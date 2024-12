Gli SSD continuano a rivoluzionare il settore dello storage. Quattro consigli di Kingston Technology per mantenere il proprio SSD performante negli anni

19 Dicembre 2024

– Milano, 19 dicembre 2024 – Negli ultimi anni, gli SSD hanno rivoluzionato il settore dello storage, distinguendosi per velocità, affidabilità e durata. Secondo i recenti dati, le vendite di SSD hanno raggiunto nel 2023 i 118 milioni di unità, con una crescita del 3,7% su base annua. La maggior parte dei PC viene equipaggiata con unità SSD da 256 GB o 512 GB, ma molto spesso si rivelano insufficienti per i gamer o per gli utenti che desiderano prestazioni elevate, che decidono quindi aggiornare i propri sistemi con nuovi SSD.

Disporre di un SSD performante, infatti, permette di accelerare operazioni quotidiane, come per esempio l’avvio del sistema operativo. Sono dei veri e propri alleati non solo per gli amanti della tecnologia, ma per tutti coloro che desiderano ottimizzare le prestazioni del proprio PC. Tuttavia, anche i migliori SSD necessitano di cure adeguate per mantenere prestazioni elevate nel lungo periodo. Per garantire che il proprio SSD resti performante negli anni, Kingston Technology suggerisce quattro accorgimenti fondamentali. Seguire questi consigli è un passo semplice ma efficace per prolungare la vita operativa del proprio SSD e migliorare l’esperienza utente.

Può sembrare un elemento banale, ma non lo è affatto. Più saranno i dati memorizzati nel drive SSD, maggiore sarà il rallentamento delle prestazioni. Se da un lato è comprensibile che si voglia utilizzare al massimo lo spazio di archiviazione, dall’altro resta consigliabile mantenere almeno il 10% della capacità totale come spazio libero, che sarà dedicato alla manutenzione generale e alle operazioni in background del sistema operativo. In questo modo, lo spazio riservato supporta la manutenzione critica basata sul sistema operativo e le attività in background che vengono eseguite per ottimizzare le prestazioni e prolungare la durata operativa dell’SSD.

La gestione termica è cruciale per prevenire il surriscaldamento, che può compromettere le prestazioni dell’SSD. Per preservare la salute e le prestazioni complessive del sistema è molto importante controllare la temperatura del PC e del portatile, inclusi i singoli elementi da cui è composto. Quindi, oltre agli altri consigli qui raccolti, gestire in modo proattivo le temperature dell’SSD aiuta a migliorare le prestazioni e a prolungare la durata operativa dell’unità. Modelli avanzati come il Kingston FURY Renegade sono progettati con dissipatori di calore per una performance ottimale anche “sotto stress”.

Un altro accorgimento importante per garantire una corretta gestione dell’unità SSD è evitare assolutamente di forzare lo spegnimento del dispositivo, poiché questa operazione potrebbe compromettere i dati salvati. È fondamentale non eseguire questa azione se sul drive sono presenti file importanti. Inoltre, è consigliabile effettuare backup regolari per ridurre il rischio di perdita di dati in caso di guasti. Questi semplici, ma costanti accorgimenti contribuiranno a farvi sfruttare al meglio le potenzialità del vostro SSD per un lungo periodo!

Installare aggiornamenti software e rimuovere programmi non utilizzati contribuisce a mantenere le prestazioni del PC e dell’SSD a lungo termine. Per prolungare la vita di un SSD, quindi, è importante controllare gli aggiornamenti del firmware, monitorare la salute del drive, mantenere spazio libero per evitare l’usura eccessiva, eseguire backup periodici per proteggere i dati ed infine, ottimizzare il sistema operativo abilitando il supporto TRIM, che aiuta l’SSD a gestire i blocchi di dati non utilizzati in modo più efficiente, migliorando così le prestazioni di scrittura e la longevità. Se seguiti, questi accorgimenti contribuiranno a mantenere elevate le prestazioni dell’SSD nel tempo.

Kingston continua a innovare nel settore degli SSD, offrendo prodotti di alta qualità adatti a diverse esigenze. Sulla scia del successo del pluripremiato SSD esterno XS2000, Kingston ha lanciato il nuovo e più economico XS1000. L’aggiunta di questi nuovi drive ha permesso a Kingston di rendere davvero completa la sua offerta, contribuendo così alla registrazione di un record di vendite di SSD nel 2023.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: kingston.com.

Kingston è presente su:

YouTube Instagram

Facebook LinkedIn

Twitter Kingston Is With You

Informazioni su Kingston Technology Europe Co LLP

Kingston Technology Europe Co LLP e Kingston Technology Company, Inc. sono parte dello stesso gruppo societario (“Kingston”). Kingston è l’azienda indipendente produttrice di memorie leader nel mondo. Kingston realizza eccellenti soluzioni per vivere, lavorare e giocare meglio, dai big data, ai laptop e ai PC, ai dispositivi basati sull’IoT come la tecnologia intelligente e indossabile, al design-in e alla produzione a contratto. I più grandi produttori di PC e le aziende di cloud-hosting del mondo si affidano a Kingston per le loro esigenze di produzione e la nostra passione fa evolvere la tecnologia utilizzata ogni giorno in tutto il mondo. Andiamo oltre i nostri prodotti, cercando di interpretare gli aspetti più profondi dei problemi e puntando a fornire risposte alle esigenze dei nostri clienti, fornendo loro soluzioni in grado di fare la differenza. Per saperne di più su come Kingston è con te, visita il sito Kingston.com.

Il marchio e il logo Kingston sono marchi commerciali registrati di proprietà esclusiva di Kingston Technology Corporation. IronKey è un marchio registrato di Kingston Digital, Inc. ll marchio e il logo Kingston FURY sono marchi commerciali registrati di proprietà esclusiva di Kingston Technology Corporation. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Per informazioni alla stampa

TEAM LEWIS per Kingston Technology

Arianna Cusolito / Luca Sausa

Tel. 02/36531375

KingstonItaly@teamlewis.com