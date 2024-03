Grande Fratello – Stasera la finale: Beatrice da battere, Perla ci crede Rosy, Massimiliano e Simona a caccia di un’impresa su Sisal.it

25 Marzo 2024

(Adnkronos) – Roma, 25 marzo 2024 – Dal 2000, con picchi di alti e bassi, il Grande Fratello continua a far appassionare il pubblico. Stasera, dopo lunghi mesi di passioni tra gli inquilini e battibecchi vari, finalmente potremo scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice della 17° edizione del Grande Fratello. Gli esperti Sisal quotano la vittoria di Beatrice Luzzi a 1.20 incoronandola a essere la 7° donna a vincere il reality targato Mediaset. La sua liaison con Giuseppe Garibaldi, escluso venerdì insieme ad Alessio Falsone e Federico Massaro, è finita giusto in tempo per lasciarla protagonista dell’ultimo atto di gloria. La mossa è sicuramente da grande attrice!

Tra i finalisti, l’unica che potrebbe rubare la scena a Beatrice, è Perla Vatiero che, offerta a 4.00 e dopo esser stata incoraggiata dal suo Mirko con un discorso che ha fatto emozionare tutti i telespettatori, sembrerebbe essere ancora più motivata a trionfare nell’edizione 2023. Poche invece le speranze per gli altri finalisti: Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Simona Tagli, tutti in quota a 20, dovranno scalare una montagna per centrare il successo.

Per Letizia, Greta e Sergio, finiti al televoto nella serata di venerdì, le speranze si affievoliscono ancora di più. Sergio D’Ottavi, dato a 25, dovrebbe compiere un miracolo pur essendo uno dei concorrenti preferiti dal pubblico. Ancora più difficile la situazione di Letizia Petris, la sua vittoria si gioca a 33, che verrà ricordata come una delle finaliste di questa edizione. La griglia dei favoriti è chiusa da Greta Rossetti, in quota a 40, la quale dovrà accontentarsi di essere al primo posto (solo) per il suo Sergio. Quest’anno, le coppie del GF, non sembrerebbero proprio essere destinate ad arrivare unite alla grande finale.

Mancano poche ore per scoprire la verità, non ci resta che aspettare!

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

