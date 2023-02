Febbraio 20, 2023

– CATANIA, Italia, 20 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Faster Gomedia è stato selezionato dalla Presidenza Italiana del Consiglio dei Ministri come unico fornitore di servizi di connettività a banda larga per coordinare le attività di salvataggio e supporto svolte nell’area del terremoto in Turchia dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco. L’esclusivo servizio satcom Gomedia ha consentito ai soccorsi di avere una connessione da 100 Mbps ad alta velocità con elevata mobilità nell’area colpita dal disastro durante le attività di ricerca e salvataggio di vite umane.

Gomedia si impegna a fornire il massimo supporto insieme al suo esclusivo servizio di satcom mobile completamente gestito e di facile utilizzo fornito principalmente a clienti governativi. I suoi requisiti principali sono la massima mobilità con la più elevata produttività di dati, resilienza e sicurezza. Gomedia si impegna a fornire il miglior supporto possibile per i clienti che hanno esigenze urgenti e sono impegnati in missioni critiche, e si impegna anche a fornire risposte rapide alle mutevoli aree geografiche del servizio satcom. I nostri servizi sono un must per le missioni di salvataggio in cui la comunicazione è fondamentale affinché i team di soccorso agiscano più rapidamente possibile per salvare vite umane, afferma Gaetano Morena, CEO di Gomedia

Contatto:Li jiajia.li@gomedia.it+393279546272

Conny Ericssonconny.ericsson@gomedia.it+46708507732

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2005875/Gomedia_Earthquake_1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2005876/Gomedia_Earthquake_2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/gomedia-supporta-le-operazioni-di-salvataggio-del-governo-italiano-per-il-terremoto-in-turchia-301750853.html