Gonzato Serramenti: l’eccellenza artigianale nella produzione di infissi in PVC

Marzo 29, 2023

(Adnkronos) – L’azienda friulana è stata una delle prime ad investire e scommettere sul PVC, distinguendosi per la capacità di unire l’innovazione tecnologica con la maestria nella lavorazione.

Udine,29/03/2023.Il serramento in PVC rappresenta una soluzione sempre più diffusa nelle abitazioni degli italiani, grazie alla sua versatilità e alla qualità offerta a un prezzo competitivo. Oltre ad essere un’opzione economicamente vantaggiosa, gli infissi in PVC presentano numerosi vantaggi in termini di isolamento termico e acustico, durata nel tempo e manutenzione ridotta.

«La decisione di acquistare ex novo o sostituire i vecchi infissi di casa deve sempre essere ponderata, in quanto parliamo di elementi importantissimi e soprattutto di un investimento rilevante per una famiglia. In questo contesto, la scelta della ditta costruttrice è fondamentale, anzi… può fare la differenza», esordisce Luigi Gonzato, titolare di Gonzato Serramenti di Precenicco, in provincia di Udine. La sua azienda è stata una delle prime in Friuli a investire sul PVC come materiale ideale per la produzione di serramenti e infissi. Specializzata, in origine, nella carpenteria e produzione di infissi in alluminio, la famiglia Gonzato nel 1985 ha poi deciso di virare verso il PVC, un materiale che rappresentava una novità nel settore. Ancora oggi, la realtà artigianale di Gonzato Serramenti si distingue per la qualità dei suoi prodotti e per la capacità di coniugare la tradizione artigiana con l’innovazione tecnologica.

«Abbiamo optato per il PVC in quanto si tratta di un materiale dalle prestazioni eccellenti – spiega Gonzato -. Oltre ad essere facilmente riciclabile, il che si sposa perfettamente con le politiche di sostenibilità, il PVC soddisfa pienamente gli standard attuali per quanto riguarda l’efficienza energetica. Inoltre, questo materiale possiede caratteristiche di isolamento acustico e termico, che permettono anche risparmio energetico e costi contenuti in bolletta. Infine, è resistente agli agenti atmosferici e può essere facilmente pulito, mantenendo la sua perfetta condizione nel tempo».

L’azienda friulana è riuscita a conservare negli anni questa doppia anima di artigianalità e modernità con l’obiettivo di offrire prodotti certificati di altissima qualità.

«La nostra azienda si distingue per la forte impronta artigianale nella produzione di infissi perfetti dal punto di vista funzionale ed estetico, in cui il tocco manuale svolge un ruolo fondamentale che non deve mai essere trascurato. Questo elemento distintivo si riflette in modo particolare nella nostra attività quotidiana, soprattutto quando siamo chiamati ad operare nel campo delle ristrutturazioni. In tali situazioni, dobbiamo individuare la soluzione migliore per creare infissi su misura che si integrino perfettamente con il contesto specifico o si adattino agli elementi già esistenti. Questo richiede non solo una personalizzazione estrema del prodotto, ma anche una conoscenza approfondita, lavorazioni ad hoc e abilità artigianali per creare il pezzo giusto».

Presso lo showroom di Precenicco, i clienti hanno accesso a un’ampia gamma di prodotti personalizzabili, tra cui porte, finestre e portoncini. La vasta scelta di finiture e colori permette di soddisfare ogni esigenza estetica. Inoltre, l’eccellenza dei prodotti è garantita dalla posa in opera certificata e dall’assistenza post vendita offerta dallo staff altamente qualificato e sempre aggiornato grazie alla partecipazione costante a corsi di formazione, rendendo l’azienda un punto di riferimento per chi desidera investire in infissi durevoli e di alta qualità.

Contatti: www.gonzatoserramentiudine.com