Google sceglie Musa Formazione per la crescita delle competenze professionali in Italia

Febbraio 28, 2023

(Adnkronos) – Roma, 28/02/2023. Google azienda leader in Europa e nel mondo con le sue attività diversificate ha scelto Musa Formazione come partner. La condivisione della mission di Musa Formazione è un elemento di massimo prestigio per una azienda italiana, eccellenza nella formazione.

“Crediamo nell’alto potenziale di Musa Formazione, sia per l’alto capitale umano del team, sia per l’impatto positivo del loro business sul tessuto professionale italiano. Siamo felici di avere iniziato questa collaborazione, riteniamo ci siano i giusti presupposti per scalare l’impatto sulla formazione in Italia” ha dichiarato il Google ads Team.

Per Musa, la Formazione, intesa come crescita professionale, è un fattore indispensabile per l’impatto che produce sulla dimensione sociale ed economica di un Paese. La gente qualificata trova più facilmente un’occupazione, opera con maggiore qualità e produce prodotti e servizi migliori. I consumatori beneficiano di questi vantaggi e le aziende aumentano le proprie vendite. Il risultato finale di questa formula è il benessere economico e sociale in tutte le categorie lavorative.

Con questa collaborazione Musa vuole rafforzare ancora una volta questa consapevolezza trovando nel team Google il partner perfetto per la continua affermazione di un brand italiano dedicato alla formazione. Entrambe le realtà, leader nei settori di appartenenza, sono ben intenzionate a perseguire questa mission impiegando tutte le proprie forze, energie e risorse.

Scendendo nel pratico, Google supporterà Musa Formazione nell’individuazione dei bisogni più sentiti dagli utenti ed aziende, permettendo così all’ente di formazione italiano di sviluppare percorsi formativi ad hoc, pensati per rispondere alle specifiche necessità produttive.

“Creare le figure professionali di cui si ha bisogno oggi per costruire il futuro, questo è l’approccio che mettiamo in tutte le nostre fasi produttive. La connessione con Google ci permetterà di capire quali sono le tendenze attuali e prevedere quelle future per anticipare i tempi e farci trovare preparati alle sfide europee e mondiali che ci aspettano” ha dichiarato Riccardo Campana (Ceo & Founder Musa Formazione).