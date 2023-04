GlobeSailor: per la vostra vacanza in mare in crociera o con barca a noleggio

Aprile 26, 2023

(Milano, 26 Aprile 2023) – Milano, 26 Aprile 2023 – La stagione delle vacanze sta per entrare nel vivo ed è arrivato il momento per molte persone, single, coppie, famiglie con bambini o gruppi di amici di pianificare con cura le proprie ferie; sono molti gli irriducibili delle vacanze in montagna che già stanno assaporando le loro ferie nei territori dolomitici, ma sono ancora di più coloro che amano i viaggi in mare. A questi ultimi suggeriamo di valutare le proposte di GlobeSailor, un’agenzia specializzata in crociere e noleggio barche con o senza skipper e che da molti anni assiste i propri clienti nell’organizzare una vacanza per mare in oltre 180 destinazioni in tutto il mondo. Di seguito una breve panoramica delle varie proposte.

GlobeSailor propone essenzialmente due tipologie di crociera: alla cabina e privatizzata. Ecco come funzionano.

Gli esperti nautici di GlobeSailor fanno ai loro clienti proposte che si basano sul progetto personale di vacanza ipotizzato da questi ultimi; vengono quindi suggerite determinate destinazioni (Italia, Croazia, Grecia, Corsica, Maldive, Polinesia, Tailandia ecc.), selezionate le imbarcazioni e proposti itinerari ad hoc; un’offerta quindi personalizzata che tiene conto del numero di passeggeri, della zona vacanze preferita e ovviamente del budget che si intende investire. Non occorre nessuna esperienza di navigazione perché il personale di bordo si occuperà di tutto.

Le crociere alla cabina sono la scelta ideale per una romantica vacanza di coppia da trascorrere su un catamarano o su una goletta; sono compresi nel servizio uno skipper e una hostess. È possibile noleggiare una cabina su un’imbarcazione che sarà condivisa con altre coppie. Il divertimento è garantito; si andrà alla scoperte delle proprie mete preferite e si vivranno esperienze indimenticabili come immersioni, snorkeling, pesca… tutto quello che il mare può offrire. Sono disponibili anche crociere a tema (Gastronomia, Stage di vela, Avventura, Viaggio di Nozze ecc.).

In alternativa, nel caso in cui si desideri trascorrere una vacanza in compagnia di un gruppo di amici o con la propria famiglia, esiste la possibilità di scegliere una crociera privatizzata che, come facilmente si intuisce, consiste nell’imbarcarsi su un catamarano o su una goletta che saranno a uso esclusivo del gruppo o della famiglia. Anche in questo caso saranno presenti uno skipper e una hostess che si occuperanno di tutto.

GlobeSailor offre anche la possibilità di noleggiare barche online (con o senza skipper ed equipaggio) come per esempio golette, yacht, catamarani, catamarani a motore ecc. Anche in questo caso i consulenti dell’agenzia sono a disposizione del cliente per strutturare al meglio le vari fasi del viaggio (tipologia di barca, accessori, consigli sull’itinerario ecc.).

La procedura per la ricerca delle opzioni migliori è molto semplice; con il motore di ricerca messo a disposizione sul sito di GlobeSailor è possibile selezionare le imbarcazioni che si preferiscono (la scelta è particolarmente ampia) in base al budget a disposizione e al tipo di imbarcazione preferita. Una volta compilato il formulario di richiesta preventivo, GlobeSailor selezionerà i migliori armatori professionisti e invierà un preventivo personalizzato e molto dettagliato.

Se il preventivo è di proprio gradimento si potrà procedere con la prenotazione pagando l’acconto per il noleggio (carta di credito, bonifico o PayPal).

GlobeSailor è anche un’agenzia di viaggi e i clienti hanno la possibilità effettuare prenotazioni extra, sia prima che dopo la crociera, come per esempio pernottamenti in hotel, visite guidate, voli aerei ecc.

Da aprile 2023 inoltre, è disponibile il servizio “Conciergerie per mare”, ovvero un contatto a disposizione del cliente prima, durante e dopo la crociera; rivolgendosi a questo servizio è possibile prenotare diverse tipologie di servizio come per esempio un’auto a noleggio, biglietti per eventi, prenotazione di ristoranti, recupero posta a domicilio ecc.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl