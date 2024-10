Gr Farma, l’azienda diretta da Andrea Ravera che guarda al futuro

14 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Roma, 14 ottobre 2024. La spesa farmaceutica europea si attesta, ogni anno, attorno ai 200 miliardi di euro, mentre quella italiana va oltre i 16, di cui 13,9 miliardi da farmaci con obbligo di prescrizione medica e i residui 2,4 miliardi da quelli senza obbligo. La dimensione del mercato italiano ne fa il quinto in Europa, alle spalle di Germania, Francia, Regno Unito e Spagna e davanti all’Austria. Un mercato dunque di grande rilevanza in cui i distributori rappresentano, nella filiera, un tassello fondamentale. Andrea Ravera segue le orme del padre Luigi, che dal 1996 quando già in precedenza manager di punta di importanti aziende del settore, decide di dar vita a GR Farma: un computer, un telefono e una stampante, ma anche il coraggio di rischiare e di sognare in grande. Inizia così l’avventura di un’azienda che oggi è leader nella vendita e distribuzione farmaceutica a presidio di tutto il territorio nazionale.

Le stesse ambizioni sono oggi condivise da Andrea Ravera che, come il padre, porta avanti gli obiettivi di crescita di GR Farma, presente come partner a Best Italian Hospitals 2024, l’iniziativa organizzata di recente a Milano da Class editori: “Abbiamo valori che abbiamo nel nostro dna -spiega Ravera- e, forti di quei principi così solidi, abbiamo lo sguardo sempre rivolto al futuro”. L’ultima novità si chiama Torello, un integratore naturale per combattere le disfunzioni erettili: “Si tratta -ricorda Ravera- di un segmento che negli ultimi anni cresce a doppia cifra, con una richiesta sempre più frequente nelle farmacie, anche se sottovoce. La disfunzione erettile è del resto un problema che interessa il 13% della popolazione over 50 e i rimedi per contrastarla sono gettonatissimi. A tal punto che vengono assunte, spiegano recenti dati, 5,5 dosi al giorno ogni mille abitanti e i dati evidenziano un trend in crescita anche in fasce di età inferiori. Numeri significativi, anche in considerazioni degli importanti effetti collaterali delle cosiddette pillole dell’amore, la cui assunzione è assolutamente controindicata in caso di gravi patologie ed è assoggettata obbligatoriamente alla prescrizione del medico”.

Ma ora una soluzione alternativa esiste: “Una soluzione basata esclusivamente su sostanze naturali scientificamente provate -sottolinea Ravera, direttore commerciale di Gr Farma. Un integratore a base di acido aspartico, citrullina, arginina, vitamina D e folato. Lo abbiamo chiamato non a caso Torello Performance da Campione, un prodotto 100% naturale che porta all’aumento dei livelli di testosterone e al miglioramento della circolazione sanguigna, con risultati soddisfacenti in tema di benessere sessuale. Non esistono conseguenze negative a livello fisico e soprattutto non crea alcun tipo di dipendenza. Anzi, porta le persone ad uscire da una condizione di vergogna e di umiliazione e aiuta a sfatare un tabù che interessa circa 13 milioni di italiani. Ogni uomo vuole mantenere alto il livello delle proprie prestazioni sessuali e questo non deve essere più un timido e nascosto desiderio, bensì un risultato raggiungibile senza esporsi a rischi per la propria salute”.

Un rimedio contro lo stress ed il deperimento fisico che spesso condizionano le prestazioni a letto: “Il target cui ci rivolgiamo -afferma Ravera- va dai 35 ai 60 anni, persone che iniziano ad avere problemi di erezione e a diminuire le proprie performances a causa di uno stress fisico e mentale ormai all’ordine del giorno. Il che, per il classico maschio alfa italiano, è motivo di abbattimento anche psicologico. Le recensioni che riceviamo ogni giorno vanno proprio in questa direzione, l’aspetto che emerge è la soddisfazione di aver ritrovato l’energia di un tempo e di averla nuovamente conquistata con un integratore naturale che oggi, altro motivo di sicurezza, è acquistabile solo dalla nostra azienda e nelle farmacie italiane”. Un lavoro, quello di Gr Farma, che punta dunque sulla ricerca ma anche su quei valori fondanti. Non a caso l’azienda ha adottato un codice etico che prevede e disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e ha predisposto un modello di organizzazione, gestione e controllo con lo scopo di definire le linee guida a cui ispirare l’intera attività nel segno della sostenibilità…

