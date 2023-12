Grandi vetrate incorniciano lo spazio e trasformano un vecchio immobile in una moderna, luminosa abitazione. Complici gli infissi in PVC Squareline e PSK di Oknoplast

Dicembre 4, 2023

(Adnkronos) – Milano, 4 dicembre 2023 – A Santarcangelo di Romagna, antico borgo medievale vicino a Rimini, un vecchio immobile è stato oggetto di una ristrutturazione destinata ad abitazione privata. Il punto di partenza di quest’area di 200 mq erano due appartamenti divisi e un negozio commerciale con locali piccoli, frammentati e poco illuminati. La sfida progettuale è stata quindi cercare di massimizzare la luce naturale in entrata per poter illuminare, e di conseguenza ingrandire, gli spazi, privilegiando un grande open space nella zona living.

Per valorizzare ulteriormente l’effetto luminoso si è optato per la scelta di una palette colore sui toni neutri del bianco, beige e grigio chiaro, allo scopo di creare continuità tra i diversi ambienti e rendere più spontaneo il passaggio della luce naturale. Il progettista l’ha poi abbinata a materiali naturali come la pietra e il legno, riuscendo così a scaldare l’atmosfera candida e rigorosa; ha, inoltre, voluto inserire alcuni elementi iconici facenti parte della storia del design italiano – come l’Arco di Castiglioni per Flos o il tavolo Fronzoni ’64 per Cappellini – per rafforzare il carattere moderno dell’interior.

Luminosità e modernità sono le due caratteristiche principali di questa casa, evidenti a primo impatto anche dall’esterno ed enfatizzate ulteriormente dalla scelta degli infissi che in questo specifico caso sono chiamati a soddisfare la richiesta principale del cliente: favorire l’ingresso di luce naturale e garantire contemporaneamente un’ottima efficienza energetica. All’interno dell’abitazione troviamo quindi gli infissi in PVC Squareline di Oknoplast, caratterizzati da linee sottili, squadrate e profili ridotti che massimizzano la superficie vetrata disponibile e garantiscono, così, abbondante luminosità interna. Non solo una soluzione funzionale, ma anche una ben pensata scelta estetica, regalando alla zona living un ampio affaccio sull’outdoor, in sostituzione a un grande quadro panoramico.

Per le grandi vetrate che danno accesso all’esterno si è optato, invece, per gli scorrevoli in PVC PSK di Oknoplast che, oltre alla luminosità data dalle dall’ampiezza delle vetrate stesse e dai vetri extra-light, assicurano un minimo ingombro e consentono di sfruttare al massimo tutto lo spazio disponibile.

Entrambi gli infissi garantiscono ottime prestazioni d’isolamento acustico necessarie per le case che, come in questo specifico caso, si affacciano su una via trafficata. Per lo stesso motivo, il progettista ha sentito la necessità di trovare una soluzione adatta a garantire anche una maggiore privacy all’interno dell’abitazione e ha dotato i serramenti di pratiche veneziane interne, che, oltre all’estetica moderna ed elegante, risultano anche molto funzionali: esse, infatti, non richiedono manutenzione e pulizia perché integrate nella vetrocamera e risultano totalmente invisibili se collocate in posizione di apertura.

