Glion Institute of Higher Education ed ESSEC Business School lanciano un nuovo programma: il Global Executive Master’s in Hospitality Leadership

– MONTREUX, Svizzera e PARIS-LA DÉFENSE, 25 gennaio 2023 /PRNewswire/ — Il Glion Institute of Higher Education – business school di riferimento specializzata nella formazione alle professioni dell’ospitalità e del lusso – e la ESSEC Business School – istituzione leader nel campo del management – uniscono le forze per offrire un nuovo Global Executive Master’s in Hospitality Leadership. Questo innovativo programma risponderà alle esigenze dei professionisti che desiderano accedere a posizioni strategiche e specializzarsi nel settore, combinando gli studi con la vita lavorativa grazie a un programma digitale part-time.

L’ESSEC vanta una lunga esperienza nella formazione dei manager alberghieri. Il suo programma di punta IMHI (originariamente chiamato Institut du Management Hôtelier International) è stato lanciato più di 40 anni fa e ha formato nel corso dei decenni più di 1.700 manager altamente qualificati, che occupano posizioni chiave nel settore. I programmi di formazione manageriale di ESSEC forniscono a dirigenti, manager e direttori le chiavi per combinare le competenze operative con le nuove responsabilità manageriali e strategiche.

Grazie ai suoi partenariati con le principali aziende e ai suoi 62.000 laureati in tutto il mondo, la Scuola beneficia di un’ampia rete che offre accesso a contatti permanenti con il mondo professionale, ampliando così lo spettro delle opportunità.

Fondato in Svizzera, il Glion Institute of Higher Education ha celebrato il suo 60° anniversario nel 2022. L’eccellenza del suo insegnamento è legata al suo approccio pedagogico unico, che combina la pratica esigente con una conoscenza accademica estremamente solida. L’Istituto si colloca tra le migliori scuole di management per l’ospitalità al mondo, soprattutto in termini di reputazione dei datori di lavoro (QS World University Rankings, 2022) e i suoi ex allievi occupano alcune delle posizioni più influenti nel mondo dell’ospitalità.

Il Global Executive Master in Hospitality Leadership accoglierà i suoi primi partecipanti nel novembre 2023. Il programma prevede quattro moduli didattici online di 12 settimane e quattro sessioni di sei giorni nei vari campus di Glion ed ESSEC: Glion a Montreux, Svizzera, ESSEC a Singapore, Glion a Londra ed ESSEC a Parigi-La Défense.

Il programma di studi si conclude con un final project o un applied business project da completare entro 15 mesi dall’inizio del programma. Questo progetto imprenditoriale è al centro dell’approccio di apprendimento, con l’obiettivo di aiutare gli studenti a contribuire a soluzioni future e adattarsi ai cambiamenti e alle sfide del settore alberghiero.Composizione del modulo:

I partecipanti avranno l’opportunità di consolidare e acquisire nuove competenze tecniche, manageriali, organizzative, di marketing ed economiche; di comprendere e analizzare le principali tendenze del settore alberghiero e le opportunità di mercato, nonché di elaborare piani d’azione per sviluppare la propria visione strategica.

Al termine del corso, i partecipanti otterranno un Global Executive Master in Hospitality Leadership del valore di 30 US credits assegnati da Glion e dalla ESSEC Business School, che consentirà loro di fare la differenza e di cogliere le opportunità per accelerare la propria carriera.

Francine Cuagnier, Head of Marketing del Glion Institute of Higher Education, ha dichiarato: “L’hospitality management è in continua evoluzione e progredisce di pari passo con l’accelerazione delle nuove tecnologie e delle nuove richieste dei clienti. Questo programma offrirà l’opportunità di sviluppare soft skills in termini di leadership e innovazione, oltre a padroneggiare i fondamenti finanziari ed economici necessari per sviluppare una strategia a lungo termine solida e di successo.”

Vincenzo Vinzi, Rettore e Presidente della ESSEC Business School, ha commentato: “Grazie a questa partnership orientata all’eccellenza, ESSEC rafforza le proprie competenze e la propria offerta accademica nel settore dell’ospitalità. Ciò consentirà ai professionisti di formarsi e trasformarsi acquisendo conoscenze all’avanguardia, nonché competenze e soft skills che li renderanno capaci di essere leader responsabili e influenti nel settore dell’ospitalità, in grado di coniugare creazione di valore e sostenibilità”.

