Grande successo per Performance Day, l’evento dedicato a chi punta a migliorare, sempre

Giugno 16, 2022

(Adnkronos) – Il Centro Studi Performance della 4 M.A.N. Consulting e Assoprof, lo scorso 7 giugno, hanno organizzato il 1° e unico evento dedicato al Performance Management.

Castaldo: «Non c’è nessun percorso di laurea che insegni a fare l’imprenditore. Per me significa creare qualcosa di straordinario in termini di visione e condivisione di valori»

Napoli, 16 giugno 2022 – Lo scorso 7 giugno, a Napoli, nella sala conferenze del Gold Tower Hotel, si è tenuto il Performance Day 2022, il primo e unico evento italiano dedicato al Performance Management. Oltre 60 imprenditori e professionisti, da tutta Italia, hanno partecipato all’incontro organizzato dalla 4 M.A.N. Consulting, società di consulenza specializzata in Performance Management, in collaborazione con il Centro Studi Performance e Assoprof, Associazione degli esperti in Performance Management. Un appuntamento che si è declinato in un momento di formazione, ispirazione e networking per tutti coloro che puntano sempre a migliorarsi nella vita privata e professionale. Una giornata in cui sono stati conferiti anche i premi “Leadership e Gentilezza 2022”

A curare l’evento “Performance Day”, il Dr Roberto Castaldo, CEO della 4 M.A.N. Consulting, inserito nella Top 30 Global Gurus 2022 e ideatore dello Human Performance Protocol, un modello unico di Performance Management che unisce Matematica, Neuroscienze e Coaching. «Human Performance Protocol – spiega il dr Castaldo, Performance Management Specialist – è uno strumento che valuta le performance e il potenziale delle persone. Le aiuta a sviluppare le competenze, scoprendo e assecondando le proprie attitudini. Un protocollo che può essere adottato in diversi ambiti e che, è ormai provato da dati inconfutabili, porta a un miglioramento personale».

Durante il Performance Day 2022, Imprenditori e professionisti, appartenenti a diversi settori, hanno raccontato il loro percorso, tra lavoro quotidiano, ostacoli da superare e successi. Il Dr Roberto Castaldo, ideatore dell’evento, con i suoi speech e interviste ha coinvolto i partecipanti e gli ospiti dell’evento, supportato dai 4 M.A.N. Selected, imprenditori e professionisti selezionati che hanno intrapreso un percorso di miglioramento delle performance e di condivisione, al fianco del team di coach della 4 M.A.N.

Nel corso della giornata sono anche stati conferiti i premi “Leadership e Gentilezza 2022” a imprenditori e professionisti che si sono distinti per l’approccio e i risultati raggiunti come leader nel proprio ambito. «Abbiamo voluto dare un riconoscimento – sottolinea Roberto Castaldo, curatore del Performance Day – a tutte quelle persone che hanno guidato aziende, team di lavoro e collaboratori a ottenere risultati eccezionali affermando la propria leadership all’interno delle proprie attività, sulla base di carisma, coerenza, valori e un modo efficace di gestire le relazioni».

Da menzionare l’intervento di Massimiliano Rosolino, ex nuotatore italiano, campione olimpico a Sydney nel 2000, mondiale a Fukuoka nel 2001 e personaggio televisivo, che lavorando con Castaldo come suo Coach e Mentore, ha dato ai partecipanti l’evidenza di quanto questo modello possa portare all’eccellenza, partendo dai racconti delle sue più recenti esperienze.

Finalmente in presenza, dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia, il PerformanceDay 2022 ha rappresentato un momento importante e unico di formazione, condivisione e aggregazione. Una buona occasione, anche, per fare “squadra” in vista di progetti futuri. Un evento che sarà sicuramente ripetuto, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più persone e diventare un appuntamento annuale fisso, dedicato a tutti coloro che puntano a crescere e a migliorarsi, sempre.

«Non c’è nessun percorso di laurea che ci insegni a fare l’imprenditore! Per molti è solo un modo per provare a emergere nel lavoro. Per altri nasce dall’incapacità di trovare un impiego… Per me significa creare qualcosa di straordinario in termini di visione e condivisione di valori, tanto da diventare un moltiplicatore di reddito. Una prospettiva, la mia, che voglio condividere con chi crede nel mio stesso punto di vista», conclude Roberto Castaldo.

I premi

La 4 M.A.N. Consulting e Assoprof, Associazione dei Professionisti in Performance Management, durante il Performance Day 2022 che si è tenuto a Napoli il 7 giugno 2022 hanno conferito il “Premio Leadership e Gentilezza” a:

• Massimiliano Rosolino

Campione olimpico di nuoto

• Edoardo Moretti

Amministratore Delegato MV World Italia

• Francesco Castagna

Docente Universitario e Imprenditore – SMS Engineering

• Rosaria Amelia Cuomo

Imprenditrice – Pasta Cuomo

• Mario Ferrante

Presidente Settore Aerospaziale Nazionale di AICQ Aerospace e Professore a contratto Politecnico di Torino

• Gioia De Simone

Imprenditrice – Antonino De Simone Coralli

• Mario Panelli

Account Manager Direzione Commerciale – Edenred Italia

• Carla Recupito

Imprenditrice – In Movimento

• Giuseppe Andrea D’Alessio

Avvocato – Lexia Avvocati

• Alessandro Cocco

Imprenditore – Libreria Cocco

• Stefania Rinaldi

Imprenditrice – Rinaldi Group

• Giovanni Carrino

Imprenditore – Carrino Immobiliare

• Daniela Sagarese

CEO e ingegnere – Itlav

• Fabrizio Senatore

Avvocato

• Antonino Maresca

Avvocato

• Francesco Vanacore

Senior Partner Deloitte

• Antonio Formisano (premio alla carriera)

Imprenditore – Ortopedia Formisano

Per informazioni:

https://www.4mancons.it