standard di qualità.

L’Istituto Piepoli è un’azienda italiana di marketing e ricerca d’opinione. Attraverso la sua appartenenza alla The Research Alliance, una rete di istituti di ricerca di prim’ordine, l’Istituto Piepoli opera su scala multinazionale come unico membro italiano. Il team dell’Istituto Piepoli lavora nel campo della ricerca di marketing da oltre mezzo secolo, integrando approcci qualitativi e quantitativi con le più recenti tecniche creative di problem-solving.

Informazioni su Temu

Temu è una società globale di e-commerce che collega i consumatori con milioni di partner commerciali, produttori e marchi con la missione di consentire loro di vivere una vita migliore. Temu è impegnata a offrire prodotti a prezzi accessibili per permettere ai consumatori e ai partner commerciali di realizzare i propri sogni in un ambiente inclusivo. Temu ha iniziato le sue operazioni negli Stati Uniti nel settembre 2022 ed è ora disponibile in oltre 79 mercati in tutto il mondo.

Contatti

TEMU Europe

media@temu.com