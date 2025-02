Glion Institute of Higher Education: l’esperienza è l’essenza del lusso contemporaneo

19 Febbraio 2025

MONTREUX, Svizzera, 19 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Punto di riferimento della formazione nel settore dell’ospitalità e del lusso, il Glion Institute of Higher Education sta plasmando il futuro della customer experience attraverso programmi innovativi che si allineano perfettamente alle aspettative del settore. Fondato nel 1962, Glion si è dapprima affermato come pioniere nell’eccellenza dell’ospitalità, prima di espandere naturalmente le proprie competenze al settore del lusso. Oggi forma laureati in grado di eccellere in un settore in cui gli standard elevati e l’arte dell’esperienza sono fondamentali.

Programmi all’avanguardia per un settore eccezionale

Fedele alla propria eredità culturale, Glion offre un programma accademico interamente dedicato al mondo del lusso, che soddisfa i più alti standard del settore:

• Bachelor’s in Luxury Business: Un programma che combina competenze commerciali, marketing di lusso e gestione dell’esperienza del cliente.

Un impegno pionieristico per l’educazione al lusso

Con un approccio visionario, Glion sfrutta la sua esperienza nel settore dell’ospitalità e i suoi elevati standard per offrire i suoi programmi di studio incentrati sul lusso, mettendo in risalto l’attenzione ai dettagli, il servizio eccezionale e la creazione di esperienze uniche. Questo approccio risponde alla crescente domanda di marchi prestigiosi che cercano talenti in grado di migliorare ed elevare l’esperienza del cliente.

Il successo di questi nuovi programmi si riflette nel triplicarsi delle iscrizioni al Bachelor in Luxury Management in un solo anno. Inoltre, il 50% dei laureati entra in settori diversi come il marketing, la finanza, gli eventi e gli immobili di lusso, a dimostrazione delle ampie opportunità di carriera nel settore del lusso.

“Per i marchi del lusso, la sfida consiste nell’orchestrare esperienze uniche che rispondano alle aspettative dei clienti più esigenti”. – Eleonora Cattaneo, direttore del Master in Luxury Management and Guest Experience.

Con la sua visione lungimirante, Glion si sta affermando come istituzione accademica leader per la prossima generazione di talenti del settore del lusso.

