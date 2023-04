Glooko annuncia la collaborazione con Hedia, l’azienda dell’algoritmo per il dosaggio dell’insulina

Aprile 11, 2023

La collaborazione offre alle persone affette da diabete un’assistenza personalizzata

PALO ALTO, Calif., 11 aprile 2023 /PRNewswire/ — Glooko, Inc. ha annunciato oggi una nuova partnership globale con Hedia che prevede l’integrazione della sua tecnologia nella piattaforma per la gestione del diabete di Glooko per gli operatori sanitari e le persone affette da diabete. Tale collaborazione offrirà una soluzione interoperabile in grado di riunire l’assistenza connessa, il monitoraggio a distanza dei pazienti e le tecnologie terapeutiche digitali per agevolare l’accesso delle persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2 che necessitano di consigli sul dosaggio dell’insulina in bolo.

Con la piattaforma Glooko, i pazienti hanno attualmente la possibilità di condividere i propri dati sul diabete con gli operatori sanitari, incluse le letture della glicemia, le dosi di insulina, gli alimenti e i carboidrati, l’esercizio, la pressione arteriosa e il peso. Con l’integrazione di Hedia Diabetes Assistant, le persone affette da diabete potranno ricevere consigli sul dosaggio dell’insulina in bolo, ottenendo così un’assistenza personalizzata e riducendo l’onere derivante dalla necessità di calcolare manualmente le dosi di insulina necessarie. Inoltre, se utilizzata con penne per insulina collegate*, la soluzione integrata favorisce un elevato livello di visibilità per gli operatori sanitari che gestiscono pazienti sottoposti a terapia con iniezioni multiple giornaliere (MDI). Questa integrazione migliora le funzionalità di monitoraggio a distanza dei pazienti (RPM) di Glooko e supporta consultazioni virtuali per i pazienti MDI.

“Siamo molto lieti di collaborare con Hedia per offrire questa innovazione basata su un algoritmo per un’assistenza sanitaria personalizzata per i pazienti diabetici e i loro team sanitari”, ha dichiarato Russ Johannesson, CEO di Glooko. “Gli affidabili dati clinici a supporto dell’efficacia di Hedia dimostrano che questa potrebbe essere un’alternativa valida per i pazienti che non possono avvalersi di microinfusori per insulina. Questa collaborazione dimostra come l’interoperabilità offra alle persone affette da diabete gli strumenti ottimali per facilitare la gestione della propria condizione e migliorare gli esiti sanitari, come la stabilità dei livelli di glicemia.”

Peter Lucas, CEO di Hedia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter definire Glooko, un’azienda con una rete clinica così estesa, nostro partner nel settore della medicina digitale. Oltre alle nostre solide evidenze cliniche, uno degli aspetti chiave che consideriamo quando creiamo la nostra tecnologia è la conformità alle normative e la sicurezza informatica. Glooko ha dimostrato la sua forza in questi campi con diverse certificazioni di terze parti e questo rappresenta un fattore chiave per la nostra collaborazione. La designazione di dispositivo medico di Classe IIb di Hedia garantisce che vengano fornite le migliori soluzioni ai pazienti e al personale sanitario.”

Il lancio iniziale dell’integrazione in Europa è previsto per il quarto trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024.

*La funzione penna collegata è disponibile solo nell’UE.

Informazioni su GlookoGlooko migliora gli esiti clinici delle persone affette da patologie croniche grazie alla sua piattaforma di assistenza personalizzata, intelligente e connessa. Le nostre tecnologie collaudate migliorano la vita rivoluzionando la connessione tra pazienti e operatori, promuovendo il coinvolgimento e l’aderenza dei pazienti tramite piani terapeutici digitali e riducendo i tempi delle sperimentazioni cliniche. Glooko è distribuito a livello globale in oltre 30 Paesi e più di 8.000 sedi cliniche.

Informazioni su HediaHedia è un’azienda leader nel settore della terapia digitale nel campo del diabete, impegnata ad aiutare le persone affette da diabete insulino-dipendente ad avere il controllo della propria condizione. Il desiderio di rendere più semplice la vita di chi è affetto da diabete è stato sin dall’inizio lo stimolo che ha portato alla creazione di Hedia Diabetes Assistant. Questa soluzione oggi è disponibile in 11 Paesi. Basandosi sulle abitudini della singola persona affetta da diabete e su input personalizzati, la nostra app per il diabete genera raccomandazioni sull’insulina tenendo conto di molti aspetti della gestione del diabete, come la registrazione delle letture della glicemia, il monitoraggio dell’insulina attiva, la misurazione dei carboidrati, il calcolo del dosaggio di insulina, il monitoraggio dell’attività fisica e la registrazione dei chetoni nel sangue.

