Glooko presenta la nuova app per dispositivi mobili completamente riprogettata

Maggio 9, 2023

Miglioramenti che offrono un’esperienza più semplice e aprono la strada all’assistenza sanitaria “Precision Engagement”

PALO ALTO, CA, Stati Uniti, 9 maggio 2023 /PRNewswire/ — Glooko, Inc. ha annunciato oggi la nuova progettazione della pluripremiata app per dispositivi mobili della sua piattaforma di assistenza connessa, che offrirà agli utenti di dispositivi mobili un’esperienza più semplificata. La progettazione accattivante e moderna rende ancora più semplice la navigazione tra le potenti funzionalità dell’app per dispositivi mobili di Glooko per una gestione del diabete migliore. L’ultima versione dell’app include inoltre dei miglioramenti che consentiranno la personalizzazione dell’assistenza tramite la futura funzionalità avanzata “Precision Engagement” quando l’app è connessa agli operatori sanitari dell’utente.

“In qualità di leader globale nel campo dell’assistenza connessa, Glooko è stata all’avanguardia nell’utilizzo della sua app per dispositivi mobili per una gestione del diabete migliore”, ha affermato Ed Marshall, Chief Product Officer di Glooko. “Con l’attuale fornitura di assistenza sanitaria sempre più frammentata, ciò rappresenta un privilegio e un’enorme opportunità per Glooko di rafforzare le connessioni tra i pazienti e il personale sanitario. Si tratta di un investimento importante che Glooko sta facendo per continuare ad aggiornare l’esperienza utente, rendendola più pratica, più personalizzata e, in definitiva, più efficace”.

Il coinvolgimento degli utenti è stato un fattore chiave nello sviluppo della nuova app. La nuova app è stata ispirata dal feedback degli utenti di Glooko, che vedranno miglioramenti visivi e una nuova progettazione unificata nell’ambito di un’evoluzione generale della piattaforma di salute digitale.

I miglioramenti includono quanto segue:

Gli aggiornamenti coincidono con altri importanti traguardi di Glooko:

Informazioni su GlookoGlooko migliora gli esiti clinici delle persone affette da patologie croniche grazie alla sua piattaforma di assistenza personalizzata, intelligente e connessa. Le nostre tecnologie collaudate migliorano la vita rivoluzionando la connessione tra pazienti e operatori, promuovendo il coinvolgimento e l’aderenza dei pazienti tramite piani terapeutici digitali e riducendo i tempi delle sperimentazioni cliniche. Glooko è distribuito a livello globale in oltre 30 Paesi e più di 8.000 sedi cliniche.

