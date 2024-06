Gli stipendi nel Web3 sono fino al 128% più alti rispetto a quelli della finanza tradizionale, secondo una ricerca a cura di Request Finance

5 Giugno 2024

PARIGI, 5 giugno 2024 /PRNewswire/ — Il Web3 Finance Club, in collaborazione con Request Finance, ha annunciato i risultati di un sondaggio che ha interessato quasi 900 professionisti della finanza nel Web3. Questo rapporto completo fornisce approfondimenti sulle tendenze retributive nel settore finanziario del Web3, offrendo ai professionisti della finanza dati importanti per valutare i compensi all’interno delle rispettive organizzazioni e capire meglio se vengono pagati quanto meritano.

Sulla base dei dati relativi ai professionisti internazionali del Web3, i risultati principali includono:

Christophe Lassuyt, fondatore del Web3 Finance Club e amministratore delegato di Request Finance, ha sottolineato l’importanza del rapporto per promuovere la trasparenza e guidare il futuro della finanza nel Web3. “Il nostro obiettivo è supportare le aziende nell’adozione delle criptovalute mettendo a disposizione dei leader finanziari conoscenze e strumenti strategici”, ha affermato Lassuyt. “Questa relazione è fondamentale per aumentare la consapevolezza sui trend retributivi e per incoraggiare un maggior numero di professionisti a esplorare le opportunità offerte dal Web3”.

Il Web3 Finance Club, con oltre 850 aderenti, continua a fungere da piattaforma vitale per i professionisti della finanza che vogliono connettersi, condividere idee e restare in prima linea nel dinamico panorama finanziario del Web3. Tramite eventi esclusivi, contenuti proposti da esperti e approfondimenti del settore, il club promuove la crescita e l’innovazione professionale.

Per ulteriori informazioni, e per accedere al documento completo, visitare Web3 Finance Club.

Informazioni sul Web3Finance Club:

Il Web3Finance Club è una rete professionale per i leader della finanza che operano nel Web3. Offre eventi esclusivi, contenuti proposti da esperti e approfondimenti del settore per promuovere la crescita e l’innovazione.

