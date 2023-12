Granducato di Bracciano, così la tecnologia aiuta a staccare la spina immergendosi nel verde e nella storia del borgo medievale

Dicembre 14, 2023

(Adnkronos) – Grazie alla app Piazza Grande è possibile ricevere proposte personalizzate, pagare e prenotare ogni servizio della struttura

Roma, 14 Dicembre 2023- Un tuffo nel fascino senza tempo del borgo medievale di Bracciano senza rinunciare ai comfort offerti da un hotel di lusso e dalla tecnologia. Anzi, è proprio quest’ultima a semplificare a tal punto la quotidianità del soggiorno da permettere di immergersi nell’atmosfera e nel verde del luogo senza alcuna preoccupazione di tipo pratico e logistico. Come è possibile? Grazie a Piazza Grande, l’applicazione realizzata appositamente per Granducato di Bracciano. Il progetto di ricezione integrata è ideato da Eurotime Italiae prevede la presenza all’interno del borgo di 13 suite di lusso, un Boutique Hotel, un resort con piscina, uno Spa & Beauty Center inserito in un palazzo storico, una trattoria tipica, un ristorante gourmet, un’enoteca con bistrò ed uno Champagne & D.J. Bar.

Sia chiaro: non si trascorrono le vacanze attaccati allo smartphone. Tutt’altro. L’idea è di utilizzare la tecnologia per sveltire e snellire tutte quelle procedure – dai pagamenti alle prenotazioni dei servizi – che rischiano di far perdere tempo prezioso ai visitatori. La app, che verrà fatta scaricare durante il check-in a tutti gli ospiti in possesso di uno smartphone, consegna di fatto agli utenti le chiavi della struttura. Lo strumento, infatti, permette di pagare senza utilizzare contante o carte di credito non solo i pernottamenti, ma anche le consumazioni in ristoranti e bar e nel lounge. E, tramite Piazza Grande, si potranno prenotare e pagare tutti i servizi messi a disposizione dalla struttura: dallo sport ai transfer, passando per le visite guidate.

Già così il contributo dell’applicazione sarebbe determinante, ma il vero passo in avanti compiuto da Granducato di Bracciano sta nelle sue funzionalità avanzate. Attraverso la app, infatti, gli ospiti potranno ricevere notifiche targettizzate in base ai loro interessi, con proposte di attività e di programmi diversi a seconda delle condizioni meteo del giorno, del traffico e degli eventi in calendario per la giornata. Qualche esempio? Si potranno prenotare e acquistare ingressi a musei, siti archeologici e per assistere ad appuntamenti sportivi e di spettacolo. Gli ospiti saranno informati su eventi del luogo e sulle novità della zona per potersi davvero immergere nella vita del borgo.

Piazza Grande, inoltre, sarà il canale con cui comunicare costantemente con la struttura anche per le richieste più semplici: dalla necessità di una bottiglia d’acqua in camera a quella di risolvere un problema con la pay tv sul televisore della propria suite. Senza considerare il vantaggio di poter consultare ovunque ci si trovi i menù (aggiornati quotidianamente) dei ristoranti e delle gastronomie e di poter segnalare eventuali intolleranze, preferenze o scelte alimentari, in modo da poter ricevere proposte realizzate ad hoc al momento dell’arrivo nella struttura.

Contatti: https://eurotime-international.com/it/